V Ljubljani trčili avtobus in tri osebna vozila

Ob 5.17 so na Šmartinski cesti trčili avtobus in tri osebna vozila. Dve poškodovani osebi sta bili ukleščeni v osebnem vozilu, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so s tehničnim posegom osebi rešili iz vozila, odklopili akumulatorje in posuli cestišče z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi nesreče je v križišču Šmartinske in Vilharjeve ceste oviran promet.