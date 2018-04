Nad ženo se je znesel s paralizatorjem

Dolenjski policisti so pridržali 55-letnika, ki je več let psihično in fizično zlorabljal svojo ženo. V noči na torek se je nanjo znesel celo z električnim paralizatorjem, zaradi česar je ženska potrebovala zdravniško pomoč. Nasilnež lahko pričakuje ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Moški je več let z ženo grdo ravnal, ji omejeval svobodo, jo ustrahoval, pretepal in ji grozil z ubojem. Zaradi strahu, da bo to res storil, si žena nasilja ni upala prijaviti. A nasilje se je še stopnjevalo in 55-letnik je uporabil celo električni paralizator, s katerim je svojo ženo poškodoval.

Policisti so zato moškega aretirali in pridržali, spisali bodo tudi ovadbo.

Policija: Nasilje ne bo prenehalo samo od sebe, treba ga je prijaviti

Policija ob tem zadnjem krutem primeru znova opozarja, da nasilje v družini praviloma ne preneha samo od sebe, ampak napadalec nasilje nad svojimi žrtvami le še stopnjuje. Pomembno je, da žrtev ali kdo drug, ki zazna, da se dogaja tovrstno nasilje, to nemudoma prijavi, bodisi na policiji ali tožilstvu bodisi na centrih za socialno delo ali pri nevladnih organizacijah. Toleranca do nasilja mora biti namreč ničelna, poudarjajo na policiji.

Vse več prijav nasilja v družini

Največ primerov nasilja v družini je v vzhodni Sloveniji. Foto: Thinkstock Policijska statistika sicer kaže, da je največ (prijavljenih) primerov nasilja v vzhodni Sloveniji. Leta 2016 je bilo kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke na 100.000 prebivalcev največ na območju PU Murska Sobota, in sicer 150. Sledita PU Celje (140) in PU Maribor (138). Najmanj primerov so našteli policisti PU Kranj (76) in Nova Gorica (76). Podobna statistika velja glede prekrškov z znaki nasilja v družini. Neslaven primat ima PU Murska Sobota.

Število prijav z leti narašča, še kažejo policijske številke. Leta 2015 je policija zaznala 1.267 kaznivih dejanj na tem področju, leto dni kasneje pa 1.324.

To pa ne pomeni, da je nasilja več, ampak da so tako ljudje kot tudi sama policija bolj občutljivi na ta pojav, kar vsakič znova poudarjajo tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s to problematiko. To se kaže tudi v številu izrečenih prepovedi približevanja. Leta 2007 jih je bilo le okoli 500, leta 2016 pa več kot 850.