Na RTV prispela pošiljka z belim prahom

V prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je prispela pošiljka z belim prahom, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Omenjena pošiljka je bila naslovljena na novinarki Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek. Intervencija še ni končana, podrobnejše okoliščine dogodka pa za zdaj še niso znane.

Na kraju dogodka so nekaj pred 15. uro posredovali ljubljanski gasilci in posebna sanitetna enota, ki je zapečatila vse drugo nadstropje stavbe na Kolodvorski 2. Na širšem območju so policisti omejili gibanje in zaprli Kolodvorsko ulico.

Novinarka odprla ovojnico, iz katere se je vsul bel prah

Pisemsko ovojnico, ki je, glede na žig, prispela iz Trbovelj, je po poročanju MMC odprla novinarka TVS Mojca Šetinc Pašek, iz nje pa se je nato vsul bel prah. Vsebina pisma je bila polna žalitev in groženj, ki so bile napisane na promocijskem letaku SMC. Po mnenju novinarke je zadeva najverjetneje povezana s primerom sodbe predsedniku SDS Janezu Janši.

"To je še en v vrsti napadov na delo naših novinarjev v zadnjih mesecih," so ob dogodku sporočili z RTVS. Vodstvo zavoda, novinarji in uredniki informativnega programa ter vsi zaposleni napad najostreje obsojajo. Hkrati ostro obsojajo tudi vse dosedanje grožnje in fizične napade na posamezne novinarje in novinarske ekipe.

Policija: Uslužbenki, ki sta bili v stiku z ovojnico, sta v karanteni Z ljubljanske policijske uprave so medtem sporočili, da so jih okoli 14.40 obvestili, da je v prostore javnega zavoda na Kolodvorski ulici pripela pisemska ovojnica, v kateri je bil bel prah. Policisti so kraj zavarovali, na kraju so posredovali gasilci, ki so izvedli ukrepe po protokolu. Dve uslužbenki, ki sta bili v stiku z ovojnico, sta v karanteni. Za ovojnico so poskrbeli zaposleni na veterinarski fakulteti, kjer bo opravljena hitra analiza snovi. Zaradi dogodka je trenutno še vedno zaprta Kolodvorska ulica.

V Sloveniji je treba okrepiti kulturo javnega dialoga

"Svobodno in neodvisno novinarsko delo je eden od temeljnih postulatov demokracije in napad na novinarje je napad na demokracijo. Vsaka normalna demokratična družba mora imeti do tovrstnih pojavov ničelno stopnjo tolerance," so sporočili z RTVS.

Opozorili so tudi, da je treba v Sloveniji okrepiti kulturo javnega dialoga ter za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela. Tudi v stranki SMC so ostro obsodili napade na novinarje ter svobodno novinarsko delo. Ogradili so se od današnjega dogodka, v katerem je nekdo očitno zlorabil njihovo ime, so zapisali na Twitterju.