Mladoletnik z ukradenim kombijem namerno trčil v policijsko vozilo

V nedeljo okoli 23. ure so v Ivančni Gorici ukradli kombi. Policisti so vozilo kmalu izsledili na avtocesti in ga zaustavili na izvozu Cikava. Po zaustavitvi je 17-letni osumljenec vozilo znova spravil v pogon in namerno trčil v službeno vozilo policije. Policisti so ga kljub temu ujeli in obvladali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.