Mariborčan po avtocesti divjal skoraj 200 km/h

Policistu so na avtocesti pri Celju na radar ujeli prehitrega Mariborčana, ki je vozil 198 kilometrov na uro. Vročili so mu plačilni nalog v višini 1.200 evrov, prislužil pa si je tudi devet kazenskih točk.

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj okoli 6. ure zjutraj na avtocesti izvajali meritve hitrosti z videonadzornim sistemom Provida. Na avtocestnem odseku med Celjem in Dramljami so 38-letnemu vozniku, doma z območja Policijske uprave Maribor, izmerili hitrost 198 kilometrov na uro, so sporočili s policijske uprave Celje.

Vozniku so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk.