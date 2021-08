Drzna tatvina v Ljubljani: z vratu ji je strgal verižico

V soboto nekaj pred 14. uro so ljubljanske policiste obvestili o drzni tatvini na območju Šiške. Moški se je od zadaj približal oškodovanki, ji z vratu strgal verižico in zbežal. Policisti so ga kmalu izsledili, zagovarjati se bo moral pred preiskovalnim sodnikom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.