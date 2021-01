Bovec: Požar popolnoma uničil stanovanjsko hišo #foto

Vzrok požara še ni znan, neuradno naj bi začelo goreti v kuhinji v pritličju, požar pa se je nato razširil vse do strehe. Požar je povzročil veliko materialno škodo, po prvih nestrokovnih ocenah naj bi bilo škode za okoli 200 tisoč evrov. Požar je gasilo 46 prostovoljnih gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev iz Bovca, Srpenice in Loga pod Mangartom, je za STA povedal vodja intervencije Uroš Kemper. Na srečo ob požaru ni bil nihče poškodovan.

Foto: Občinski štab CZ Bovec.

Policija je bila o požaru obveščena danes ob 9.35, ogled pogorišča še vedno poteka, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče. O požaru so obvestili preiskovalnega sodnika in pristojno državno tožilstvo, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Bovški župan Valter Mlekuž si je že ogledal požarišče. Občinski štab civilne zaščite je že priskrbel in pripeljal kontejner, v katerega lahko lastniki shranijo predmete, ki so v požaru ostali nepoškodovani, poroča STA.