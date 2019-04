Bovec: Plezalec padel v globino in utrpel udarec v glavo

Zaradi omenjene poškodbe je bil plezalec nekaj časa v nezavesti. Kasneje sta poškodovanega Avstrijca na tla spustili drugi plezalki, ki sta ga varovali, in na pomoč poklicali reševalce. Plezalci so plezali v lastni režiji. Poleg policistov in reševalcev so na kraju dogodka posredovali tudi člani Gorske reševalne službe Bovec.

Kasneje so poškodovanca s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico. Bovški policisti so glede na do zdaj ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili novogoriško državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.