Bežal pred policisti, obvladali so ga šele z uporabo prisilnih sredstev

Brežiški policisti so v sredo okoli desete ure na območju Dečnega sela poskušali ustaviti 20-letnega voznika osebnega vozila renault laguna, ki pa njihovih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. V naselju Blatno so možje v modrem voznika vendarle ustavili, ker se je upiral, pa so ga obvladali šele po uporabi prisilnih sredstev.