Beltinci: mladoletni sin med spanjem z nožem nad očeta

Kriminalisti iz Murske Sobote obravnavajo poskus storitve kaznivega dejanja umora, do katerega je prišlo danes okrog polnoči na območju Občine Beltinci. Po prvih zbranih obvestilih so ugotovili, da je mladoletni sin med spanjem z nožem večkrat zabodel 45-letnega očeta. Očetu je sicer uspelo zbežati iz hiše in je dejanje tudi sam prijavil policiji. Očeta so po prijavi odpeljali v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je v stabilnem stanju. Sina so aretirali.