Knovs se je seznanil s poročili Sove, OVS in policije

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je seznanila s poročili Sove in Obveščevalno-varnostne službe Morsa ter poročilom policije o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri zadnjem so člani komisije razpravljali o morebitnih spremembah zakonodaje ter opozorili na vidik spoštovanja človekovih pravic in učinkovitosti nadzora.

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na seji v četrtek obravnavala poročilo policije o delu in porabi finančnih sredstev na področju izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2022 ter program dela na tem področju v letošnjem letu.

Predstavniki ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave so med drugim navedli problematiko neučinkovitosti izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Člani komisije pa so se v razpravi dotaknili predvsem morebitne spremembe zakonodaje in zagotovitve sredstev za učinkovitejše izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Opozorili so tudi na vidik spoštovanja človekovih pravic in učinkovitosti nadzora izvrševanja prikritih preiskovalnih ukrepov, so sporočili iz DZ.

Knovs je imel na mizi poročilo o delu Obveščevalno-varnostne službe

Knovs se je na seji sestal tudi danes, ko so imeli med drugim na mizi poročilo o delu Obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo (Mors) ter program dela OVS za leto 2023, ki ju je predstavil generalni direktor Andrej Fefer. V razpravi so poslanci opozorili na kadrovsko politiko in investicije službe ter protiobveščevalno dejavnost nadzorovane službe.

Prav tako je danes direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik komisiji predstavil poročilo o delu in finančnem poslovanju agencije v letu 2022 ter program dela za letos, so še sporočili iz DZ.