Johnson na zaslišanju zanikal laganje o aferi Partygate

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom zanikal, da je poslancem lagal glede t. i. afere Partygate, povezane z zabavami na Downing Streetu 10 v letih 2020 in 2021, ko so veljali strogi ukrepi zaradi pandemije covida-19. Razplet afere bi lahko odločal o Johnsonovi nadaljnji politični karieri.

"Roko na srce, nisem lagal parlamentu," je zatrdil Johnson in vnovič poudaril, da "niso našli ničesar", kar bi kazalo na to, da je namerno zavajal poslance, ko jim je govoril o t. i. aferi Partygate.

Kot je dejal, bi bilo "popolnoma noro" lagati o srečanjih na Downing Streetu 10. Policija je namreč že ugotovila, da so številna od druženj kršila stroge omejitvene ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ljudje, ki pravijo, da smo se zabavali med zaprtjem javnega življenja, preprosto ne vedo, o čem govorijo," je ocenil nekdanji britanski premier in vztrajal, da bi morali nekatera srečanja, na katerih so sicer pili alkohol, obravnavati kot sestanke na delovnem mestu.

Vendar pa je obenem priznal, da se je "napačno spomnil", ko je parlamentu zagotovil, da so bili med druženji upoštevani vsi omejitveni ukrepi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaslišanje je potrdilo, da se je Johnson pri teh zagotovilih zanašal na pomočnike in ne na visoke uradnike. V svojem pisnem zagovoru, objavljenem v torek, je namreč dejal, da je izjave v parlamentu, za katere je priznal, da so bile zavajajoče, podal "v dobri veri" in na podlagi tega, kar je takrat vedel in čemur je verjel.

Če bo sedemčlanski odbor odločil, da je Johnson poslance namenoma zavajal, bi ga lahko obtožili zaničevanja parlamenta in predlagali njegovo izključitev. In če bi ga nato suspendirali za več kot deset dni, bi lahko prišlo do nadomestnih volitev na njegovem sedežu v okrožjih Uxbridge in Južni Ruislip v Londonu, če bi jih zahtevalo dovolj volivcev.

Odbor bo svojo odločitev naznanil predvidoma do poletja, pojasnjuje britanski BBC.