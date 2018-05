Papež Frančišek: Ideologije, ki podpirajo splav, so grožnja človeštvu

Papež Frančišek je v uvodu v knjigo svojega predhodnika, zaslužnega papeža Benedikta XVI., zagovarjal življenje zarodkov. Moderne ideologije, ki pod vprašaj postavljajo tradicionalne vloge spolov in podpirajo splav, so grožnja človeštvu, je zapisal.

"Ljubezni do bližnjega ne smemo hraniti za izredne trenutke, ampak mora ta postati konstanta našega obstoja," pravi papež Frančišek in dodaja: "Zato moramo ponuditi vso mogočo podporo bolnim, tudi v zadnjih fazah bolezni." Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegove besede - uvod v zbirko esejev papeža Benedikta o veri in politiki, ki bo v Italiji izšla v četrtek - je danes objavil italijanski dnevnik La Stampa.

Kritiziral ljudi, ki imajo splav za "logičen in legitimen"

"Vsem tem domnevnim človekovim 'pravicam', ki so usmerjene v samouničenje človeka," pravi Frančišek, je skupno "zanikanje tega, da je človek Božja stvaritev". Človeštvo je treba zaščititi s ponovnim priznanjem, da je človeška poslušnost Bogu nad poslušnostjo državi, je poudaril.

"Če sprejmemo ta izziv ..., branimo družino," je navedel papež. Kritiziral je "načrtno in racionalno produkcijo človeških bitij" in ljudi, imajo splav za "logičen in legitimen".

Splav in evtanazijo obsodil tudi v molitvi z množico na Trgu sv. Petra

Papež je danes splav in evtanazijo obsodil tudi v molitvi z množico na Trgu sv. Petra. "Novorojenci morajo biti vedno sprejeti ... Življenje mora biti vedno zaščiteno in ljubljeno od spočetja do naravnega konca," je dejal.

Katoliška cerkev je bila vedno kritična do umetne kontracepcije, splava, homoseksualnosti in evtanazije, vendar papež Frančišek o teh temah govori manj pogosto od svojih predhodnikov. V apostolski spodbudi prejšnji mesec je navedel, da bi morala biti za Cerkev pomoč revnim prav tolikšna prioriteta kot boj proti splavu.