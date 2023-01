Učinkovit način, da smo v službi srečnejši

Psičko Lili v pisarno pripelje njen lastnik Aleksander Ladstaetter, ki je področni vodja terena v podjetju Mars.

Kužki so vedno prijetna družba – tako na kavču za crkljanje kot takrat, ko se rekreiramo. Zakaj ne bi bili tudi na našem delovnem mestu? V Sloveniji lahko najdemo podjetja, prijazna do živali. Med njimi podjetje Mars, med drugim proizvajalec pasje hrane in prigrizkov Pedigree ter mačje hrane Whiskas, kjer ta koncept zagovarjajo in spodbujajo že več kot deset let. Mars med drugim vlaga v razvoj in proizvaja tudi izdelke za male živali, kar je še dodaten razlog za podporo odločitvi za pisarno, ki je prijazna do živali. Prav ti hišni ljubljenčki z veseljem tudi prvi poskusijo novosti, ki prihajajo na trg, saj so izdelki namenjeni prav njim. Obiskali smo jih na običajen delovni dan in se sami prepričali, kako prijetna je družba domačih ljubljenčkov tudi v pisarni.

Del ekipe zaposlenih v podjetju Mars

Dobro tako za živali kot za zaposlene

Maja Zorc, portfolio manager za Baltik, Balkan, Adriatik in Izrael v podjetju Mars, s psičkom Jackiejem Dokazano je, da imajo hišni ljubljenčki pozitivne učinke na počutje ljudi in v nekaterih primerih delujejo celo terapevtsko. Precej pomagajo pri premagovanju stresa in tesnobe ter spodbujajo srečo. "To prinaša pozitivne spremembe tudi pri delovnem procesu. Pomagajo na primer pred pomembnim sestankom, ko morda čutimo nervozo, jih pobožamo, jim namenimo pozornost – to pa pripomore k sprostitvi človeka," razloži Maja Zorc, portfolio manager za Baltik, Balkan, Adriatik in Izrael v podjetju Mars, in nadaljuje: "Če vpliv živali na dobro počutje ljudi prenesemo v pisarno, je velik doprinos že, da nas spodbujajo k temu, da vstanemo in se razgibamo, kar pripomore k sprostitvi telesa in uma. Živali izvabijo najboljše iz nas, človek se ob njih razneži in odvrže vso napetost."

Po raziskavi1 podjetja Mars Petcare je za kar 89 odstotkov lastnikov hišnih ljubljenčkov pomembno, da lahko med delovnikom preživljajo čas s svojimi živalmi. To jim pomaga pri lajšanju stresa na delovnem mestu, spodbuja zdrave odmore in pomaga pri družbenih interakcijah.

Luka Preis, vodja prodaje za Royal Canin, in Lu

V podjetju Mars imajo lastniki kužkov le pozitivne izkušnje. "Ko pridejo kužki v pisarno, je to eno samo veselje. Prinaša prednost tudi za pse, saj ne ostajajo več sami doma. Poleg tega moja psička Lu skrbi, da se tudi malo razgibam ali se med delovnim časom sprostim tako, da ji namenim pozornost. Dobro je tako zanjo kot zame. In nedvomno popestri dan," svojo izkušnjo opiše Luka Preis, vodja prodaje za Royal Canin. Z njim se strinja Irena Vesel, specialistka za plače v podjetju Mars, ki ji veliko pomeni, da lahko pride Lou z njo v pisarno: "Zelo je navezan name, je moja senca in tako lahko skupaj preživiva več časa. Tako me ne skrbi, če se delo tisti dan zavleče, in vem, da Lou ta čas ni nestrpen in sam doma. Ker je lepo vzgojen, miren kuža, ki bolj kot kaj drugega potrebuje družbo, vem, da je rešitev idealna za oba."

Irena Vesel, specialistka za plače v podjetju Mars, in Lou

Klara Samotorčan, referentka za prodajo v podjetju Mars, ima psičko Gino, za katero pravi, da je bolj razvajene sorte, zato je težko sama doma. Veliko ji pomeni, da jo lahko vzame s seboj v službo. "Tako vem, da ji ni preveč dolgčas, popestri pa tudi kakšno minuto preostalim sodelavcem. Psički je v pisarni lepo, saj je vedno veliko novih vonjav, vsakič pa se najde tudi kakšen priboljšek. Kadar pride z mano v službo, naredi najprej nekaj krogov po pisarni, da vse pozdravi, nato pa večino dneva prespi v moji bližini."

Klara Samotorčan, referentka za prodajo v podjetju Mars, in Gina

Tudi Miha Smolič, prodajni predstavnik za Royal Canin, meni, da je to, da gre njegov Jackie lahko z njim v službo, velika sreča za oba. "Dodaten doprinos pa je, ko so še mladički in se učijo novih stvari za življenje. Tako je veliko lažje, če so ves čas z nami," pove.

Miha Smolič, prodajni predstavnik za Royal Canin, in Jackie

Prednosti in pozitivne vplive hišnih ljubljenčkov so potrdile različne raziskave1, to pa prinaša pozitivne učinke tudi za zaposlene in njihovo delovno okolje. Ugotovili so:

lastniki hišnih ljubljenčkov redkeje obiskujejo zdravnika in manj uporabljajo zdravila,

družba hišnih ljubljenčkov ima vpliv na uravnavanje krvnega tlaka in lahko zmanjša tveganje za bolezni srca,

94 odstotkov srčnih bolnikov, ki imajo hišnega ljubljenčka, preživi srčne napade v primerjavi z le 72 odstotki tistih, ki ga nimajo,

prisotnost psov poveča število in dolžino pogovorov med ljudmi v isti skupnosti,

sprehajanje psov je odličen način za povečanje telesne aktivnosti in lahko pripomore k uravnavanju telesne teže,

lastniki hišnih ljubljenčkov bodo v svoji soseščini lažje in hitreje spletli prijateljstva kot tisti brez hišnih ljubljenčkov,

lastniki hišnih ljubljenčkov so manj v strahu, da bi bili žrtev kaznivega dejanja, na primer na sprehodu ali ko so doma.

Kuža se mora v pisarni dobro počutiti

Maja Zorc pove, da ni omejitev pri tem, kateri kuža ali mucek lahko pride v pisarno. "Njegov lastnik najbolje ve, ali je primeren za pisarno. Ni nobenih pogojev. Kuža se mora v pisarni dobro počutiti. Če vemo, da se dva kužka med seboj ne ujameta, se lastnika dogovorita, kdaj pride eden in kdaj drugi, da za živali ali okolje to ne pomeni prevelikega stresa. Takšne prilagoditve je treba vzeti v obzir."

Prigrizki so kužkom vedno na voljo.

"Lastniki kužkov imamo spletno skupino, kjer se obvestimo o tem, kateri kužki bodo prisotni, tudi to včasih pripomore k odločitvi, ali gre psička z mano ali bo raje počakala doma. Vsekakor je tiste dni, ko vem, da imam veliko sestankov, ne vzamem s seboj, saj vem, da ne bo dovolj časa za redne odmore za lulanje," izkušnje s prilagoditvami pojasni Klara Samotorčan.

Kužki v pisarni nimajo negativnega vpliva na produktivnost zaposlenih

"Vsak zase najbolje ve, ali lahko dela v družbi kužka. In če nekdo ve, da zaradi tega ne bo učinkovit, ga ne pripelje zraven," pove Zorčeva. "Ne motijo procesa dela. Vsak kužek ima svoj ritual. Psička Lu zjutraj in zvečer dobi hrano, med delovnim časom pa na približno dve uri opraviva krajši sprehod. Vsak zaposleni se ji od časa do časa posveti, tako da dobi precej pozornosti. Ko jo potrebuje tudi sama, pride, da jo pobožam. Tudi sicer je vedno nekje blizu mene," doda Luka Preis.

Med delom so kužki vedno blizu svojega lastnika.

Kot imamo mi slabe trenutke, jih ima lahko tudi kuža. Obstaja več načinov, kako se spopasti s tem. Maja Zorc pojasni: "Morda kuža potrebuje sprehod, morda je žejen ali pa le želi malo pozornosti. Pozornost mu lahko damo tako, da ga pobožamo. Drugi način pa je, da mu ponudimo prigrizek. Ti so ne le "bombonček" za psa, temveč tudi uspešna pozitivna spodbuda za doseganje želenega obnašanja. Če je kuža preveč nemiren, gre seveda domov. Načeloma se pri nas takšne stvari ne dogajajo. Lastniki kužkov se prilagodijo, da jih ni v pisarno, če ima kuža slab dan ali če vedo, da pride takrat kuža, s katerim se njihov ne ujame najbolje."

Hišni ljubljenčki imajo pozitiven vpliv na vaš posel

Kuža Jackie Na delovnem mestu lahko dvignejo moralo, ustvarijo občutek skupnosti in posameznika spodbudijo h gibanju. Maja Zorc bi vsekakor priporočala vsem, ki jim proces dela to omogoča, da postanejo podjetje, prijazno do živali. Lastnik je tako bolj umirjen, ker ve, da žival ni sama doma, hkrati pa ima pozitiven vpliv na delovno okolje. Zorčeva še pojasni, da so imeli pred leti različne aktivnosti, s katerimi so spodbujali interakcijo med kužki in mačkami ter otroki. "Potrdilo se je, da imajo živali vlogo terapevta in so otrokom lahko v pomoč pri branju, pridobivanju samozavesti, umirjanju. Otroci so ob živalih bistveno bolj mirni in se lažje zberejo."

O prostoru, primernem za kužke, pove, da ni posebnih zahtev. "Pomembno je, da skrbimo, da je prostor dovolj prezračen. Pri nas imamo ločeno kuhinjo, kjer tudi psi dobijo hrano. Poskrbeti je treba tudi, da jim je vedno na razpolago sveža voda. Lahko se na primer le zgodi, da bi potrebovali dovoljenje upravitelja stavbe, da je živalim dovoljen vstop."

Kuža ni otrok, ki odraste in gre

Aleksander Ladstaetter, področni vodja terena v podjetju Mars, in Lili Ne glede na to, koliko lepih lastnosti ima žival, se moramo, še preden se odločimo za hišnega ljubljenčka, zavedati, da to prinaša veliko odgovornost. Vprašajmo se, ali smo pripravljeni za žival ljubeče skrbeti, ali imamo čas za vsakodnevne sprehode, kdo bo skrbel za kužka, ko bomo šli na počitnice, ali bo šel morda z nami … Zorčeva sklene: "Imeti žival je nekaj izjemno lepega, ima veliko pozitivnih učinkov, je pa tudi velika odgovornost. To je otrok za življenje. Ni otrok, ki odraste in gre. Je otrok, ki odraste in ostane z nami. Žal so z nami le kratek čas, a zagotovo naredijo življenje lepše."