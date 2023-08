Mnogoprstne ali polidaktilne mačke so mačke s posebno genetsko mutacijo, zaradi katere imajo na tačkah več prstov, kot je običajno. Navadno imajo mačke na sprednjih tacah po pet prstov in na zadnjih po štiri, pri polidaktiliji pa jih imajo lahko tudi šest, sedem, včasih pa celo še več. Nekateri mucki so tako videti, kot da nosijo rokavičke. Ta edinstvena in nenevarna lastnost se lahko pojavi pri katerikoli mački, ne glede na vrsto ali spol.

Lastnost je dedna

Polidaktilija se pojavlja zaradi genske mutacije in je dedna. Mladički mačk s polidaktilijo bodo pogosto tudi sami imeli več prstov. Najpogosteje opažamo dodatne prste samo na sprednjih tacah, redkeje tudi na zadnjih ali pa na vseh šapah hkrati. Stanje je povsem nenevarno oziroma ima tudi svoje prednosti, saj omogoča boljšo mobilnost. Dodatni prsti delujejo kot človeški palec, zaradi česar so mačke bolj spretne pri igri. Nekatere lahko celo odpirajo vrata. Prav tako velike šape pomagajo pri lovljenju ravnotežja, hoji po snegu in teku.

Največ prstov na svetu …

Po zadnjih podatkih si prvo mesto po številu vseh prstov delita dva mačka. Oranžni muc Jake iz Kanade in sivo-bela mačka Paws iz Minnesote v ZDA imata vsak kar po 28 prstov.

Mnogoprstne mačke imajo na šapah več prstov, kot je običajno. Foto: Guliverimage

Mačke s polidaktilijo se imenujejo tudi Hemingwayeve mačke, po pisatelju Ernestu Hemingwayu. Svojo prvo mačko s šestimi prsti je ta dobil od nekega kapitana in jo poimenoval Snow White (Sneguljčica) zaradi njenega belega kožuha. Danes je Hemingwayeva hiša dom več kot šestdesetih mačk, ki so vse polidaktilne ali pa imajo polidaktilijo v svojem dednem zapisu. Nekatere naj bi bile potomke mačke Snow White.

Prinašale naj bi srečo

Mnogoprstne mačke so bile v preteklosti priljubljene na ladjah, saj naj bi mornarjem prinašale srečo. Zaradi večjih šap so tudi bolje lovile miši in druge glodavce, ki so se potikali po palubi. Še danes lahko največ mačk s polidaktilijo najdemo na obalnih območjih Amerike in zahodnega dela Velike Britanije.

Čeprav polidaktilne mačke izstopajo zaradi svojih velikih tačk, edinstveni videz in prilagodljivost prispevata k njihovi priljubljenosti po vsem svetu. Kot pri vseh hišnih ljubljenčkih pa je odgovornost lastnikov, da jim s primerno nego zagotavljajo dobro in ljubezni polno življenje.

Šape z več prsti mačkam pomagajo pri gibljivosti in stabilnosti, pa tudi pri lovu. Foto: Guliverimage