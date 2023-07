Hišni ljubljenčki malo drugače

Ob misli na hišne ljubljenčke si po navadi najprej predstavljamo mačke in pse, tem pa sledijo zlate ribice, hrčki in morski prašički ter papagaji. A na svetu najdemo še številne druge, ki se nam morda zdijo nekoliko neobičajni. Ti hišni ljubljenčki so svojevrstni, a nam kljub vsemu lahko prijetno popestrijo življenje.

Lahko so bodičasti

Eden takih je jež, ki v zadnjih letih postaja vse bolj in bolj priljubljen po vsem svetu. Čeprav nas odbija s svojimi bodicami, je jež, ko se sprosti, igriv in ljubezniv. Uvrščamo ga med manj zahtevne ljubljenčke, saj ne zahtevajo veliko prostora in posebne nege, a če se odločamo zanj, se je dobro vnaprej malce podučiti o oskrbi.

Različni plazilci

Nekoliko bolj eksotični so plazilci in kuščarji. Kot hišni ljubljenčki pogosto nastopajo bradate agame. Agame so umirjeni in nezahtevni kuščarji srednje velikosti. V dolžino zrastejo do 50 centimetrov. Življenjsko dobo imajo do 15 let. Dobro je, če jih posvojimo kot mladičke, da se nas navadijo že od malega. Na svoje lastnike se zelo navežejo. Agame se prehranjujejo z žuželkami, kot so kobilice in črički, ter z rastlinsko hrano. Njihovo bivališče je terarij, ki mora biti primerno velik.

Lahko pa izberemo tudi kačo. Mnogi imajo predsodek, da so kače nevarne, a ni tako. Če z njimi pravilno ravnamo, nam ne bodo storile nič žalega. Kot ljubljenčki so najboljše nestrupene kače. Popularne vrste so ameriški gož, kraljevi piton in mlečna kača. Ker je vsaka vrsta malo drugačna, ima tudi drugačne potrebe, o katerih se moramo pred nakupom pozanimati. Kače potrebujejo velik terarij in primerno hrano.

Ali pa malo drugačni kosmatinci

Nazaj h kosmatincem. Nenavaden, a izredno prikupen hišni ljubljenček je dihur. Dihurji so razigrani navihanci. So inteligentni, zato jih lahko naučimo marsikateri trik ali pa jih na povodcu odpeljemo na sprehod v naravo. Za igro potrebujejo veliko prostora. Dihurji niso primerni za družine z majhnimi otroki, se pa hitro navadijo na mačke in pse ter se z njimi celo spoprijateljijo.

Nenavadne hišne ljubljenčke bi lahko še naštevali, od prašičkov, ar in kakadujev pa do pajkov in eksotičnih žuželk. Za vsakogar se najde nekaj, če je le pripravljen vložiti nekaj časa in predvsem veliko ljubezni.

