Zaupa mu tudi Manca Špik #video

Onesnaženost zraka je eden od glavnih povzročiteljev smrti v svetu, na lestvici zaseda neslavno tretje mesto, kot povzročitelj bolezni pa celo drugo. Pri tem gre tako za onesnaženost v zunanjih prostorih kot tudi v notranjih. Letno zaradi onesnaženega zraka umre skoraj sedem milijonov ljudi, kar pomeni skoraj 12 odstotkov vseh smrti. Zato je pomembno, da stremimo k trajnosti in z njo k manjšemu onesnaževanju našega ozračja. Če so to daljnosežni koraki, pa lahko onesnaženost zraka v zaprtih prostorih odpravimo dobesedno čez noč. To nam omogoča ionizator in prečiščevalec zraka Zepter Therapy Air iOn .

Pogled na Zemljo iz vesolja razkrije tankost atmosfere, plasti, ki nas obdaja in varuje pred vesoljem. Če je zrak pred nedavnim še veljal za samoumevnega, danes čist zrak vsekakor ni nekaj, na kar lahko računamo vedno in povsod. Foto: Shutterstock

Naše okolje povzroča vedno več bolezni

Tako kot dihanje smo tudi zrak predolgo jemali za samoumevnega in mu zato posvečali premalo pozornosti. Skozi leta je žal prav človeštvo najbolj vplivalo na onesnaženost naše atmosfere. To tanko plast, ki obdaja našo zemljo, smo onesnažili z izpusti iz tovarn, avtomobilov, letal in številnimi drugimi dejavnostmi, med katerimi je celo pridelava hrane. Danes vsekakor ni več samoumevno, da je zrak, ki ga dihamo, čist.

Zrak, ki ga dihamo, prodira globoko v naše telo, in zato, če je onesnažen, lahko pripomore k razvoju srčnih obolenj, okužb spodnjih dihal, sladkorne bolezni, pljučnega raka in celo kapi. Med drugim tudi povzroča debelost, niža koncentracijo in negativno vpliva na spomin.

Tudi notranji zrak je onesnažen. Foto: Shutterstock

Strupenih snovi v zaprtih prostorih več kot na prostem

Prečiščevalcu in ionizatorju Therapy Air iOn zaupa tudi Manca Špik. Napredek in tehnologija sta močno izboljšala naša življenja z nekaterimi novimi posledicami. Raven strupenih snovi v zaprtih prostorih v zraku je od 40 do 100 odstotkov višja kakor na prostem. Glavni razlogi za to so prah v hiši, alergeni, dražila, strupi iz izhlapelih detergentov in kemikalij, tobačni dim, saje, dim zaradi izgorevanja ter neprijetne vonjave. Še posebej otroci pogosto zaradi pasivnega kajenja zbolijo za različnimi dihalnimi in koronarnimi boleznimi ter celo različnimi oblikami raka. Vse več je tudi alergij, ki jih povzročajo prah v hiši, pršice, plesen, cvetni prah, insekti in podobno.

EPA (Agencija za zaščito okolja) je celo oznanila sindrom bolnih zgradb, to je kronično stanje, podobno gripi, ki vpliva na ljudi, ki živijo v sodobnih zgradbah. Gre za zgradbe, ki so bile zgrajene s cenenimi umetnimi materiali, ki oddajajo strupene snovi.

Ena oseba ne more sama spremeniti stanja na svetu, a lahko pomaga sebi in svoji družini. Najučinkovitejša in najsodobnejša rešitev je Therapy Air iOn, revolucionarna, zmogljiva naprava za prečiščevanje zraka brez stranskih učinkov.

Najboljša tehnologija za najboljše rezultate

Prečiščevalec in ionizator Therapy Air iOn. Raziskovalci, strokovnjaki in tehniki Zepter International so razvili in izdelali resnično inovativno napravo. Ta uporablja izjemno napredno tehnologijo, ki lahko upravlja vse vrste nevarnosti za dihanje in zdravje, ki jih najdemo v zraku. Poleg izjemne moči in napredne tehnologije Therapy Air iOn odlikuje tudi enostavno upravljanje preprostega, neposrednega uporabniškega vmesnika.

Ta visokotehnološka naprava z zmogljivim delovanjem je lepa, preprosta za uporabo in, kar je najpomembnejše, vaše bivalne prostore ohranja čiste in varne. Poustvarja naravne mehanizme čiščenja zraka in vam omogoča, da uživate v tako čistem zraku, kot ga najdemo v gozdu.

Eden boljših prečiščevalcev zraka na svetu Therapy Air iOn

Therapy Air iOn je prejel veliko pomembnih certifikatov in nagrad. Neodvisni strokovnjaki so ga na testiranjih v Nemčiji kar trikrat izbrali za najboljši čistilec zraka na globalnem trgu. Zato je vsekakor najprimernejša izbira tudi za vaš dom. Therapy Air iOn bo bivalne prostore ohranil čiste in varne. Zrak bo filtriral, čistil in obogatil z negativnimi ioni.

Certifitkat za učinkovito zmanjševanje mikroorganizmov v zraku. Therapy Air iOn iz zraka odstranjuje prah, bakterije, plesen in viruse, še posebej viruse, ki se prenašajo kapljično preko zraka, kot je to značilno tudi za novi koronavirus COVID-19.

Enota Therapy Air iOn je tiha in učinkovita naprava, sestavljena iz naprednih mehanizmov, ki omogočajo delovanje na preprost način:

ventilator povleče zrak iz sobe in ga preusmeri v sistem filtrov,

prečiščen zrak gre nato v generator negativnih ionov,

ko je koncentracija negativnih ionov v prečiščenem zraku dovolj visoka, se negativni ioni ter pozitivno nabit prah in mikrobiološki delci, ki so v zraku, privlačijo,

delci prahu postanejo težji in so, preden padejo na tla, popolnoma odstranjeni s sistemom filtrov Therapy Air iOn,

prečiščen zrak nato potuje nazaj v vaš dom.

Zakaj je Therapy Air iOn drugačen od drugih čistilcev zraka?

Ta zmogljiva naprava je sestavljena iz petstopenjskega sistema filtriranja in generatorja negativnih ionov. Skupaj zagotavljata neverjetno čist in neonesnažen zrak.

Pet stopenjski filter Therapy Air iOn.

Sistem petih filtrov za čiščenje zraka je sestavljen iz: antistatičnega filtra : odstrani večje delce prahu, plesni, las, prhljaja, živalskih dlak in tako dalje;

: odstrani večje delce prahu, plesni, las, prhljaja, živalskih dlak in tako dalje; antibakterijski filter : odstrani preostale majhne delce prahu, bakterije, ki so večje od mikrona, cvetni prah in podobno, ob tem pa varuje sosednji HEPA-filter;

: odstrani preostale majhne delce prahu, bakterije, ki so večje od mikrona, cvetni prah in podobno, ob tem pa varuje sosednji HEPA-filter; HEPA-filter : odstrani najmanjše delce prahu in tobačnega dima, antibakterijski tiabendazol (organska antibakterijska spojina) pa odstrani bacile, trose plesni in tako preprečuje nevarnost okužb;

: odstrani najmanjše delce prahu in tobačnega dima, antibakterijski tiabendazol (organska antibakterijska spojina) pa odstrani bacile, trose plesni in tako preprečuje nevarnost okužb; antialergenski filter : je mešanica srebra, apatita (mineral) in antibakterijske snovi, ta je posebej učinkovita zoper bakterijo legionele, ki je še posebne nevarna otrokom. Filter vsebuje izvleček listov ginka bilobe, ki se uspešno uporablja proti astmi, bolezni pljuč in težavam s kroženjem krvi ter za odstranjevanje vzrokov alergij, virusov gripe in bakterij,

: je mešanica srebra, apatita (mineral) in antibakterijske snovi, ta je posebej učinkovita zoper bakterijo legionele, ki je še posebne nevarna otrokom. Filter vsebuje izvleček listov ginka bilobe, ki se uspešno uporablja proti astmi, bolezni pljuč in težavam s kroženjem krvi ter za odstranjevanje vzrokov alergij, virusov gripe in bakterij, filter z aktiviranim ogljikom: odstranjuje neprijetne vonjave po hrani, strupene pline in druge vonjave z zmogljivim absorbiranjem.

Ti filtri so neprepustni za vse onesnažene delce in dopuščajo prehod le svežemu zraku. Vsi filtri so shranjeni v posebni škatli in se med seboj prilegajo, da ustvarijo en sam sestavni del. Tako zavzamejo malo prostora, zlahka pa se jih tudi zamenja.

Izboljšuje vaš imunski sistem

Ne nazadnje vam Therapy Air iOn lahko pomaga tudi pri izboljšanju imunskega sistema, preprečevanju okužb oziroma vam, z drugimi besedami, pomaga, da ostanete zdravi. Ker se novi koronavirus prenaša tudi po zraku, ga bo Therapy Air iOn, tako kot druge viruse, odstranil iz vaših bivalnih prostorov. Vabljeni k ogledu zgornjega videa, ki prikazuje, kako ta tehnološko dovršeni čistilec iz vašega doma odstranjuje viruse in bakterije.