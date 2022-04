Vrtno pohištvo za popolne trenutke na vaši terasi

Spremenite svojo teraso v kotiček, kjer se boste lahko družili in sprostili. Topli meseci, ki prihajajo, so kot nalašč za to.

Kupite čudovito vrtno pohištvo na spletu Od elegantne vrtne garniture, klasičnega pletenega naslanjača do trendovske vrtne mize s stekleno ploščo: Lesninina spletna trgovina navdušuje ljubitelje vrtov s široko ponudbo pohištva za uporabo na prostem. Njihovi strokovnjaki vam bodo z veseljem podrobneje svetovali pri nakupu. Vrtno pohištvo za vsak okus poiščite v njihovi spletni trgovini in si uredite vašo zeleno oazo sprostitve.

Kako skrbeti za leseno vrtno pohištvo?

Les je naraven proizvod in zato bo zahteval skrb in nego, da ostane v najboljšem možnem stanju. Od tega, iz kakšnega lesa je vaše vrtno pohištvo, je odvisna tudi skrb zanj. Nekatere vrste lesa, kot sta denimo tikovina in akacija, se zaradi višje vsebnosti naravnih olj in smol na prosto lahko postavita povsem neobdelana. Bosta pa tudi ta dva sčasoma dobila srebrnosivo patino, kateri se lahko izognemo z nego z ustreznimi olji.

Ne glede na vrsto lesa pa je treba vsako leseno vrtno pohištvo redno čistiti in negovati ter ga tako zaščititi pred predčasno obrabo. Na začetku in ob koncu sezone ga očistite z vodo in čistilnim sredstvom za les ali z blago milnico. Trdovratnejše madeže odstranite s krtačo.

Ko je vrtna garnitura očiščena in osušena, jo lahko zbrusite z brusnim papirjem z zrnatostjo 180, s čimer boste odstranili tudi alge, plesen in mah in ponovno zgladiti grobe površine. Če vam je všeč naravno staran les, boste tak videz najlažje ohranjali s prozornim zaščitnim oljem. Za ohranjanje čim bolj svežega videza uporabite glazuro za zaščito lesa. Lahko pa izrazite svojo individualnost in ga zaščitite z barvami za trajno zaščito lesa v vašem najljubšem odtenku. Pred obdelavo lesenega pohištva se prepričajte, da je površina povsem čista in brez prahu.

S svojim naravnim stilnim videzom je leseno vrtno pohištvo resnično klasična izbira za dni, ki jih večinoma preživljamo zunaj.

Kako skrbeti za kovinsko vrtno pohištvo?

Prednost kovinske vrtne garniture je, da ne potrebuje veliko pozornosti. Če želite ohraniti prvotno barvo kovinskega pohištva, poskrbite, da ga redno čistite in ga v zimskih mesecih pospravite na suho mesto ali hranite popolnoma pokritega. Umazanijo preprosto sperete z blago milnico in toplo vodo, pri tem lahko uporabite tudi mehko krtačo. Predvsem pa ne čakajte predolgo z odstranjevanjem maščobe, prstnih odtisov in soli, saj se v nasprotnem primeru lahko razvijejo v trdovratne madeže.

Najpomembnejše pri negi kovinskega pohištva je, da ga zaščitite pred rjo in površinsko rjo. Zato praske na premazu sproti popravljajte s svinčnikom ali razpršilom za odstranjevanje prask, da bo površina spet zaščitena pred rjo. Aluminijasto vrtno pohištvo ne rjavi, lahko pa se na njem pojavijo madeži zaradi oksidacije, kar spremeni barvo kovine, ne pa njene moči.

Površinsko rjo, ki se z drugih predmetov kot prah nabira na površini, sproti odstranjujte in površino kovinske vrtne garniture zaščitite s temu namenjenimi sredstvi.

Za uporabo na prostem in tako tudi za vrtno pohištvo je primernih veliko kovin – v kolikor so zaščitene pred rjo in korozijo s posebnim premazom. Železo, nerjaveče jeklo, jeklo ali aluminij – izbira kovinskega vrtnega pohištva je velika.

Kako skrbeti za vrtno pohištvo iz poliratana?

Poliratan je eden bolj priljubljenih materialov za vrtno pohištvo, gre za umeten material, ki predstavlja alternativo naravnemu ratanu. Material je neobčutljiv na vlago ter obstojen na mraz in vročino, zato je izjemno enostaven za nego. Slednja vključuje predvsem čiščenje z vodo in milnico, kadarkoli je to potrebno. Vseeno pa na njem ne uporabljajte agresivnih čistil in visokotlačnega čistilca, ki ga lahko poškodujejo. Pri negi pohištva iz ratana bodite pozorni tudi na okvir vrtne garniture; če je narejen iz jekla ali aluminija, boste morali upoštevati navodila za nego kovinskega pohištva.

Kakovostno vrtno pohištvo iz poliratana je zaščiteno z UV-stabilizatorji, ki preprečujejo bledenje.