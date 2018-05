Urbano čebelarjenje: med mestnih čebel bolj zdrav od medu podeželskih čebel #video

Ali ste vedeli, da 20. maja praznujemo svetovni dan čebel? Narave si brez njih ne predstavljamo, saj je približno 80 odstotkov uporabnih in divjih rastlin odvisnih od njihove oprašitve. Čebele pa ne živijo samo v naravi, ampak tudi v urbanih mestnih središčih, kjer v mestnem vrvežu iščejo medovite rastline in se pridno pasejo. V oddaji Dan smo preverili, kako čebelam pomagajo v Ljubljani.

Namen projekta Ocvetličimo mesto je osveščanje o pomembnosti čebel in spodbujanje meščanov k ocvetličenju oken in balkonov z medovitimi rastlinami. Že tretje leto zapovrstjo si je laskavi naziv prilastila ljubljanska občina, saj so v tem obdobju tu zasadili največ medovitih rastlin.

Če želite na svoje okenske police privabiti čebele, Blanka Ravnjak, strokovna sodelavka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, priporoča uporabo predvsem avtohtonih rastlinskih vrst, ki so se razvile v Sloveniji.

Na obrobju mestnega parka Tivoli, kjer že dve leti stoji najmodernejši čebelnjak v prestolnici, se za hrano ni bati, saj tu najdemo vrste medovitih rastlin, kot so lipa, kostanj in regrat.

Ravnjakova izpostavi tudi druge rože, ki so odličen vir hrane za čebele: mali jesen, ki bo cvetel v prihajajočih dneh, mokovce, različne drevesne vrste in travniške rastline, s katerimi se čebele hranijo.

Nakupovalno središče bo bogatejše za učni čebelnjak

V bolj urbanih okoljih, kjer zelenja ni na pretek in medovitih rastlin ni v izobilju, so se odločili narediti korak naprej. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC bodo 17. maja z otroki posadili sončnice in druge medovite grmovnice, da bi z njimi lažje privabili čebele.

Ameriška ulica se bo tako spremenila v cvetoči vrt, na parkiriščih pa so že lani zasadili 45 novih medovitih dreves. Ob Šmartinskem parku nameravajo že letos postaviti nov učni čebelnjak, ki bo namenjen šolam in vrtcem, pa tudi drugim obiskovalcem.

Z vzpostavitvijo učnega čebelnjaka so pridobili tudi čebelji nadzorni center, s katerim "spremljamo gibanje čebel, kakšne nepredvidene dogodke, mogoče kakšne nepridiprave, ki se gibljejo okoli čebelnjaka", pravi Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC.

Zakaj je urbani med boljši od podeželskega

Damir Škraban, urbani čebelar in eden izmed 400, ki delujejo na območju ljubljanske občine, pravi: "Ta med je zelo kakovosten, ker tukaj ni intenzivnega kmetijstva, ni škropiv, tukaj je vse naravno."

Veliko lahko za čebele naredimo tudi sami. Namesto okrasnih rastlin lahko posadimo medovite, travnike pa kosimo pozneje, da bodo imele čebele hrano vse do poznega poletja.

