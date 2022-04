Triki za izboljšanje terase – okolice doma

Oglasno sporočilo

Lepo urejeno dvorišče, vrtne poti, zelenica in vrtiček dodatno pripomorejo k našemu dobremu počutju ter dodajo piko na i vsaki hiši. In ker pravijo, da hišo naredi lepo urejena okolica, vam ponujamo nekaj nasvetov za njeno ureditev, pri čemer boste privarčevali kar nekaj denarja, hkrati pa povečali privlačnost in estetskost svojega doma.

Zasaditev dreves in preostalih rastlih

Drevje bo okolico vašega doma še kako popestrilo, vendar je pri tem pomembno, da skrbno izberete pravo mesto. Če gre za sadno drevje, bo najboljše, da izberete sončno lego, saj boste lahko tako vsako pomlad občudovali pisane cvetove, poleti in jeseni pa pobirali slastne plodove. Sadno drevje torej nima le dekorativne funkcije za vašo okolico, temveč tudi izredno donosno. Ni ga lepšega od okušanja lastnih pridelkov.

Drevesa pa so lahko tudi izključno okrasna – takšna, ki našo okolico naredijo še lepšo in jo sklenejo v prekrasno celoto. Skrbno izberite, kam bi se takšna drevesa podala, pri tem pa upoštevajte tudi velikost krošnje, da jih ne boste posadili preveč skupaj. Pod drevo s krošnjo lahko postavite tudi klopco, ki ne bo le dopolnila videza okolice, temveč bo za vas zelo funkcionalna tudi, ko se boste želeli umakniti v hladno senco v vročih poletnih mesecih.

Da pa bo okolica vaše hiše še bolj živa in barvita, na svoji zelenici oblikujte kakšen "otoček", v katerega boste posadili različne cvetlice, bodisi vrtnice, okrasne grmovnice ali pa tulipane, ki bodo vsako pomlad zacveteli v vsej svoji lepoti. Dodajte borovo lubje, nato pa "otoček" omejite z okrasnimi kamni, ki jih lahko ob bližnji reki ali pa poleti, ko greste na morje, naberete sami ter se tako izognete dodatnim stroškom. Takšne kamne lahko uporabite zgolj za dekoracijo ali pa za omejitev cvetličnih gred in vrtnih poti. Če imate pri hiši otroke, jim dovolite, da te kamne pobarvajo, in tako bo okolica še živahnejša, otroci pa bodo imeli občutek, da so lahko prispevali k urejenosti okolice, v kateri živijo.

Skalnjak

Če imate dobro predstavo in ročne spretnosti, bo skalnjak lepo popestril vašo okolico. Pomembno je, da se izdelave skalnjaka lotite zelo premišljeno. Stoji naj na odprtem sončnem prostoru, stran od dreves, ograj in drugih elementov, ki bi nanj lahko metali senco. Za gradnjo skalnjaka uporabite skale in kamenje iz okolice, ki naj imajo nekoliko spran in naravni videz. Vedno gradimo po načelu od večjega k manjšemu. Najprej torej postavimo velike skale, nato pa okoli njih razporedimo manjše kamne, pri čemer pazimo, da oblikujemo tudi melišča, kjer bodo uspevale rastline. Najprimernejše rastline za skalnjak so zelnate trajnice, pritlikavi iglavci ter lesnate in alpske rastline.

Popestritev okolice z drugimi dekorativnimi elementi

Za dodatno popestritev okolice ob ograji ali vrtnih poteh dodajte dekorativne solarne svetilke, ki se bodo ujemale z barvo vaših tlakovcev ali vrtnega pohištva. Odprite Tedi katalog 2022 ter izberite nekaj dekorativnih kovinskih figur po izredno ugodnih cenah, ki bodo vaš dom povzdignile na novo raven in s svojo prikupnostjo razveselile tako vas kot tudi vaše obiskovalce in preostale mimoidoče. Izbirate lahko med vrtnimi svetilkami, okrasnimi zalivalkami in košarami, najrazličnejšimi motivi živali, kovinskimi figurami dečka in deklice ter številnimi drugimi dodatki. Takšne dekorativne figure lahko postavite ob klopco, jih dodate v skalnjak, postavite ob teraso ali pa z njimi ustvarite popolnoma svojo zgodbo.

Otroška igrala

Če imate pri hiši otroke, bodo otroška igrala zanje prav posebno doživetje. Barvni tobogan in gugalnica ter pisana igralna hiška bodo vašo okolico naredili še bolj veselo in razgibano, otroci pa bodo imeli prostor, kamor se bodo lahko umaknili, ko bodo želeli čas zase, čas za igro.

Dodatni napotki za lepo okolico Poskrbite, da bo okolica vašega doma čista, kar pomeni, da odpadki spadajo v zabojnik in da je dvorišče pometeno.

Redno kosite zelenico, obrezujte drevje, odstranjujte plevel in pograbite listje, ki odpada z dreves.

Vedno ustvarjajte harmonijo – pazite, da ni česa preveč in hkrati česa premalo.

V mislih imejte barvno usklajenost rastlih in tudi drugih elementov, saj lahko preveč barv povzroči pravo zmešnjavo.

Urejanje okolice naše hiše je zahtevno, a hkrati za ljudi, ki ljubijo naravo, zelo prijetno opravilo. Lepo urejena okolica namreč zahteva veliko našega truda in časa, ki pa sta na koncu dneva, ko se usedemo na teraso in občudujemo delo, ki smo ga opravili, še kako poplačana.

