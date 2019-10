Strokovnjakinja svetuje: kako do čudovitega vrta ob hiši

Zunanji prostor ob hiši predstavlja tisti kotiček našega doma, v katerem lahko popestrimo doživetja našega vsakdana. To je kraj, kjer lahko odklopimo od dnevne rutine, poglobimo naše vrtnarske veščine in oživimo družabne ure v družbi svojih najbližjih. Naj bo to prostor, ki nam bo služil za najrazličnejše priložnosti in v vseh letnih časih. Da bo res estetsko in hkrati funkcionalno, smo za nekaj nasvetov prosili izr. prof. dr. Valentino Schmitzer.

Na kaj pomislite, ko si zarišete podobo svojega dvorišča in vrta? Vas vleče bolj v rustikalne domače podobe ali ste bolj ljubitelji sodobnega minimalizma?

Pri načrtovanju ureditve zunanjih prostorov potrebujemo malo več znanja in kreativnosti. Upoštevati je treba tako lego, vremenske posebnosti in gradbene osnove zunanjosti. Pomembno pa je tudi, da že vnaprej premislimo, kakšen bo namen posameznih enot v zunanjosti, ki bo lahko s pravim načrtom postala podaljšek naše bivalne enote.

Poiščite pravi navdih za prenovo in ureditev svojega doma:

Foto: Getty Images

Prostorne zelene površine ob novogradnjah so danes bolj izjema kot pravilo. Med enodružinskimi hišami sicer še vedno prevladujejo prostostoječe stavbe, a sodobni trendi načrtovane gradnje so bolj skopi z odmero vrtne površine. Zlasti v večjih mestih investitorji upoštevajo le nujni delež ozelenjenih površin, saj so cene zazidljivih zemljišč izjemno visoke. Oblikovanje in zasaditev sodobnih majhnih vrtov naj bosta zato pazljiva in premišljena, upoštevajmo vegetacijske in življenjske krogotoke rastlin. Grmovnice in drevesa namreč po nekaj letih lahko prerastejo odmerjen prostor, čemur pogosto sledi okrnjena podoba nestrokovno porezanih ali znižanih krošenj.

Vsako načrtovanje enodružinskega vrta naj sledi uporabnikom prostora, njihovim potrebam in življenjskemu slogu. Pogosto idealizirana podoba ureditve v strokovni reviji ali na spletu vzbudi željo po poustvaritvi enake zasaditve, tlakovanja, umestitve pergole in drugih objektov tudi na lastnem vrtu. Všeč so nam fotografije rastlin, ki bogato cvetijo, senca ravno prav velikih dreves, pod katerimi je razmeščeno udobno vrtno pohištvo, in splošen idiličen vtis prostora.

A morda rastline v našem podnebju, v nekakovostnih in z gradbenimi ostanki okrnjenih tleh in na drugačni orientaciji neba ne bodo uspevale, kaj šele polno cvetele.

Vzpenjava bugenvilija (Bouganvillea) je čudovita vzpenjavka, a preobčutljiva za podnebje Slovenije.

Material za tlake in utrjene površine je lahko povsem neprimeren za temperature pod lediščem ali pa je v mokrem delu leta spolzek in nevaren. Drevesa pa bodo v desetih letih popolnoma prerasla celoten vrt ali pa jih odlikuje le kratkotrajno cvetenje.

Sulanževa magnolija (Magnolia soulangeana) je prekrasna teden ali dva, a njeni cvetovi so občutljivi na slano in dež.

Zato vedno izhajamo iz natančne izmere, analize območja in koncepta ureditve. Izmero lahko opravimo sami, običajno pa je dosledno prikazana na gradbenih načrtih in le preverimo ujemanje dejanskega stanja na terenu.

Analiza je lahko preprosta: ugotovimo osončenost vrta, preverimo globino in kakovost tal, opredelimo in izrišemo ključne prostorske informacije. Označimo dostope na vrt, povezanost z bivalno enoto (upoštevamo tudi lokacije oken), ključne poglede na vrt kot tudi zanimive vedute v krajini, ki bi jih radi ohranili in poudarili. Ne pozabimo označiti in upoštevati podzemne in nadzemne vode, jaške in druge omejujoče dejavnike, ki bodo vplivali na rastni prostor. Če so na lokaciji rastline, ocenimo njihovo stanje in estetski potencial. Zdrava odrasla drevesa je namreč smiselno ohraniti, saj je doba odraščanja drevnine lahko zelo dolga in že obstoječa senca je dobrodošla.

Foto: Getty Images

Koncept ureditve in groba skica zasnove vrta lahko sledita dvema pristopoma. Morda je najlažje opredeliti aktivnosti, ki bi jih radi vpeljali v vrtni prostor. Izhajamo iz želja in zanimanj vseh družinskih članov, nemalokrat imamo različne navade in vse dejavnosti niso združljive. Gojenja enoletnic ter sezonske zelenjave običajno ne moremo uskladiti z dolgim poletnim oddihom na morju, ker potrebujejo te rastline veliko nege.

Otroško igro naj spremlja zasaditev manj občutljivih rastlin. Na sliki vrtne hortenzije (Hydrangea macrophylla) dopolnjuje ozadje klekov (Thuja occidentalis).

Prav tako postavitev igral ob skrbno urejenih gredicah nežnejših rastlin ni najboljša, saj otroške nogice pogosto uidejo tudi mednje. Zato najprej določimo prioritete in izbrane dejavnosti smiselno umestimo v prostor.

Druga možnost je konceptna opredelitev členov oziroma enot, ki jih želimo na svojem vrtu. Potrebujemo pokrit prostor in teraso za preživljanje prostega časa na vrtu tudi v deževnih dneh, želimo si nekaj dvignjenih gred, morda ne moremo brez majhnega vodnega motiva ali skalnjaka. Med posameznimi elementi uredimo smiselne komunikacije in upoštevamo bližino servisnih prostorov in dostopov iz hiše. Povezave, ki jim pogosto sledimo, opremimo bodisi s stopalnimi kamni, lahko se odločimo za liti tlak ali utrjene peščene poti. Slednje so pogostejše v vrtovih večjih razsežnosti ali parkih, na enodružinskih vrtovih pa smo lahko nekoliko bolj kreativni.

Lomljena keramika kot popestritev lite betonske poti.

Najpogostejša napaka je zagotovo nakup všečnih rastlin brez razmisleka o njihovi končni velikosti, zahtevah rastišča in navsezadnje tudi kombinaciji z drugimi rastlinami na vrtu. Obisk vrtnarije ali drevesnice brez skrbno izdelanega idejnega načrta je nespameten, saj je izbira rastlin ogromna in nas mnogokrat premami. Postavimo najprej jasno ogrodje zasaditve, morda le eno drevo in nekaj manjših grmovnic, tratno ploskev in teraso, šele nato definirajmo, koliko trajnic in prekrovnih rastlin sploh lahko umestimo na vrt.

Na sodobnih vrtovih je torej ključno upoštevati pravilo "manj je več". Bodimo previdni z vnosom barv, poigrajmo se raje s teksturno razgibanostjo zasaditve ali obliko listne površine. Robate teksture pomaknemo bliže opazovalcu, tem naj sledijo srednje grobe in v ozadju zasaditve rastline fine, skoraj filigranske teksture. Na ta način prostor navidezno podaljšamo, dodatno ga razčlenimo s skulpturami ali vrtnim pohištvom. Ne nazadnje naj bo vrt sezonsko pester.

Foto: Getty Images

Razcvetu spomladanskih čebulnic naj sledi obdobje največje barvne pestrosti v aprilu in maju.

Takrat so temperature v našem podnebju podnevi že prijetno visoke, ponoči pa ohladijo in orosijo tla. Brez težav lahko zasadimo tudi vertikale; na pergolo ali ob leseno ograjo umestimo okrasne ali sadne vzpenjavke. Dodatno razgibanost majhnega vrta dosežemo z zasaditvami v več nivojih, nad senčnimi prekrovnicami zasadimo večdebelna drevesca ali grmovnice.

Ne pozabimo tudi na druge okrasne lastnosti rastlin: na privabljanje metuljev, zanimive plodove, v slano odete semenske glavice in socvetja ali opojen vonj. Čeprav je vrtna površina skopo odmerjena, lahko na njej v vseh letnih časih občudujemo moč narave, le premišljeno jo moramo zasnovati.

