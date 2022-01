Srečna mačka, srečen lastnik: zakaj je sterilizacija pomembna?

Oglasno sporočilo

Hišni ljubljenčki prinašajo veliko veselja v naše življenje, hkrati pa pomenijo veliko odgovornost in zahtevajo veliko pozornosti. Odgovorno lastništvo je obsežen pojem, osnova pa vsekakor pravilna prehrana in skrb za zdravje vašega ljubljenčka. Ne glede na to, ali ste mačko posvojili pred kratkim ali o njej šele razmišljate, bo ena najpomembnejših zdravstvenih odločitev, ki jo boste sprejeli, tista o sterilizaciji oz. kastraciji. Poglejmo si ključne razloge.

Odgovorno lastništvo in skrb

Ena sama mačka lahko skoti več kot 15 mladičkov letno, kar je več kot alarmantna številka, h kateri je treba prišteti še vse tiste živali, ki jih dnevno srečujemo na ulicah. Ker je prostora v zavetiščih premalo, sterilizacija pripomore k zmanjševanju števila zapuščenih mačk in preprečevanju pojava zdravstvenih težav. Čeprav se glede tega vprašanja pogosto lomijo kopja, ima sterilizacija številne prednosti, zaradi katerih je tako mačje kot vaše življenje precej lažje. Lastniki svoje ljubljenčke pogosto spuščajo iz stanovanj, kar je lahko težava, če gre za nesterilizirano samičko v obdobju parjenja.

Zdravje vaše mačke

Pravočasna sterilizacija prinaša tudi druge prednosti. Pri samičkah lahko med drugim prepreči nastanek zdravstvenih težav. Znanstvene raziskave potrjujejo, da sterilizirane mačke ne glede na spol živijo veliko dlje in so bolj zdrave. Sterilizacija pozitivno vpliva tudi na njihovo vedênje.

Ključne prednosti sterilizacije:

zmanjšuje neželeno vedênje,

zmanjšuje bojevitost in neželeno vedenje samčkov za več kot 80 odstotkov,

zmanjšuje agresivnost do drugih mačk in potrebo po uhajanju od doma,

pozitivno vpliva na zdravje, podaljšuje življenjsko dobo in zmanjšuje možnost raznih obolenj,

zmanjšuje potrebo po označevanju teritorija z urinom,

gre za večinoma enostaven poseg, izpeljan pod anestezijo, čas okrevanja je običajno zelo kratek, žival gre takoj po operaciji v domačo oskrbo,

preprečuje neželena legla in tako zmanjšuje število nepreskrbljenih mačk.

"Mačke ohranijo svoj lovski nagon in radoveden značaj, zaradi katerega jih obožujemo. Sočasno s sterilizacijo preprečite, da bi neželeni mladički končali na ulici. Gre za poseg, ki ga mačke praviloma prestanejo brez zapletov, okrevanje je hitro, prednosti pa številne tako za žival kot gospodinjstvo. Pozorni morate biti samo na to, da jim po posegu priskrbite posebno hrano za sterilizirane mačke," pravi Lara Kralj, veterinarka iz Veterinarske ambulante Lara.

Izberite ustrezno hrano

Ko si vaša mačka po posegu popolnoma opomore, je pomembno razmisliti o prehodu z visokokalorične na nizkokalorično prehrano za vzdrževanje teže, kot je PURINA® PRO PLAN® STERILISED, saj so sterilizirane živali zaradi več mirovanja nagnjene k čezmerni teži. Gre za posledico kombinacije nižjih energetskih potreb in povečanega apetita.

"Zardi hormonskih sprememb je treba prilagojeno prehrano vpeljati takoj po sterilizaciji, da se ohrani splošno zdravje mačke. Purina ima v svoji ponudbi specializirane izdelke PRO PLAN, namenjene steriliziranim mačkam, ki bodo zadovoljili vse njihove potrebe, ne da bi pri tem povzročili kopičenje odvečnih kilogramov, kar je zaradi manj gibanja po posegu velika težava. Poleg tega, da je prehransko uravnotežena, hrana PRO PLAN vsebuje visokokakovostne sestavine, ki ohranjajo ledvice in sečila zdrave, vse formule pa temeljijo na znanstvenih raziskavah in dokazano dobro vplivajo na zdravje," pravi Petra Tomljenović, senior menedžerka znamke Purina.

Iz ponudbe mokre in suhe hrane PURINA® PRO PLAN® STERILISED izberite tisto, ki najbolj ustreza potrebam vaše mačke glede na njeno starost, zdravstveno stanje in seveda gurmanske preference. Vsak izdelek je obogaten s premišljeno zasnovano kombinacijo hranil, ki znanstveno dokazano koristijo zdravju. Z mesom kot glavno sestavino ter dodatkom vitaminov, mineralov in žit gre za popolno prehrano, prilagojeno potrebam in starosti hišnih ljubljenčkov.

PURINA® PRO PLAN® poiščite tu. Več o vrhunskih izdelkihpoiščite

O podjetju Purina

Nestlé Purina PetCare bogati življenje hišnih ljubljenčkov in ljudi, ki jih imajo radi. Purina že od leta 1894 pomaga psom in mačkam živeti bolje, saj so njeni prehranski izdelki plod znanstvenih inovacij. Vključno z znamkami Purina ONE, Felix, Gourmet, Friskies, Darling, Pro Plan in Chow je bila prepoznana kot odličen partner in izjemna podpora pri prehrani in negi hišnih ljubljenčkov. Več kot 500 znanstvenikov, veterinarjev, nutricionistov in strokovnjakov zagotavlja našo predanost doseganju vrhunske kakovosti. Purina spodbuja k odgovornosti tudi s podporo organizacijam, ki skrbijo za potrebe živali. Znamka je del Nestléja, vodilnega podjetja na področju prehrane, zdravja in dobrega počutja.

Naročnik oglasnega sporočila je Nestle S.A.