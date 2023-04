Podarjamo izdelavo idejne zasnove za vaš vrt #nagradnaigra

Vaš vrt je lahko prostor za sprostitev in uživanje v naravi, ponuja vam veliko priložnosti za druženje, za aktivnosti na prostem in življenje z naravo.

Vaš vrt je lahko prostor za sprostitev in uživanje v naravi, ponuja vam veliko priložnosti za druženje, za aktivnosti na prostem in življenje z naravo. Foto: Vrtnarstvo Tement

Ko zadiši po pomladi, se velik del naših prostočasnih aktivnosti iz notranjosti domov premakne v njihovo okolico, na terase, zelenice in vrtove. Tam se družimo, rekreiramo, delamo, uživamo v naravi, občudujemo svoje najljubše cvetje in drevesa, gojimo zelenjavo, urejamo svoje zunanje kotičke in se sproščamo. Vrtnarjenje je med Slovenci ena bolj priljubljenih aktivnosti v tem letnem času. Poleg tega, da ponuja priložnost za prijetno druženje, rekreacijo na svežem zraku, sprostitev, ustvarjalnost in spodbujanje domišljije, omogoča tudi lastno pridelavo še kako dragocene domače zelenjave in začimb. Ker je lahko še boljše , vam ponujamo sodelovanju v posebnem projektu, kjer boste končno dobili pravi nasvet, kako urediti vaš vrt ali teraso.

Vrtnarske trgovine nam lahko s svojimi nasveti pomagajo izdelati zasnovo svojega vrta. Foto: Vrtnarstvo Tement

Kako urediti svoj vrt?

Tudi praprot je lahko lepa poživitev vrtne zasaditve. Foto: Vrtnarstvo Tement

Po dolgem zimskem spanju tudi vaš vrt potrebuje malce preobrazbe, vendar urejanje in zasnova vrtnih zasaditev od nas terja nekaj truda in znanja. Včasih kar odlašamo, ker ne vemo, kje bi se lotili del, da bi bil naš vrt videti zares sanjsko.

V resnici pa se urejanje vrtov začne pri izdelavi načrta za zasaditev, ki bo najuspešnejša, če bomo ta del prepustili projektantom za urejanje vrtov. Preden se odločite za izdelavo načrta, morate vedeti, ali si želite cvetlični ali zelenjavni vrt, kjer boste pridelali tudi nekaj lastne zelenjave, zelišč in sadja. Nekateri pa za gojenje rastlin preprosto nimajo časa ali želje in se bodo verjetno raje odločili za preprosto zasaditev trajnic in različnih trav. Vendar tudi takšna odločitev zahteva premišljeno zasnovo.

Z zanimivi dodatki lahko vrtu dodamo svojo osebno noto. Foto: Vrtnarstvo Tement Rastline skozi leto spreminjajo svojo podobo in s tem tudi celoten videz vrta, zato se s pravim zasaditvenim načrtom izognete motečim kombinacijam, zaradi katerih se lahko pojavijo neljube situacije, ko na vrtu ni harmonije med rastlinami. S pravo zasaditvijo bomo skozi vse leto uživali v bujnih barvnih kreacijah.

Na začetku morate preveriti, kakšna je sploh okolica vaše hiše, določite osončene in senčne dele in skupaj s strokovnjaki izberite rastline, ki uspevajo na določenem delu vrta. Eden najpomembnejših pravil pri zasnovi lepega vrta je, da morate upoštevati, da imajo vrtne rastline dovolj prostora za razvoj.

Razmisliti morate tudi o tem, kakšen slog želite doseči na svojem vrtu. Najbolje je, da pri tem upoštevate svoj življenjski slog, kako in kdo uporablja vrt. Ta mora odsevati našo osebnost in tudi oblikovne značilnosti hiše. Projektanti za urejanje vrtov vedo, katere rastline je treba zasaditi skupaj, da dosežete estetsko dovršeno celoto, kjer boste radi preživljali svoj čas in jo tudi radi urejali.

Ste za sodoben ali tradicionalen vrt?

Foto: Vrtnarstvo Tement

Sodoben vrt spoznamo po čistih linijah, geometrijskih oblikah in minimalnih okraskih, ureditev je osredotočena na preprostost in funkcionalnost, barve so povsem nevtralne. Med materiali prevladujejo beton, les ali kovina. Zasaditev je oblikovana v ponavljajočih se vzorcih, ki imajo eno izstopajočo osrednjo točko.

Tradicionalni vrt bi lahko poimenovali način ureditve vrta, ki ga najdemo ob počitniških hiškah na deželi. Takšni vrtovi vključujejo široko in prosto oblikovano rastlinsko paleto, zasaditve so pogosto prepuščene razraščanju, organizacija zasaditve je bolj sproščena. Z rastlinami želimo pričarati bogate barve, vključimo veliko poudarkov. Vrt je poln cvetja, sadja in zelenjave, vsi razpoložljivi prostori so zapolnjeni.

Foto: Vrtnarstvo Tement

Klasični vrt: Vrt v klasičnem krajinskem slogu ima uravnoteženo in simetrično zasnovo, ki je vedno aktualna. Vzorci zasaditev se ponavljajo in so dobro načrtovani, barvna paleta je preprosta, uporabljamo klasične rastline, kot so vrtnice, sivka in pušpan. Ustvarimo tudi nekaj izstopajočih žariščnih točk, kot so umetniško oblikovane posamezne rastline ali celotna živa meja. S stezicami, stenami in drugimi elementi iz opeke, kamna ali gramoza ustvarjamo geometrijske vzorce.

Nekonvencionalni oziroma eklektični vrt vključuje vrsto različnih stilov in elementov in ne vztraja pri enem samem oblikovnem slogu. Če želimo ustvariti eklektični vrt, se odločimo za nekaj slogov, ki jih bomo domiselno premešali med seboj – lahko združimo sodobne elemente s starinskimi dodatki. Pri tem poskušamo zasaditi različne strukturne rastline, lahko si privoščimo široko barvno paleto, predvsem pa moramo ignorirati pravila tradicionalnega oblikovanja krajine.

Naraven vrt poskuša zasledovati videz in vzdušje naravne pokrajine. Takšen vrt si pričaramo s širokim naborom rastlin, vključno z avtohtonimi vrstami, divjim cvetjem, travami in drugimi zelenimi rastlinami, ki jih pustimo, da se same zasajajo in spodbujajo biotsko raznovrstnost. Uporabljamo naravne materiale, kot so skale, balvani in les, z njimi ustvarjamo skalnjake in potočke. Naravna postavitev sledi obrisom zemljišča.

Lahko se odločimo tudi za formalni način ureditve vrta, ki ima eno izstopajočo žariščno točko, morda je to lahko večji vodnjak ali živa meja. Poskrbimo za ravnovesje in simetrijo, jasno definiramo linije, okrasne površine morajo biti prisotne vse leto. Barvna paleta ni tako bogata, poudarek je na zelenih in belih barvah. Trata in zelene površine morajo biti brezhibno urejene. Vključimo tudi umetelno oblikovana drevesa in grmičke. Veliko lastnikov se odloči tudi za skulpture.

Med drugimi vrtnimi slogi, ki so pri nas težje dosegljivi, so še tropski slog, puščavski slog ameriškega juga.

