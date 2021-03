Pet najboljših nasvetov za rodoviten vrt

Rodovitna prst je osnova vrtnarjenja. Ker je zemlja neobnovljivi vir, moramo za njeno kakovost poskrbeti sami. Priprava tal je ključna za uspešno vrtnarjenje vso sezono, zato je zelo pomembno, da se tega lotimo pravilno. S tem se lahko izognemo težavam pri rasti in razvoju rastlin, občutljivost na napad bolezni in škodljivcev pa bo manjša.

Z upoštevanjem teh petih nasvetov si lahko zagotovite super rodovitno zemljo in povečate svoj pridelek tudi za 30 odstotkov.

#1 VRTNARIMO, KO JE ZEMLJA SUHA

Obdelovanje in hoja po mokri zemlji sta za tla škodljiva, ker jih zbijejo, jim uničijo strukturo, škodijo mikroorganizmom in iz tal iztiskajo zrak, ki je potreben za živa bitja. Zemljo lahko začnemo obdelovati šele takrat, ko se prst ne prijemlje za orodje in naše čevlje.

#2 TLA OBDELAMO PRIMERNO TIPU PRSTI V NAŠEM VRTU

V vrtu si vsi želimo rodovitne prsti za odličen pridelek. Da bi jo izboljšali, moramo najprej ugotoviti tip prsti. Ta je sestavljena iz različno velikih delcev, ki jih v grobem sestavljajo:

pesek (premer delcev 2–0,02 milimetra),

(premer delcev 2–0,02 milimetra), melj (premer: 0,02–0,002 milimetra) in

(premer: 0,02–0,002 milimetra) in glina (premer manjši od 0,002 milimetra).

Če poznamo mešanico osnovnih delcev, vemo, koliko majhnih in velikih por je v zemlji in kako to vpliva na razmerje med hranili, zrakom in vodo. Preproste teste, s katerim določimo tip prsti lahko preverite v brezplačnem vodiču o organskem gnojenju.

Težka glinasta tla izboljšamo z organsko snovjo v obliki kakovostnega organskega gnojila Plantella Organik, saj bo obogatila strukturo tal, povečala prostor med delci in s tem preprečevala nastajanje zbitih tal. Obdelujejo jih z globokim lopatanjem in obračanjem.

Tudi če imamo ilovnata tla, jih bomo izboljšali s spomladanskim gnojenjem s 100-odstotnim organskim dolgodelujočim gnojilom, kot je Plantella Organik. Vsake 2 leti moramo taka tla rahljati in obračati zemljo.

Peščenih tal ni potrebno prekopavati, spomladi jih samo globlje prerahljamo. Nujno potrebujejo precej kakovostne organske snovi, ker povečuje sposobnost zadrževanja vode in hranilnih snovi. To dosežemo z dodajanjem Plantella Organika, 2 kg / 10m2.

#3 UPORABIMO NAJBOLJŠE ORGANSKO GNOJILO

Ključ rodovitnosti je kljub dobri pripravi tal prav gotovo kakovostno organsko gnojilo. Zavedati se morate, da je za dobro uspevanje rastlin pomembna stalna in dobra sestava tal, zato je izbira kakovostnega in enostavnega organskega gnojila ključna.

A niso vsa organska gnojila enaka:

Pri izbiri najboljšega organskega gnojila za vaš vrt naj bo glavno merilo kakovosti odstotek organske ali suhe snovi in drugih hranil, ki jih rastline potrebujejo.

Najbolj prodajano 100-odstotno organsko gnojilo v obliki pelet Plantella Organik vsebuje vsa glavna in mikrohranila NPK v organski obliki in je primerno za pripravo tal in dognojevanje vseh vrst rastlin. Zaradi posebne obdelave hranila sprošča skladno s temperaturo in potrebami rastlin ter tako zagotavlja enakomerno prehranjenost rastlin tudi do šest mesecev.

Plantella Organik ima najvišji delež ORGANSKE in SUHE snovi. Zato je poraba gnojila majhna. Povečuje rodnost tal in s tem omogoča do 30 odstotkov več pridelka, ki je tudi boljše kakovosti: več vitaminov in mineralov ter boljšega okusa.

#4 UPOŠTEVAMO KOLOBAR

Pri gojenju vrtnin upoštevamo načela kolobarja, kar pomeni, da razdelimo vrt na poljine, navadno tri ali štiri glede na vrtnine, ki jih bomo tam sadili. Za manjše vrtove je najbolj ugodno štiriletno vrstenje, saj se tako zelo dobro izmenjajo in premešajo različne kulture vrtnin. S pravim kolobarjem močno zmanjšamo vpliv bolezni in škodljivcev.

Na prvi poljini sadimo vrtnine, ki potrebujejo največ hranil, na zadnji pa tiste, ki hranil praktično ne potrebujejo. V skladu s tem je potrebno poljine tudi pripraviti.

Prvo poljino gnojimo s polno količino organskega gnojila Plantella Organik, drugo s polovično, tretjo s četrtino in zadnje ne gnojimo.

Več o tem si lahko preberete v članku: Vrtnine imajo posebne potrebe po hranilih

Za pomoč pri kolobarjenju lahko uporabite brezplačno spletno aplikacijo NarediVrt, ki vam na podlagi želenih rastlin pomaga načrtovati kolobar, mešane posevke in predlaga tudi koristne rastline, da bo v vrtu manj težav z boleznimi in škodljivci.

#5 UPORABLJAMO ZASTIRKO

Na ekološkem vrtu, kjer naj tla ne bi bila nikoli gola, skušamo posnemati naravne vzorce. Tako na primer gozda nikoli nihče ne gnoji, nihče ne puli plevela ali pometa listja, pa so vendar vse rastline preskrbljene. Dobra zaščita pred pleveli so tudi tako imenovane žive zastirke iz rastlin za zeleno gnojenje, na primer ajda, ozimna rž, facelija … Najbolje jih je posejati na gredice, kjer nekaj mesecev ali tednov še ne bo drugih posevkov ali zasaditev.

Prednosti zastirke so, da preprečuje pojav plevelov, zaradi zmanjšanja izhlapevanja ostanejo tla dalj časa vlažna, tako da se zmanjša potreba po zalivanju, preprečuje zbijanje tal, poleg tega pa se z zastirko izboljša estetski videz vrta.

Plantellini strokovnjaki