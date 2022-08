Ose so koristne, vendar lahko tudi nevarne žuželke

Oglasno sporočilo

Dobra letina sadnega drevja na domači vrt ali sadovnjak privablja tudi ose in sršene. Te žuželke so sicer miroljubne in v normalnih okoliščinah je prav, da z njimi poiščemo sožitje. Ob visokih temperaturah ozračja ali kadar branijo svoja gnezda, pa lahko postanejo napadalne in nam s pikom povzročijo kar nekaj težav. V tem primeru moramo v boj proti osam in sršenom stopiti primerno opremljeni.

Preden kakorkoli ukrepamo, moramo ločiti za človeka škodljive insekte od tistih, ki nam nočejo nič hudega. Muha in čmrlj nam ne bosta naredila žalega, nasprotno pa bodo ose, čebele in sršeni napadli, ko se bodo čutili ogrožene. Ose so celo koristne. Tam, kjer se zadržujejo ose, ni težav z drugimi žuželkami, kot so na primer muhe, hroščki, gosenice, metuljčki ter sadni in drugi škodljivci.

Ob visokih temperaturah ose postanejo napadalne

Odrasle ose so rastlinojede, saj se hranijo z medičino, sadjem in drugimi sladkimi snovmi. Zato nas obletavajo, medtem ko jemo ali pijemo. Kot večina žuželk so tudi ose hladnokrvne živali, zato visoka temperatura in zračna vlaga dodatno povečata njihovo aktivnost in s tem tudi agresivnost. Napadejo pa, ko branijo gnezdo ali jih fizično ogrozimo. Ko se počutijo ogrožene ali ko pičijo, sprostijo v okolico posebne hormone, ki povečajo agresivnost drugih os v bližini.

V obdobju visokih temperatur se osam ne približujmo, saj bi s tem izzvali njihovo obrambno obnašanje, ki se običajno konča s pikom.

Ko osa napade

Pik ose načeloma ni nevaren, pri večini ljudi povzroči le bolečino in rdečico, v posameznih primerih pa se lahko pojavi tudi zatekanje ali hujša alergijska reakcija. Paziti moramo, da ose s hrano ali kozarcem ne zanesemo v usta, saj je pik v ustno votlino nevaren tudi za tiste, ki niso alergični. Pik namreč lahko povzroči zatekanje dihalnih poti. Želo os je gladko, zato ga po piku z lahkoto izvlečejo in žrtev znova pičijo, s čimer se poveča stopnja ogroženosti za zdravje. Mesto, kjer nas piči osa, hladimo in z uporabo gelov za oskrbo po pikih zmanjšujemo bolečino, pri alergijskih reakcijah pa uporabljamo antihistaminik in v primeru anafilaktičnega šoka adrenalin.

Kadar nas osa piči v bližini svojega gnezda, se moramo od tam čim prej odmakniti. Ose namreč zavohajo osji strup na žrtvi, kar jih lahko vznemiri. Čeprav nekaj posameznih os učinkovito preženemo, pa jih kmalu nadomestijo sorodnice, ki jih je v enem osirju zelo veliko.

Vse več alergičnih reakcij

Uradni podatki za Evropo in Slovenijo navajajo, da so ljudje vse bolj podvrženi alergijam, saj so v zadnjem desetletju v bolnišnicah zdravili sedemkrat več obolelih zaradi alergijskih reakcij kot desetletje pred tem. Med njimi so tudi alergije po pikih žuželk, ki so med najpogostejšimi vzroki preobčutljivostnih reakcij.

Pri ljudeh z alergijami so nevarni piki v mehkejše dele telesa ali predel glave, predvsem v vrat in ustno votlino, ko lahko zaradi zatekanja pride do oviranega dihanja. V takih primerih lahko sledi tudi hujša slabost in je potrebno zdravljenje v bolnišnici.

V kolikor sumite na preobčutljivost za pike os, čebel ali sršenov, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Ste vedeli, da imajo sršeni in ose drugačen strup kot čebele?

Strup ose in sršena je skoraj enak, čebelji pa je povsem drugačen. Če je nekdo preobčutljiv ali je razvil alergijo na osji strup, bo podobno reagiral tudi ob piku sršena, morda pa ne bo doživel nobene reakcije ob piku čebele. Ste vedeli, da je strup sršena kar od 1,7- do 15-krat šibkejši od strupa čebel?

Testi za alergijo se izvedejo le, kadar je za potrebe imunoterapije treba identificirati, po kateri vrsti insekta je nekdo dobil reakcijo. Pri zdravih ljudeh pa se testiranje ne izvaja, saj se alergija lahko razvije kadarkoli. Trenutno negativen test ne zagotavlja, da človek alergije ne bo razvil v prihodnosti.

Ko opazimo osje gnezdo blizu doma

Če ose videvamo vsak dan, je to prepričljiv znak, da je gnezdo nekje v bližini našega doma. Najbolje je, da nekaj nepovabljenih gostov pri gostiji pustimo pri miru, nato pa natančno spremljamo njihov odhod – prav gotovo jih bo večina poletela proti svojemu domu.

Pri osjih gnezdih se jasno vidi celice, osir ima videz satovja (foto levo), pri sršenjih pa je notranjost dodatno zaščitena z zunanjo plastjo in se celic običajno ne vidi (foto desno).

Največkrat sršenja in osja gnezda (osirje) najdemo na ostrešjih, podstrešjih, dimnikih, lopah, najdemo pa jih tudi v razpokah med stenami in celo v oknih, na kozolcih, drevesih in tudi v starih deblih. Včasih pa zgradijo osir tudi globoko v zemlji, kjer gradijo satje v več nadstropjih. Tak osir je veliko težje najti kot pa nekje na vidnem v bližini bivalnega okolja. Vendar če smo pozorni in ose opazujemo, jih vidimo, ko vletavajo v luknjico v tleh (zemlji/trati) in izletavajo iz nje.

Odstranimo le osja gnezda, ki nas ogrožajo

Kadar se ose in sršeni preveč namnožijo in postanejo moteči za naše bivanje, je njihovo gnezdo smiselno odstraniti. Bodite pozorni, če je gnezdo na za naše bivanje nevarni lokaciji (poleg okna otroške sobe ali spalnice oziroma ob balkonskih vratih ali vratih terase) in v primeru, da na tej lokaciji biva oseba, ki je alergična na pik ose, moramo osir obvezno ostraniti, saj bi bil morebitni pik lahko smrtno nevaren.

Zelo pomembno je, da se omejimo zgolj na zatiranje os, ki so v bližini naših domov ali so zgradile gnezdo na ali v stavbah. Nikakor pa ne izganjamo živali, ki se pojavljajo prosto v naravi, saj se njihovim pikom lahko izognemo.

Kako varno odstranimo nevarna gnezda? Najučinkovitejše je zatiranje v zgodnjih jutranjih urah, ob nižjih temperaturah, ko so živali manj aktivne, ali pozno zvečer. Ob odstranjevanju gnezda naj v bližini ne bo drugih ljudi ali hišnih ljubljenčkov. Če odstranjujete večje osirje, si nadenite zaščitna oblačila. Gnezdo dobro popršimo z insekticidom, nato pa se umaknemo in ga pustimo delovati 24 ur. Če naslednji dan v gnezdu ne zaznamo aktivnosti, ga odstranimo z lopatico ali nožem. Spravimo ga varno v vedro in nato sežgemo.

Uporabimo sredstvo z dokazanim učinkom

Za eliminacijo gnezda uporabimo aerosol, ki je namenjen zatiranju os in sršenov. Uporabimo Effect proti osam in sršenom, insekticid za takojšnje uničenje in z dolgotrajnim učinkom.

Na terenskih testih se je izkazal za odlično sredstvo, ki zagotavlja 100-odstotno učinkovito delovanje v manj kot 15 minutah, medtem ko tudi še v 24 urah ni zaznati aktivnosti os okoli gnezda.

Zakaj strokovnjaki priporočajo Effect proti osam in sršenom?

Omogoča pršenje od daleč , celo z razdalje od štirih do šestih metrov. Tako pršimo z varne razdalje in nismo izpostavljeni razdraženim insektom, ki bi nas lahko pičili.

, celo z razdalje od štirih do šestih metrov. Tako pršimo z varne razdalje in nismo izpostavljeni razdraženim insektom, ki bi nas lahko pičili. Posebna sestava sredstva povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, neposredno ob stiku.

nadležnega mrčesa, neposredno ob stiku. Deluje že v nekaj minutah. V manj kot desetih minutah je sredstvo 95-odstotno učinkovito. Nekaj minut kasneje pa zagotavlja 100-odstotno učinkovitost.

