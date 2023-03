Nujna vrtnarska opravila v začetku leta

Oglasno sporočilo

Ljubiteljski vrtnarji in zahtevni vrtnarski profesionalci se strinjajo, da je vrt vse leto poln opravil. Treba je prekopati gredice, odstraniti plevel, pograbiti odpadlo listje in redno čistiti vrtne poti ter teraso. Za hitro in učinkovito delo so potrebni ustrezno orodje, garaža ali vrtna lopa pa se lahko kaj hitro napolnita. Ko začne sonce intenzivno greti, je čas, da opravite nujna opravila na vrtu. Za učinkovit uvod v vrtnarsko sezono smo pripravili seznam nujnih vrtnih opravil in orodij, s katerimi bo delo hitro in lahkotno.

Očistite teraso in vogale hiše

Preden se odpravite na vrt, poskrbite za teraso in vrtne poti. Stičišča ob stenah so polna prahu, odpadlega listja, delčkov trave, naletite pa tudi na pajčevino. Kotna metla GARDENA combisystem je idealna za čiščenje težje dostopnih vogalov na stropu. Za čiščenje v višinah do 5 metrov priporočamo teleskopska držala combisystem. Delovni kot metle lahko individualno prilagodite, zato noben vogal ne ostane neočiščen.

Orodja GARDENA combisystem so združljiva z vsemi držali GARDENA combisystem. Foto: Husqvarna

Odstranite mah in plevel iz rež

Boj proti plevelu in čiščenje rež med tlakovci sta za ljubitelje vrtov med najbolj nadležnimi vrtnarskimi opravili. Zaradi neustrezne drže in pripogibanja delo povzroča bolečine v hrbtu in napetost mišic. Ročaji in držala sistema GARDENA combisystem so ergonomsko oblikovani in udobni za delo. Tudi nepriljubljena vrtna opravila, kot je odstranjevanje plevela, opravite preprosto in učinkovito.

Kombinirano strgalo GARDENA combisystem 2-v-1 ima tanko rezilo iz nerjavnega jekla za ozke reže in ukrivljen trikotni lok iz nerjavnega jekla za širše reže. Idealno je za odstranjevanje plevela med tlakovci in vrtnimi ploščami. Čistilnik za reže GARDENA combisystem 3-v-1 ima tudi kovinske ščetine za odstranjevanje mahu ali pometanje že odstranjenega plevela. Odstranjenega plevela ne zavrzite, saj lahko iz rastlin pripravite čaj za gnojenje.

Tanko rezilo iz nerjavnega jekla omogoča hitro in preprosto odstranjevanje plevela iz ozkih rež. Foto: Husqvarna

Očistite žlebove

Tudi spomladi vas v žlebovih na hiši lahko kaj hitro preseneti umazanija, kar lahko med letom povzroči zamašitve. Zamašeni žlebovi preprečijo odtekanje vode, zato ta teče nenadzorovano in ustvarja težave na ostrešju in pročelju. Delo na lestvi je lahko utrujajoče in nevarno, čistilnik žlebov GARDENA combisystem pa pomaga učinkovito očistiti žlebove varno s tal. Čvrste ščetine in dve strgali omogočajo učinkovito čiščenje, integriran priključek Original GARDENA System pa omogoča priključitev vrtne cevi in uporabo vode. Za čiščenje žlebov do pet metrov višine priporočamo teleskopska držala combisystem.

Odstranite odvečni material s trate

Nastavljive pahljačaste grablje GARDENA combisystem so idealne za odstranjevanje materiala z vrtnih poti in trate. Nastavljiva delovna širina od 35 do 52 cm ponuja grabljenje finega in grobega materiala, na primer listja, pokošene trave, vejic žive meje ter preostalega vrtnega odpada.

Prilagodljiva razdalja med roglji omogoča grabljanje finega ali grobega materiala. Foto: Husqvarna

GARDENA combisystem ima več kot 40-letno tradicijo in ponuja že več kot 80 združljivih orodij. Lopata za sneg, čistilnik žlebov ali rahljalnik zemlje – v ponudbi izdelkov combisystem se vedno najde nastavek za trenutni letni čas.

Naročnik oglasnega sporočila je Husqvarna Austria GMBH.