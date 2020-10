Nasveti za čudovito ureditev vaših grobov

Foto: Getty Images

Oktober je idealen čas za urejanje grobov – da počistimo odpadlo listje, odstranimo ovele rože in stare sveče ter pripravimo zemljo na novo zasaditev.

Priporočljivo je tudi, da preverimo nagrobno ploščo – pogledamo, ali je morda poškodovana, in jo dobro očistimo. Zdaj je morda tudi pravi čas, da zamenjamo dekorativni pesek.

Rastlinam na grobovih pri sajenju in presajanju zagotovimo kakovostno zemljo.

Grobove lahko okrasimo s cvetjem ali okrasnim grmovjem. Če imamo možnost, lahko izbrane rastline posadimo neposredno v zemljo, lahko pa grob okrasimo z različnimi cvetličnimi lonci.

Kakšno cvetje izbrati?

Oktobra največkrat posadimo mačehe, ki najbolje uspevajo na sočnih legah. Zelo priljubljeni so tudi bršljan, vrese, krivovejnata korokija, homulice, hojhera in različne druge trajnice.

Predlagamo tudi zasaditev manjših zimzelenih grmičkov, primerne so tudi vrtnice.

Med najbolj priljubljenimi nagrobnimi cvetovi so nedvomno tudi krizanteme, ki jih lahko posadimo neposredno v zemljo ali jih na grob položimo v posodi.

Če groba ne obiščete pogosto, predlagamo, da ga okrasite s suhim cvetjem in se osredotočite na zimzeleno okrasje.

Jeseni je tudi čas, da v zemljo posadimo spomladanske čebulice, kot so tulipani, žafrani in narcise.

Preverite nekaj idej za čudovite nagrobne zasaditve:

Krizanteme, mačehe in jesenske vrese so najbolj barvite jesenske lepotice, ki dobro kljubujejo mrazu. Iz njih ustvarimo čudovito nagrobno zasaditev. Poglejte, kakšne so pripravili za vas v trgovinah OBI: