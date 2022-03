Lastniki apartmajev, ste pripravljeni na sezono?

Oglasno sporočilo

Vonj po pomladi v mnogih predrami misel na počitnice: prvomajski prazniki so takoj za ovinkom, s svetlobno hitrostjo pa se bližata tudi poletna sezona in sladki čas dopustov. Poleg tega se koronske omejitve v večini sveta počasi poslavljajo in turistični delavci si že manejo roke v upanju, da bo letošnja sezona še boljša od lanske. Če imate tudi sami apartma, stanovanje ali počitniško hiško, ki jo občasno ali redno oddajate turistom, je zato skrajni čas, da se pripravite na nov naval gostov.

Da boste sezono 2022 začeli v slogu, smo za vas pripravili seznam trikov, s katerimi se boste svojim obiskovalcem usidrali v srce in poskrbeli, da se bodo za vas odločili večkrat ali vas priporočili tudi prijateljem.

1. Da vas bo lažje najti …

Odkar se po svetu sprehajamo z vrhunsko navigacijo v žepu, je popotniško življenje mnogo lažje, a stara vaška ali mestna jedra so lahko pravi labirint, v katerem ni težko zgrešiti skritega odcepa. Da boste svojim gostom prihranili stres ob obračanju avtomobila v ozkih ulicah, jim pripravite preprosta navodila za lažji prihod.

Še posebej če pot do vaše nastanitve ni jasno označena, poiščite točke v okolici, po katerih se lahko orientirajo (npr. gasilski dom, znana gostilna, trgovina, most, kozolec …), in čim nazorneje opišite tako samo pot kot cilj (da bodo takoj našli pravo dvorišče ali dovoz). Seveda dodajte telefonsko številko, na katero vas lahko pokličejo, če se vseeno ne bodo znašli.

Če želite še korak dlje, navodila pripravite še v nekaj tujih jezikih - seveda glede na to, od kod prejmete največ gostov.

2. Naj bo apartma tudi vir informacij

Naj uganemo: večina gostov vam ob prihodu postavlja enaka vprašanja, na primer kje je najbližja trgovina, kam na malico ali kosilo, ali je do najbližje znamenitosti bolje z avtom ali lokalnim avtobusom …

Olajšajte jim življenje in sestavite brošuro, v kateri že odgovorite na spodnja najpogostejša vprašanja. Kje je najbližja živilska trgovina, lekarna, bencinska črpalka?

Katere so najboljše restavracije v okolici (in katere specialitete poskusiti)?

Katere krajevne posebnosti si ogledati in kako dostopati do njih (naj se odpravijo z avtom, z avtobusom, peš …)?

Kje je najbližji zdravnik, kje opraviti testiranje na novi koronavirus?

Na koga se obrniti v primeru težav ali dodatnih vprašanj (pustite svojo telefonsko številko ali številko kontaktne osebe)?

Katerim turističnim pastem se izogibati, na kaj je treba še posebej paziti?

To seveda ne pomeni, da vam z gosti ne bo več treba o ničemer pokramljati - navsezadnje prav skozi pristen medčloveški stik gradite dobre odnose in širite "seznam povratnikov". A verjemite: nadvse vam bodo hvaležni, da jim ne bo treba ob vsaki dilemi za rokav cukati vas ali vaših sodelavcev.

3. Upoštevajte potrebe novodobnih popotnikov

Pandemija je spremenila tudi modernega popotnika. Delo na daljavo se je marsikje uveljavilo tudi po ukinitvi ukrepov proti novemu koronavirusu, zato se vse več ljudi odloča za t. i. workation - kombinacijo dela in dopusta. Če so bili digitalni nomadi oz. popotniki, ki so združevali odkrivanje sveta z delom, včasih posebnost, je takšen način dopustovanja danes vse pogostejši.

Bodite eni prvih, ki se odzivajo na nove trende, in turiste s prenosniki v nahrbtnikih nagovorite tudi s prilagojeno ponudbo. Poskrbite za prostorno pisalno mizo, udoben stol, morda dodatni ekran, pa seveda kakovostno povezavo Wi-Fi. Na svoji spletni strani, na Bookingu ali na družbenih omrežjih izpostavite, da je vaša nastanitev prijazna tudi do vseh, ki na poti kombinirajo delo in oddih.

Foto: Bestway Slovenija

4. Ko so glavne atrakcije kar na terasi …

Za nekatere goste je apartma zgolj prostor za prenočevanje, saj so preveč zaposleni z raziskovanjem okolice, a so tudi takšni, ki se radi zleknejo na ležalnik in zgolj uživajo v svoji začasni oazi miru. Prav zato poskrbite, da se bodo lahko zabavali ali dodobra sprostili tudi, če se jim kakšen dan ne bo dalo zapustiti vaše nastanitve.

Kako? Na primer z lastno plažo na dvorišču ali terasi. A brez skrbi, za zasebno kopališče vam ni treba vzeti posojila ali za njegovo gradnjo razkopati okolice. Montažni bazen je namreč mnogo cenejša, bolj praktična in hitrejša možnost. Vložek vanj je mnogo nižji kot v primeru vgradnega bazena, obenem pa ne zahteva obsežnejše prilagoditve terena in se hitro postavi.

Seveda pa je treba izbrati kakovostnega - takšnega za več sezon. Zagotovo ga boste našli v ponudbi znamke Bestway®, ki slovi po kakovostnih montažnih bazenih vseh vrst, od tistih z napihljivim robom do modelov z močno jekleno konstrukcijo. Izberete lahko izvedenke ovalne ali pravokotne oblike, druge pa lahko v dolžino merijo tudi do deset metrov - več kot dovolj za vodno zabavo vse družine.

Foto: Bestway Slovenija

Pri Bestway Slovenija, pooblaščenem zastopniku znamke za slovenski trg, pa ponujajo tudi visokokakovostne napihljive masažne bazene, ki so kot nalašč za sproščanje po športnih avanturah ali romantične večere v dvoje. Za romantično kuliso tako poskrbite vi, za blagodejno masažo s toplimi mehurčki pa Bestway®.

Foto: Bestway Slovenija

5. Več kot le "nasvidenje"

Ne glede na to, ali so gostje pri vas le med koncem tedna ali dva tedna, jim pokažite, da vam njihova odločitev za vašo namestitev veliko pomeni in da si želite njihove vrnitve. Zakaj bi se navsezadnje vsako leto borili za nove goste, če pa koledar zasedenosti lahko zapolnijo kar "stalne stranke"?

Zato ne dovolite, da bi vam gostje le vrnili ključ in se odpeljali. Povabite jih vsaj na kratko zaključno druženje in ustvarite vez, po kateri si vas bodo zapomnili. Ponudite jim katero od lokalnih specialitet in jih v prijetnem vzdušju povprašajte o vtisih. Morda boste od njih dobili dragocene dodatne informacije o tem, kaj še pogrešajo pri vas, in tako še učinkoviteje nadgradili svojo ponudbo.

Predvsem pa boste pokazali gostoljubje in oseben odnos, zaradi katerega se bodo obiskovalci še raje vračali in vas morda priporočili tudi znancem.

Naročnik oglasnega sporočila je Bestway Slovenija.