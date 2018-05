Kanadski vrt, ki jemlje dih #foto

Severno od kanadskega mesta Victoria v skupnosti Bretwood Bay leži svetovno znan vrt Butchard. Celoten razstavni del vrta je bil nekoč kamnolom iz apnenca, ki so ga kasneje spremenili v veličastne vrtove.

Danes jih na tem območju najdemo kar 55 in vključujejo zgodovinski del, v katerem je razstavljenih 250 vrst različnih vrtnic, japonski vrt, uradno odprt leta 1906, vodne vrtove, živalske vrtove, med njimi tudi vrt metuljev, in celo pokopališče. Obenem imajo tudi 26 različnih rastlinjakov, ki so dom več kot 900 različnih rastlinskih vrst.

Vrt je v lasti družine Butchard že sto let

Ideja o vrtu je nastala, ko je podjetniška družina Butchard na svojem kamnolomu apnenca leta 1900 na izkopanih "potopljenih" območjih začela prenovo in se odločila, da bo namesto zapuščenega gradbišča uredila vrtove za svojo družino. Kasnejši člani družine so nato te razvili v pravo turistično destinacijo, ki je še vedno v njihovi lasti.

Odprti so vse letne čase

Izkušnja sprehajanja po vrtovih je edinstvena, saj so poti oblikovane v intimne kamnite sprehajalne steze ob potokih, ki jih krasijo barviti nizi različnega cvetja in dreves. Njihov razstavni prostor se prilagaja vremenski sezoni, saj imajo prav vsak letni čas različne razstavne cvetlice.

