Kakšno ptičjo hišico boste postavili letos? Takšne bodo krasile Kranj. #foto

Z vse hladnejšimi dnevi se bliža čas, ko bodo tudi ptice vse težje našle hrano. Navdih za ptičjo hišico lahko najdete pri ptičjih hišicah in valilnicah, ki so jih izdelali kranjski osnovnošolci.

V Parku La Ciotat v Kranju so odprli razstavo Ptičje hišice, na kateri je razstavljenih 37 ptičjih valilnic, ki so jih učenci osnovnih šol Predoslje in Franceta Prešerna sestavili med poukom. Po končani razstavi bodo valilnice namestili po mestu, da bodo vse leto na voljo za okoliške ptice.

Tako bodo kranjski osnovnošolci poskrbeli, da bodo okoliške ptice predvsem lažje preživele zimo, vse leto pa bodo ptice valilnice lahko uporabljale tudi kot varen prostor za izleganje jajc. Projekt je zasnovan tako, da lahko poteka več let, otroci pa bodo lahko svoje valilnice neprestano obiskovali in opazovali življenje v njih.

"Z navdušenjem smo se lotili sestavljanja ptičjih hišic. Učenci so bili pri tem zelo samostojni, iznajdljivi in vztrajni. Zdaj komaj čakamo, da vidimo, kako bodo v te naše valilnice prileteli prvi ptički," je dejala učiteljica OŠ Predoslje Maja Resnik.

"Takšne izkušnje, ko otroci lahko naredijo nekaj, s čimer neposredno vplivajo na svet okoli sebe, so zelo pomembne za učenje in vzgojo. Otroci so z veseljem sestavljali hišice, s pomočjo dobrih navodil pa je bilo to delo veliko lažje, kot sem se sprva bal. Še posebej sem zadovoljen, da je ta ustvarjalna izkušnja v tem težkem času koronakrize, ko je treba biti previden na vsakem koraku, zelo pomirjevalno vplivala na učence," je razmišljal učitelj tehnike in tehnologije na OŠ Franceta Prešerna Marko Kern.

