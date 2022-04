Kako staremu vrtnemu pohištvu vrniti življenje?

Vse je lepše v barvah. Nove stvari, pa naj bodo to oblačila, vrtno pohištvo ali kolo, prepoznamo po živahnih barvah, ki pa lahko pod vplivom različnih vremenskih razmer tudi zbledijo. Najljubša vrtna sedežna garnitura lahko čez zimo zbledi ali pa jo na posameznih mestih celo napade rja. Temu se lahko ognete tako, da materiale ustrezno in sproti negujete ter jih zaščitite. S tem boste upočasnili njihovo staranje in jih zavarovali pred škodljivci. Če pa je že napočil čas obnove, lahko staremu pohištvu ponovno vlijete življenje s premazom nove barve. Morda tokrat z barvne lestvice izberete popolnoma nov odtenek, zaradi katerega bo vaša stara garnitura zasijala v novi luči.

Si predstavljate, da bi lahko za ceno eneplastenke premaza dobili nov set vrtne mize s stoli? Seveda ne. Lahko pa z dobro idejo in ustreznim premazom obnovite leseno ali kovinsko garnituro, ki bo zasijala, kot da bi jo ravnokar pripeljali iz trgovine.

Za zaščito kovine in lesa so na voljo sistemske rešitve blagovne znamke JUBIN.

Foto: Shutterstock

Postopek obnove lesenih površin v treh korakih

Barvni premazi na leseni podlagi sčasoma razpokajo in se uničijo, zato jih je treba sprva odstraniti in šele nato nadomestiti z novimi. Podobno velja za morebitne kovinske dele, ki lahko zaradi stika z vlago začnejo rjaveti.

1. Priprava podlage

Foto: Shutterstock

Stare razpokane in odstopajoče premaze na lesenih površinah sprva odstranite z grobim brušenjem, nato pa še s finim brušenjem, da bo površina bolj gladka. Če se stari premazi ne luščijo, jih pobrusite le na fino. Morebitne napake, kot so večje razpoke, vdrtine in vdolbine lahko popravite z JUBIN Akrilin kitom za les. Podlaga mora biti pred nanosom osnovnega premaza trdna, suha in čista.

2. Temeljni premaz

Foto: Shutterstock

Za učinkovito zaščito lesa pred vremenskimi vplivi in propadanjem, predhodno uporabimo JUBIN Wood impregnation UV. Če želimo, da ostane tekstura lesa vidna, uporabimo lazurne premaze JUBIN Lasur, lahko pa se odločite za pokrivne premaze Jubin Decor universal. Tako JUBIN Lasur kot JUBIN Decor universal sta na voljo v širokem naboru odtenkov. V primeru pokrivnega barvanja je treba les sprva zaščititi, za kar uporabite JUBIN Decor primer. Na trd les, kot sta hrast in kostanj, ga nanesite dvakrat, na mehkejši les pa v enen sloju. Zaradi hitrega sušenja se priporoča nanos v pasovih brez prekinitev, morebitne kaplje pa je treba razmazati takoj, sicer se zasušijo. Drugi nanos s finim brusnim papirjem rahlo pobrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna. Če JUBIN Decor primer nanašate samo v enem sloju, brušenje izpustite.

Za pokrivno barvanje lesenih površin uporabite barvo JUBIN Decor universal, ki jo na suho in čisto površino nanesite v dveh slojih. Pri barvanju imejte v mislih, da se tudi ta barva hitro suši.

Če želite, da bodo lesene strukture tudi po barvanju vidne, uporabite transparentne barve za les, kot je barva JUBIN Lasur. Tudi ta barva se hitro suši, nanesti pa jo morate v dveh slojih. Če je potrebno, po prvem nanosu premazano površino rahlo pobrusite s finim brusnim papirjem, da odstranite dvignjena lesna vlakna.

Foto: Shutterstock

Kako se lotiti rje na vrtnem pohištvu?

Čeprav mizo in stole pozimi vestno pospravljate na suho ali pa imate pohištvo vedno dobro skrito pred dežjem, lahko tudi zgolj vlaga v zraku povzroči rjavenje kovinskih delov. Ne samo, da rja kvari videz pohištva, otežuje tudi uporabo njegovih površin, še posebej sedalnih. Rja se namreč rada prenese na oblačila, s katerih pa jo je kasneje zelo težko odstraniti. Ob prenovi klopi, stolov, miz in drugih kosov vrtne garniture je treba zato z ustreznimi barvami osvežiti tudi kovinske dele.

Z brušenjem morate najprej odstraniti rjo, nato pa na čisto in suho površino protikorozijsko zaščito. Za vse kovinske dele bo odlično poskrbel premaz JUBIN Metal, ki je tudi zelo preprost za uporabo, saj ne potrebuje predhodnega nanašanja temeljnega namaza. Na podlagah iz aluminija, cinka in bakra pa lahko uporabljate JUBIN Metal primer.

Z barvami Jubin lahko obudite tudi svoje staro kolo in mu podarite popolnoma nov videz.

