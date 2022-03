Ideje za umestitev ribnika na vaš vrt #nagradna igra

Vodni elementi na vrtu so očesu privlačna in pomirjujoča pika na i. Poleg tega prinašajo kar nekaj praktičnih učinkov. Na eni strani vabijo divje živali in na splošno dajaje vtis naravnega okolja, v vročih dneh hladijo okolico, hkrati pa zaradi izstopajoče urejenega vrta dvigajo vrednost nepremičnine. Ne glede na velikost in obliko vašega vrta se tudi zanj prav gotovo najde ribnik, ki se mu estetsko in prostorsko prilega. Nov ribnik bo dih jemajoč le, če bo redno in ustrezno urejena njegova neposredna okolica. Pri tem vam bodo še kako prav prišla priročna in zmogljiva vrtna orodja Makita .

Da pa bi urejanje okolice ribnika potekalo čim lažje, podjetje Makita podarja praktično darilo, s katerim bodo vsa vrtna opravila enostavnejša. Posebna kolekcija orodja za vrt Makita vam omogoča, da se pri vrtnarskih opravilih ne obremenjujete z nadležnimi kabli. Akumulator LXT Li-ion 3,0 Ah jim namreč omogoča izjemno moč, dolgotrajno delovanje in, kar je še pomembnejše, akumulator je izmenljiv. Prav za ta akumulator LXT Li-ion 3,0 Ah se lahko potegujete s sodelovanjem v spodnji nagradni igri.

Sodelujete v nagradni igri in se potegujte za praktično darilo pri urejanju vrta in njegove okolice

S sodelovanjem v nagradni igri se boste potegovali za akumulator LXT Li-ion 3,0 Ah. Žrebanje bo 4. aprila 2022.

Odstranljivi in izjemno močni akumulatorji, primerni za več kot 380 orodij Akumulator, primeren za več kot 380 orodij. Makita je poznana po izredno kakovostnih profesionalnih akumulatorskih in električnih orodjih. Skozi čas je razvila različne akumulatorske platforme, ki se razvijajo skladno z dostopnimi tehnologijami in potrebami. Vodilna Makitina platforma je LXT z 18V akumulatorji. Gre za platformo z največjo izbiro kompatibilnih orodij na svetu. Samo letos akumulator LXT 18V poganja več kot 380 profesionalnih orodij. Tak pristop opušča stare načine razmišljanja in v svet vrtnih ter drugih orodij prinaša nove možnosti uporabe in predvsem neverjetno zmogljivost. Inovativni motorji in akumulatorska tehnologija LXT 18V akumulatorjev so primerni za uporabo v vseh pogojih in zahtevnostih. Z akumulatorji z visokimi kapacitetami, učinkovitimi krtačnimi in brezkrtačnimi motorji ter 2x 18V LXT (36V) tehnologijo Makita 18V LXT orodja presegajo zmogljivost električnih orodij. Vse to z eno samo platformo z najhitrejšim sistemom polnjenja na svetu.

Razgiban kot življenje

1 / 2 2 / 2

Naraven videz ribnika in s tem čarobnost iz pravljic o škratih boste na svoj vrt prinesli z razgibano obliko ribnika. Če se poigravate z idejo, da bi ga obdali s kamni, je to vsekakor dobrodošlo pri ribniku, ki na obisk vabi živali iz širše okolice, ki se bodo ob njem napile vode ali pa ohladile ob vročih dneh. Posadite nekaj lokvanjev, ki bodo preprečili rast alg in s tem poskrbeli za bistrejšo vodo, hkrati pa bodo poleti ribam zagotavljali senco.

Preden izberete rastlinje, ki ga boste posadili ob robu, naredite temeljito raziskavo, katere rastline so primerne za naše podnebje in dobro uspevajo ob ribniku. Razmislite tudi, kako na gosto jih boste nasadili ter kje in koliko dostopa do vode si želite, saj lahko hladna voda tudi vam poleti priti prav za ohladitev. Ne glede na to, kaj boste izbrali, pa je pomembno, da za rastline in grmičevje redno in dobro skrbite. Z rednim obrezovanjem bo zelenje gosto in se ne bo pretirano razraslo po vašem vrtu. Makita v kolekciji akumulatorskega orodja za vrt ponuja akumulatorske škarje za obrezovanje. Z njimi boste brez napora odrezali tudi nekoliko debelejše veje. Pri oblikovanju grmičevja, ki bo ob robu vašega ribnika le še dodal k čarobnosti vrta, pa si lahko pomagate z akumulatorskimi škarjami za živo mejo in akumulatorsko samokolnico. Zaradi odsotnosti kabla boste lahko obrezovali grmovje, ne da bi morali neprestano premikati kabel in brez bojazni, da ga prerežete.

Akumulatorska kosa in škarje.

Bodite pozorni na stik travnate površine z robom ribnika. Pri naravnih ribnikih, obdanih s kamni, je travo na tem stiku težko pokositi, ne da bi poškodovali rezilo kosilnice. V teh primerih so odlična rešitev akumulatorske škarje za travo. Z njimi boste brez težav postrigli še zadnjo travno bilko ob kamnih, pa naj bo še tako skrita.

Odet v cvetje in zelenje

1 / 2 2 / 2

Če si želite še vedno urejenega, a bolj naravnega videza, bo za vas idealen cvetlično urejen ribnik. Za razliko od pogosto opaznih ribnikov, ki jih obdaja tak ali drugačen kamnit rob, ribniki, ki iz vode neposredno prehajajo na zeleno kopno, oddajajo bolj naraven videz. Dodajte nekaj rastlin, ki se bodo spomladi in poleti razcvetele v pisanih barvah in vaš vrt se bo spremenil v botanični vrt. Takšni ribniki so lahko hitro videti zanemarjeni, zato dobro poskrbite za vse zelenje, ki ga obdaja.

Zelenica naj bo redno pokošena. S košnjo lahko opravite hitro, četudi imate razgiban vrt. Pri tem vam bo pomagala akumulatorska kosilnica Makita, katere akumulator se lahko pohvali z izjemno močjo in vzdržljivostjo. Na težko dostopnih delih zelenice, kjer se ta stika z vodo, in obvodnim rastlinjem pa uporabite akumulatorsko koso, ki vam omogoča natančnost pri doseganju skritih kotičkov, hkrati pa vam še vedno zagotavlja hitro pomikanje po vrtu.

Da bo naravni ribnik privabljal poglede, mora biti urejena tudi njegova naposredna okolica, sicer se lahko hitro zgodi, da bo videti zanemarjen.

Pri izbiri cvetlic, ki bodo s svojimi barvami razigrale vašo zasebno vodno zajetje, bodite pozorni na čas cvetenja. Cvetlice, ki cvetijo pomladi, pomešajte s cvetlicami, ki cvetijo poleti. Tako bo vaš ribnik čez vso sezono sijal v pisanih barvah. Ob pojavi škodljivcev na cvetovih in vejah pa uporabite akumulatorsko škropilnico, v katero lahko nalijete neagresivna sredstva za odstranjevanje dotičnih škodljivcev, s čimer boste preprečili uničenje rastline ter možnost, da bi se škodljivci razširili na drugo zelenje.

Naj bo ribnik del vaše terase

1 / 2 2 / 2

Morda si želite dvignjen ribnik ali pa poravnanega s tlemi. V obeh primerih je lahko brez težav tudi del vaše terase. Vodni elementi so ponavadi osrednji del vrta, saj pritegnejo vso pozornost. Zakaj ne bi torej ribnika namesto na koncu vrta raje postavili kar v središče dogajanja. Na teraso se bo podal tako ribnik klasičnih oblik in ostrih linij kot tudi takšen, ki bo oddajal bolj naravne vibracije.

Z akumulatorskim sesalnikom lahko hitro posesate odpadlo listje in tako preprečite, da bi se nabiralo v vašem novem ribniku.

Za vse vrste ribnikov velja, da je urejenost na prvem mestu, a ko govorimo o ribnikih, umeščenih na terase, še posebej če so manjši, je še toliko pomembnejše, da niso polni odpadlega listja in druge naravne nesnage. Zato poskrbite, da iz vode redno polovite vse odvečne snovi, ki plavajo na njeni površini. To lahko storite s pomočjo mrežic. Da pa bi bilo listja v vodi čim manj, ne pozabite, prvo listje začne z dreves odpadati že relativno zgodaj, redno uporabljajte akumulatorski sesalnik oziroma puhalnik. Z njim lahko redno in hitro posesate teraso in s tem zaščitite vaš ribnik, ki bi bil sicer ob pometanju zagotovo poln umazanije.

Za pomirjujoče vzdušje dodajte slap

1 / 2 2 / 2

Že ribnik je čudovit dodatek za vsak vrt, če pa vam uspe vanj umestiti še slap, je to zagotovo nepozaben element, ki ne bo pritegnil le številnih zavistnih pogledov, pač pa bo v vaš vrt prinesel tudi pomirjujočo noto. Nežno šumenje vode bo omogočilo, da odmislite na vse preostale šume iz okolice ter se resnično sprostite.

Slap lahko izdelate s pomočjo kamenja, ki ga bodisi naberete v naravi bodisi vam ga po meri pripravi kamnosek. Lahko pa ga izdelate tudi s pomočjo tršega lesa, morda odpadnih debel. Če se odločite, da ga boste izdelali iz debel, lahko to naredite tudi sami s pomočjo akumulatorske motorne žage. Nikakor pa ob tem ne pozabite na varnost, ki naj bo ob vseh domačih podvigih na prvem mestu.

Preverite priročna in zmogljiva vrtna orodja Makita.