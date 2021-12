Električna vozila, ki se jih splača kupiti že danes

Ali želite prihraniti denar in imeti pri tem možnost za okoljsko odgovorno ravnanje? E-vozila postajajo med uporabniki vse bolj priljubljena , mitov v zvezi z njihovo uporabo, nakupom, stroški, dosegom in polnjenjem pa je iz dneva v dan manj. A še vedno – ko govorimo o električnem vozilu v vlogi interesenta za nakup, se nam pogosto zastavljajo ista vprašanja. Ključne dileme in vprašanja so naslednji – je moč nakup elektrificiranega vozila v doglednem času tudi ekonomsko upravičiti? Kakšen je doseg električno gnanih vozil? Kako je z rešitvami polnjenja? Tako kot na vsako novo stvar se je treba tudi na logiko uporabe električnega vozila privaditi, a glede na nizke dolgoročne lastniške stroške in odlično vozno izkušnjo imajo e-vozila izjemen potencial, ki je iz leta v leto izrazitejši.

Zakaj izbrati do okolja prijazen električni avtomobil namesto klasičnega z motorjem z notranjim izgorevanjem? Preprosto: ker je vožnja udobna in poceni, uporaba pa preprosta.

Do konca letošnjega oktobra so v Sloveniji registrirali 1.345 novih električnih avtomobilov. V primerjavi z enakim obdobjem lani je letos prodaja višja za 4,9 odstotka. Potrebe po mobilnosti se spreminjajo in okolju prijazna mobilnost postaja vse pomembnejša. S temi razlogi v mislih se je Citroën odločil svojo ponudbo še okrepiti. Za vse naslednje nove modele bo poleg različice na termični pogon na voljo tudi električna različica vozila. Do leta 2025 bo celotna paleta novih vozil stoodstotno elektrificirana, ob tem pa bodo ponudili tudi možnost izbire.

Odgovor prav za vse uporabnike Ko kupujete prvo električno vozilo, morate dobro premisliti, kakšno električno vozilo boste kupili in kako ga boste uporabljali. Primarno so ključni predvsem naslednji dejavniki: učinkovitost pogona, polnjenje in primernost vozila za posameznega kupca. Glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila Citroën ponuja odgovor prav za vse uporabnike. Trenutno za slovenski trg med osebnimi vozili ponujajo naslednji izbor: stoodstotno električni Citroën ë-C4, priključni hibrid C5 Aircross Hybrid, stoodstotno električni ë-Berlingo in stoodstotno električni ë-SpaceTourer. Med gospodarskimi pa poleg dizelskega pogona tudi alternative na stoodstotno električni pogon: stoodstotno električni ë-Jumpy, stoodstotno električni ë-Berlingo Van in v prihodnje tudi stoodstotno električni ë-Jumper.

Prednosti, ki jim ni konca in kraja

Prednosti uporabe električnih avtomobilov so številne. Omeniti velja nične emisije, neslišno delovanje, nič stresa – brez vibracij, brez hrupa motorja, nemudoma razpoložljiva moč in navor za takojšnjo zmogljivost ter tekočo vožnjo brez sunkovitega delovanja.

Citroënovi e-udobneži s ključnimi odlikami e-mobilnosti še dodatno izpostavljajo pregovorno udobje Citroenovih vozil. Z njimi se bo znal poistoveti širok nabor kupcev, tudi zaradi tega, ker električna dimenzija, mirnost in lahkotnost tovrstnega pogona komunicirana vozila dela še bolj "citroënovska" kot sicer. Peljejo se izredno lahkotno, tiho in prav gotovo neprimerno bolj sproščujoče. A tu se prednosti ne končajo. Citroënova flota elektrificiranih vozil dokazuje, da se električno vozilo splača kupiti že danes, tako na ravni samega nakupa in stroškov kot dosega in polnjenja.

#1 Polnjenje doma in na javnih polnilnicah

Včasih so se vozniki električnih avtomobilov spoprijemali prav z dvema pomembnima težavama – omejenim dosegom in pomanjkanjem mest za polnjenje. Da je navdušenje potrošnikov nad električnimi in hibridnimi vozili vedno večje, gre pripisati tudi daljšim dosegom in naraščajočim številom polnilnih mest. Kakšno je torej stanje danes? Elektrika je dandanes povsod. Svoje vozilo lahko povsem preprosto napolnite doma, v hiši, garaži, v službi ali na javnih mestih in tako vsakodnevno izkoriščate prednosti stoodstotno električnega načina pogona.

Citroënova osebno vozilo na 100 % električni pogon vam priporočamo, če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti enostavno dostopite do rešitev za polnjenje.

Polnjenje električnih avtomobilov je preprosto, stroškovno učinkovito in priročno, še posebej, če lahko avtomobil polnite doma. Čas polnjenja je sicer odvisen od več dejavnikov, kot na primer od tipa baterije, a še zlasti od vrste izbrane instalacije. Za polnjenje električnih in hibridnih vozil vam pri Citroënu nudijo rešitve polnjenja za domačo ali poslovno rabo. Če želite vozilo hitreje napolniti in optimizirati čas polnjenja, se odločite za montažo zmogljivejšega priključka ali postaje WallBox (z močjo 7,4 kW ali z močjo 11 kW). Ne glede na to, ali živite v samostojni hiši ali v večstanovanjski zgradbi, vam bo Citroën nudil podporo in vas bo povezal s partnerskim podjetjem za montažo. Znamka Citroën je za montažo priključka Wall Box na vašem domu izbrala podjetje GIASERVIS d.o.o., saj vam želi zagotoviti najboljšo mogočo storitev in vam nuditi maksimalno pomoč pri postavitvi vaše rešitve za polnjenje, da boste povsem brez vseh skrbi. S tem vam hkrati zagotavljajo, da bo vaša inštalacija kakovostna in cenovno ugodna. Svoje vozilo lahko obenem napolnite na klasični gospodinjski vtičnici s kablom za gospodinjski priključek, ki je dobavljen serijsko. Pri električnih vozilih ta način ni ravno priporočen, saj je čas polnjenja razmeroma dolg, priporoča pa se le kot priložnostna rešitev za polnjenje.

Električno vozilo lahko učinkovito polnite tudi na poti. Na javni polnilni postaji s superpolnilnikom z močjo 100 kW je čas polnjenja še krajši kot na postaji Wall Box: baterija se v 30 minutah napolni do 80 %. Slovenski vozniki imajo na razpolago vse boljšo in že skoraj po vsej državi razširjeno infrastrukturo. Ko je govora o javnih polnilnicah, statistični podatki za Slovenijo niso slabi. Po podatkih ACEA ima Slovenija 129 hitrih in 481 klasičnih polnilnic. Delež hitrih znaša 21 odstotkov, kar je precej nad evropskim povprečjem. To je višji delež, kot ga imajo Avstrijci in Italijani. Omrežje se nenehno širi v okviru izgradnje novih polnilnih mest, ki se strateško nahajajo v neposredni bližini vaših vsakodnevnih dejavnosti. Avtocestno omrežje polnilnih priključkov se nenehno širi, zato se lahko z električnim vozilom ob koncu tedna prepustite svojim nenadnim željam.

Vse več rešitev za polnjenje pa boste lahko preprosto našli tudi blizu svojega dela, v neposredni bližini vsakodnevnih dejavnosti ali na različnih destinacijah. Hoteli, restavracije in nakupovalna središča se čedalje pogosteje odločajo za namestitev polnilnih postaj, saj ob rastočem številu uporabnikov električnih avtomobilov to postaja vse pogostejši razlog, zakaj se ti odločijo za obisk določene destinacije.

Citroënov priključni hibrid vam priporočamo, če se želite z električnim pogonom prevažati čez teden in imeti ob koncu tedna možnost za brezskrben pobeg v neznano. Svoje vozilo lahko povsem enostavno napolnite pri sebi doma, v službi ali na javnih mestih in tako vsakodnevno koristite prednosti 100 % električnega načina pogona.

#2 Doseg, ki zadošča vsakodnevnim potrebam Slovencev

Tehnologija akumulatorjev se nenehno izboljšuje, tako da se povečuje tudi doseg avtomobilov. Citroënovo električno vozilo popolnoma ustreza omejitvam in kriterijem vožnje v mestnih središčih ter tudi na dolgih relacijah. Velika večina zasebnih voženj po Sloveniji je krajših, statistika pa kaže, da povprečen Slovenec na dan prevozi le nekaj manj kot 40 kilometrov. Ne glede na to, katero Citroënovo e-vozilo boste izbrali, vam bo njihova baterija za običajne poti po vsej državi več kot zadoščala – več kot 600 polnilnih postaj samo v Sloveniji pa zagotavlja tudi netežavno potovanje na daljše razdalje.

Denimo, Citroën C5 Aircross Hybrid – Citroënov prvi priključni hibridni model, ki ponuja vse vrline bencinsko električne kombinacije – lahko samo na elektriko z enim polnjenjem prevozi okoli 50 kilometrov, baterija novega Citroëna e-C4 100-% električen pa ponuja 350 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP. Z priključno hibridnimi modeli ali električnimi avtomobili boste torej prevozili od nekaj deset pa do 200 ali cel več kot 300 kilometrov dnevno. Te razdalje lahko brez težav prevozite s katerimkoli električnim avtomobilom. Za daljše poti je seveda priporočljivo imeti čim večji baterijski sklop.

In če je načrtovana pot daljša od dosega vašega električnega vozila ali če se želite s svojim električnim vozilom odpraviti na daljšo pot, vam priporočamo, da si naložite aplikacijo: GREMONAELEKTRIKO ali ONECHARGE. Te aplikacije vam prikažejo polnilne postaje na poti po Sloveniji. Vse to s pomočjo pametnega telefona.

Citroënova e-vozila, tako hibridna kot električna, imajo možnost samodejnega polnjenja baterije. Vaše vozilo se delno napolni, ko zavirate ali upočasnite. Tako si povrnete avtonomijo, ne da bi o tem razmišljali. Regenerativno zaviranje polni baterijo vsakič, kadar vozilo upočasnjujete. Ta "brezplačna" elektrika podaljša doseg vašega vozila. Regenerativno zaviranje skupaj z mehkejšo vožnjo zagotavlja vozilu kar do 20 % večji doseg med mestno vožnjo. Pri tem pa se morate zavedati, da je dejanski doseg vašega vozila odvisen od več dejavnikov: vašega sloga vožnje, večjega ali manjšega naklona terena, uporabe gretja, klimatske naprave ali prevažanega tovora.

#3 Električni avtomobil že danes finančno najzanimivejša rešitev za potrošnike

Predpostavka, da so električni avtomobili bistveno dražji od vozil na bencinski ali dizelski pogon, je eden najpogostejših mitov o e-mobilnosti. Pri nakupu električnega vozila morate upoštevati celotne stroške lastništva, ki so lahko precej nižji kot pri klasičnih avtomobilih. Dejstvo je, da električni avtomobil ni primeren za vse voznike, prav tako ni za vse cenovno ugodnejši od klasičnih bencinskih ali dizelskih avtomobilov, a marsikdo bo z njimi lahko še kako prihranil. Največji del ugodnosti prinašata financiranje nakupa prek Eko sklada in cenejša pogonska energija ter posledični nižji stroški vožnje. Prihranki se bodo začeli seštevati z uporabo vozila, saj boste s prehodom na električni pogon občutno znižali strošek energenta. Če boste svoje e-vozilo polnili na lastni polnilnici in ob cenejši tarifi, lahko računate celo na ceno okoli enega evra na sto kilometrov, tudi ob dražji tarifi ali polnjenju na javnih polnilnicah pa bo strošek še vedno cenejši v primerjavi z bencinskim ali dizelskim avtomobilom.

Denimo – Citroënov električni C4 ima po podatkih tovarne porabo 16,6 kWh. Ko smo ga doma polnili ponoči, je za 100 prevoženih kilometrov nastal strošek 0,729 evra oziroma 1,31 evra, ko smo ga polnili čez dan, ko je elektrika dražja. Strošek polnjenja ponoči, da se je napolnila cela baterija, je znašal 1,975. Torej, polni doseg električnega C4 smo prevozili za nekaj manj kot dva evra.

Dodatno, preden boste s svojim električnim avtomobilom zapeljali na cesto, boste prihranili tudi pri dajatvah. Za vozila z manj kot 110 grami izpustov CO 2 na kilometer boste plačali najnižjo, 0,5-odstotno stopnjo davka na motorna vozila. Prav tako vam ne bo treba plačati cestnine oziroma letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Cenejši so tudi stroški vzdrževanja, servisiranja in parkiranja.

V zvezi z lastniškimi stroški električnega vozila je še kako zanimiva in relevantna raziskava Evropske potrošniške organizacije BEUC in devetih nacionalnih organizacij članic, med njimi tudi Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Ta med drugim razkriva, da je srednje velik električni avtomobil že danes finančno najzanimivejša rešitev za potrošnike ob upoštevanju njegove življenjske dobe. Kot kažejo izsledki analize, raziskave, ki je poleg nekaterih največjih evropskih zajela tudi slovenski trg osebnih avtov, je srednje velik električni avtomobil, kupljen danes, v celotni življenjski dobi (16 let) že cenejši od drugih pogonskih sistemov. Pri manjšem avtomobilu se bo točka preloma zgodila v letu 2023, pri večjem pa v letu 2026. Potrošniki, ki letno prevozijo 25 tisoč km ali več (vozniki, uporabniki službenih vozil, taksisti), lahko že danes prihranijo denar z izbiro električnega avtomobila. Razlog so predvsem nižji stroški uporabe, torej nakupa goriva oziroma električne energije, a tudi nižji stroški vzdrževanja.

Podrobna analiza za Slovenijo (v angleščini) je na voljo na tej povezavi.

Citroënova lahka gospodarska vozila na 100-% električni pogon vam priporočamo, če za svojo poklicno dejavnost iščete konkretno rešitev za nove izzive mobilnosti v urbanih območjih z omejitvijo prometa, pa tudi na primestnih in podeželskih cestah. Pri tem se vam ne bo treba odreči vsem dosedanjim uporabnim funkcijam in nespremenjenim tovornim kapacitetam gospodarskega vozila.