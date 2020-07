Zakaj izbrati aluminijasta vhodna vrata?

Aluminij odlikujeta izjemna trdnost ter sposobnost oblikovanja, zato se vedno več ljudi odloča za vgradnjo aluminijastih vhodnih vrat. S tem želijo izboljšati videz doma in si zagotoviti izjemno protivlomno zaščito, visoko stopnjo toplotne in zvočne izolativnosti, odlično odpornost proti vremenskim razmeram in dolgo življenjsko dobo, kar je pri tako pomembnem elementu hiše, kot so vhodna vrata, ključnega pomena.

Vhodna vrata so naložba za daljše časovno obdobje in so tisti del hiše, ki ga mimoidoči in gostje najprej opazijo, zato je njihova izbira zelo pomembna odločitev. Elegantna vhodna vrata v aluminijasti izvedbi bodo prispevala k celotnemu videzu doma in poudarila značaj naše hiše.

Pri izbiri novih vhodnih vrat je pomembno prepoznati kakovost in izbrati vrata, ki ustrezajo našim potrebam in okusu. Pozorni moramo biti na številne detajle, da se bodo vrata do popolnosti prilagodila zunanjemu videzu hiše, upoštevati moramo tudi druge vidike, kot so energetska varčnost, protivlomna zaščita in zanesljivost. Pri nakupu se je najbolje zanesti na nasvet proizvajalca, ki ima dolgoletne izkušnje in nam lahko svetuje pri pravilni izbiri.

Največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi V družinskem podjetju INOTHERM že več kot 25 let oblikujejo in izdelujejo aluminijasta vhodna vrata najvišje kakovosti. Kakovostna izdelava v lastni sodobni proizvodnji in vgradnja najsodobnejših materialov omogoča, da modele in dodatke za vsaka aluminijasta vhodna vrata posebej prilagodijo željam strank. S svojimi vrati navdušujejo tudi najzahtevnejše kupce širom Evrope.

Estetska dovršenost za vrhunski videz doma

Vhodna vrata morajo biti vzdržljiva, obenem pa tudi estetska, saj so bistvena za arhitekturno zasnovo našega doma. Njihov slog, barve in dodatki hiši dajejo edinstven pečat, s svojim dizajnom pa v stanovalcih zbujajo zadovoljstvo, na goste pa naredijo poseben vtis.

Aluminij je izjemno vzdržljiv material, obenem pa pri njem cenimo tudi brezčasno eleganco, ki se lahko poda v vsak dom. Napredna tehnologija, s katero izdelujejo imitacije lesnih dekorjev, omogoča, da aluminijasta vhodna vrata zasijejo v barvah in vzorcih lesa, ki prepričajo tudi najbolj zaprisežene ljubitelje lesenih vrat.

Pomemben element pri oblikovanju popolnih vrat je tudi barva, ki zaokroža celostno podobo. Naročimo lahko ogromno barvnih kombinacij vrat INOTHERM, saj lahko izbiramo med:

mat ali sijaj barvnimi toni po lestvici RAL,

strukturnimi in metalnimi barvnimi toni,

lesnimi dekorji,

rustikalnimi lesnimi dekorji in

dekorativni dekorji.

OBLIKUJTE SVOJA VHODNA VRATA: preizkusite vse možnosti dizajna.

Vhodna vrata z osebno noto: izberite pravo steklo

Da bodo vhodna vrata res odsevala naš osebni slog, jih lahko dopolnimo s kakovostnimi in vzdržljivimi motivnimi ali ornamentnimi stekli, ki ponujajo zanesljivo zvočno in toplotno izolacijo. Izbiramo lahko med različnimi odtenki in oblikami, od klasičnih kvadratnih stekel do okroglih in polkrožnih oblik. V podjetju INOTHERM ponujajo vse od preprostih prozornih stekel, barvno toniranih parsol stekel do satenastih in reliefnih stekel, ki nikoli ne pridejo iz mode.

Pomembne lastnosti vhodnih vrat

Za dolgo življenjsko dobo vhodnih vrat je treba poskrbeti z natančno obdelavo in vgradnjo kakovostnih materialov, še posebej pa je pomemba stabilna konstrukcija.

Vhodna vrata INOTHERM vsebujejo patentirane konstrukcijske in druge inovativne rešitve pri izdelavi vrat, ki zagotavljajo izjemno stabilnost in odpornost proti raznolikim vremenskim pogojem.

Nadstandardna debelina konstrukcije, kakovostno okovje in masivni tečaji zagotavljajo odlično tesnjenje in stabilnost brez povešanja krila.

Dobra vrata – varen in topel dom

Vhodna vrata iz aluminija nas varujejo pred mrazom, vročino in dežjem ter pred nepovabljenimi gosti. Dom je namreč naš varen pristan, naše zatočišče, zato je protivlomna varnost zunanjih vrat zelo pomembna.

Sodobne tehnologije in kakovostni materiali, ki jih INOTHERM uporablja pri izdelavi vhodnih vrat, že v standardni izvedbi zagotavljajo zelo visoko raven protivlomne varnosti. Lahko se odločimo tudi za dodatno varnostno opremo v izvedbi RC1, RC2 ali za praktično nepremostljivo različico za vlomilce RC3.

Poseben dodatek, ki na napreden način spaja estetiko, funkcionalnost in brezkompromisno varnost, nudi tudi biometrični čitalec prstnih odtisov, ki ga omogoča sistem INOkey.

Zaradi udobja in varnosti sistem odpiranja s čitalcem prstnih odtisov z motoriziranim zaklepanjem in odklepanjem postaja nepogrešljiva dodatna oprema pri nakupu novih vhodnih vrat.

Nepremagljivo proti mrazu in hrupu

Najpomembnejša naloga toplotne izolacije v vhodnih vratih je zadrževanje toplote znotraj prostora. Ob toplotni izolaciji najprej pomislimo na dobra okna, vendar toplotne in ventilacijske izgube nastanejo tudi zaradi slabih vhodnih ali pomožnih zunanjih vrat.

Kakovostna vhodna vrata ob natančni vgradnji zagotavljajo zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi, kot sta vročina in mraz. Toplotna izolacija vrat pa poskrbi, da preprečimo večje toplotne izgube, s tem pa privarčujemo pri stroških ogrevanja v zimskih ali hlajenja v poletnih mesecih.

Vhodna vrata iz aluminija INOTHERM dosegajo izjemno toplotno izolativnost Ud že od 0,74 W/m2K. Zaradi svoje energetske učinkovitosti so primerna tako za adaptacije kot tudi za pasivne gradnje.