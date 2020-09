Z zelenjem so želeli izboljšati življenje v blokih - nato pa so prišli komarji #video

Zelenja polne strehe, fasade in balkoni so vse bolj priljubljena arhitekturna rešitev, ki pa se ne obnese vedno.

Kupci stanovanj v "navpičnih vrtovih", ozelenelih stolpnicah v kitajskem mestu Čengdu, so se veselili selitve iz betonskega v prijetnejše, rastlinja polno okolje. Narava pa jim je pripravila neprijetno presenečenje - oblake komarjev, ki so se naselili na njihove balkone.

Osem stolpnic, obraslih z bujnim zelenjem, so zgradili že leta 2018. V njih je skupno 826 stanovanj z velikimi balkoni, načrtovanimi tako, da je na njih mogoče zasaditi veliko zelenja, s tem pa bivanje v betonskem gigantu narediti prijetnejše. Rastlinje naj bi prav tako zagotavljalo vsaj malo olajšanja mestu, ki ima sicer ogromno težav z onesnaženim zrakom.

Projekt je naletel na ogromno zanimanja, do aprila lani so razprodali vsa stanovanja. A do zdaj se je vselilo le okoli deset družin, poroča tiskovna agencija AFP, ki povzema kitajske medije. V času, ko so bila stanovanja prazna, se je namreč rastlinje na balkonih zelo razraslo, v njem pa so se namnožili komarji, zaradi katerih je zdaj življenje v tem kompleksu nevzdržno.

Kako bo podjetje, ki upravlja kompleks, rešilo težavo, ni povsem jasno. Po pisanju kitajskih medijev so sporočili le, da se bodo lotili dezinsekcije in pomagali pri obvladovanju bujnega rastlinja.

Oglejte si še: