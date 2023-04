Z nižjo ceno peletov, briketov in drv si že danes naredite zalogo za prihodnjo zimo

Foto: Petrol Te dni lahko kljub sončim žarkom pogosto še precej zebe. Zato se za mnoge izmed nas kurilna sezona še ni čisto končala, z njo pa ne stroški, ki jih nakup energenta za ogrevanje prinaša. Tudi o tem so konec lanskega leta razmišljali na vladi, ko so določili, naj se za devet mesecev zmanjša davek na dodano vrednost na energente za ogrevanje, tudi na lesno biomaso.

Dobra novica, torej, za vse, ki se ogrevate na brikete, pelete in drva.

Kako bo s podobnimi dobrimi novicami v prihodnje, pa ostaja neznanka, tako kot ostajajo neznanka nenehno spreminjajoči se pogoji na svetovnem trgu energentov. Zato ni neumno, da izkoristite nižji davek, ki je lahko vaš le še dva meseca, in si zimsko zalogo kuriva naredite že danes.

Če pelete, brikete ali drva kupite do 31. maja, boste zanje namreč namesto 22-odstotnega DDV plačali le 9,5-odstotni DDV, opozarjajo na Petrolu, kjer so lesno biomaso uvrstili v ponudbo svoje spletne trgovine Petrol eShop. Tako ni prav nič narobe, če svojo drvarnico ali klet z lesno biomaso napolnite že zdaj, svetujejo.

V Petrolu kupcem v posebni ponudbi ob nakupu ugodnejših peletov, briketov in drv ponujajo še darilo: čistilno vrečko ali vrečko čistilnih peletov. Z uporabo lahko preprečite nastanek oblog in saj, izboljšate zgorevanje in podaljšate življenjsko dobo svoje kurilne naprave. Imetniki plačilne kartice Petrol klub pa lahko svoj nakup razdelijo na do 24 obrokov in se tako na zimo pripravijo še ugodneje.