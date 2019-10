Wienerbergerjev razvoj skozi čas

Oglasno sporočilo

Podjetje Wienerberger letos praznuje okroglo obletnico, 200 let obstoja na tržišču. Zanimiva zgodba, ki se je pred dvema stoletjema začela pisati na Dunaju, je odličen dokaz, da se zavezanost kakovosti, estetiki in hkrati tradicionalnim materialom še kako obrestuje. Tudi 200 let pozneje.

Kako je Wienerberger pomagal zgraditi Dunaj

Zgodba Wienerberger se je začela davnega leta 1819 na Dunaju, ko je cesarica Marija Terezija zapovedala gradnjo opekarn, saj sta porast prebivalstva in razvoj trgovske dejavnosti zahtevala bolj razvejen urbanistični načrt. Podjetje Wienerberger pod vodstvom Heinricha Dreischeja je postalo eden vodilnih proizvajalcev opeke za gradnjo novega Dunaja. Temelje podjetja, kot ga poznamo danes, je postavilo na tisoče delavcev, ki so pomagali pri preobrazbi Dunaja od sredine 19. stoletja. Avstrijska prestolnica je takrat zrasla v industrializirano metropolo. Poleg proizvodnje zidakov sta med dejavnosti podjetja spadala še kupovanje zemljišč ter gradnja poslopij, hkrati pa izdelava arhitektonskega okrasja v posebni tovarni terakote. Še danes lahko po samem središču Dunaja občudujemo arhitekturne dosežke, postavljene z Wienerbergerjevimi zidaki – palačo Epstein, palačo Ephrussi, znamenito dunajsko borzo s kipom Neptuna.

Do sredine stoletja je Wienerberger zaposloval že pet tisoč delavcev, vendar je turbulentno obdobje v 20. letih poskrbelo za številne vzpone in padce. Kljub težkemu obdobju se je podjetje obdržalo na nogah, za kar so bili zaslužni predvsem zaposleni, ki so s podjetjem čutili tesno povezanost. Po vojni so bili obrati prenovljeni, delovati pa je začela tudi tovarna keramike. Konec 50. let so uvedli sistem umetnega sušenja, kar je zagotovilo celoletno proizvodnjo zidakov, ne glede na vremenske razmere. To je podjetju zagotovilo rast in širitev, predvsem na tuje trge. Prvi korak pri osvajanju tujih trgov so naredili z nakupom podjetja Oltmanns Group, hkrati pa so s tem razširili svojo proizvodnjo, saj so začeli izdelovati še plastične cevi. Konec 80. let prejšnjega stoletja je Wienerberger upravljal 40 tovarn po Evropi, v 90. pa so se začeli osredotočati predvsem na sistemske rešitve, kar je dvignilo raven kakovosti.

Wienerberger danes – inovativne trajnostne rešitve za energetsko učinkovito gradnjo

V dveh stoletjih se je Wienerberger razvil v globalnega inovatorja v proizvodnji najboljših gradbenih materialov in infrastrukturnih rešitev. Danes so pomemben mednarodni proizvajalec proizvodov iz gline za zid, fasado, streho, proizvajalec plastičnih in keramičnih cevnih sistemov ter betonskih in glinenih tlakovcev.

Wienerbergerjeve proizvodne enote najdete v 30 državah sveta, največ jih je v Evropi, Severni Ameriki in Indiji. V skoraj 200 proizvodnih enotah trenutno zaposlujejo približno 16 tisoč ljudi, ki z vrhunskimi izdelki izboljšujejo kakovost življenja in sooblikujejo prihodnost gradnje. Na evropskih tleh se lahko pohvalijo z najboljšo fasadno opeko, najboljšo strešno kritino in najboljšimi betonskimi tlakovci. Njihova zidna opeka velja za eno najboljših celo v svetovnem merilu.

Temelj in gibalo podjetja je razvoj, s katerim odgovarjajo na sodobne izzive. V paleti izdelkov trenutno kot inovacija izstopa opeka Porotherm IZO Profi, opeka najvišje kakovosti, ki je polnjena s kameno volno ter kot taka učinkovita in najbolj ekološka rešitev za sodobno gradnjo. Odlikuje jo integrirana toplotna izolacija, ki ob uporabi specialnega lepila Dryfix.extra omogoča bistveno hitrejšo gradnjo od klasične. Tudi najsodobnejši koncept hiše, poimenovan e4, je odgovor na najnovejše evropske direktive o gradnji skoraj ničenergijske hiše (nZEB). Ta predvideva 20 odstotkov manjši izpust toplogrednih plinov, 20-odstotni delež obnovljivih virov v skupni porabi ter 20 odstotkov nižjo porabo energije, kot jo imajo običajne družinske hiše. Koncept e4 združuje ekologijo, ekonomijo, energetiko ter čustva. Gre za celovito zasnovano inovacijo, ki temelji na usklajevanju med arhitekturo, gradbenimi tehnologijami in izborom materialov, energetiko, biologijo gradnje, ob tem pa upošteva naravne danosti in zakonitosti.

Tudi v Sloveniji najdete obilo referenčnih objektov, ki dokazujejo kakovost proizvodov Porotherm, Terca in Tondach, kar hkrati dokazuje, da je glina kot gradbeni material brezčasna. Žgani zidak ostaja osnovna gradbena enota že več stoletij in s tem ohranja svojo prvotno funkcijo. V zadnjih letih se zavedamo pomena čiste ekološke gradnje, zato je kakovostni glineni zidak znova vse bolj uporabljen gradbeni material sodobne arhitekture, ki želi zadostiti potrebi po trajnostni, energetsko učinkoviti gradnji in hkrati ohraniti stik z naravo. Primere referenčnih objektov, ki so tudi primeri dobre prakse, si lahko ogledate na spletnih straneh podjetja Wienerberger.

Z jasno vizijo, trdim delom ter prilagajanjem spremembam na trgu Wienerbergerjeva zgodba o uspehu še zdaleč ni sklenjena. Inovativni koncept skoraj ničenergijske hiše e4 odlično povezuje preteklost in prihodnost. Zaradi prepletenosti tradicije, kakovosti, ekološke gradnje ter prilagajanja trgu ostajajo izdelki Wienerberger prva izbira zahtevnejših kupcev.

