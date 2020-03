Vrhunska rešitev za obnovljiv način ogrevanja

Oglasno sporočilo

Daikin predstavlja novost, toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H HT, ki je idealna za lastnike stanovanj, ki želijo nadgraditi svoj tradicionalni ogrevalni sistem. Izjemna zasnova vrhunske rešitve za obnovljiv način ogrevanja zagotavlja visoko zmogljivost in nizko raven zvoka.

Nižanje ogljičnega odtisa slehernega doma postaja glavni izziv za trajnostni razvoj. Daikin, vodilni svetovni ponudnik rešitev za ogrevanje in hlajenje, je odločen, da pomaga viziji takega trajnostnega razvoja z neprestanim trudom in inovacijami, ki jih ponuja na trgu. Najnovejši izdelek podjetja, najboljša toplotna črpalka zrak-voda Daikin Altherma 3 H HT, zato predstavlja pomemben prispevek.

Prefinjeno zasnovana toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT zagotavlja izjemno učinkovitost ter tiho delovanje, kar bodo uporabniki zagotovo znali ceniti. Enota je sočasno tudi idealna zamenjava za obstoječi ogrevalni sistem in uporabniku omogoči, da lahko obdrži svoje obstoječe instalacije ter radiatorje.

Zmogljivost in udobje

Zmogljivosti “3 H HT” so izjemne tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah. Ko se te spustijo zelo nizko, celo do -15 stopinj Celzija, nova Altherma ne potrebuje nobene dodatne energije za delovanje. Dosedanje toplotne črpalke so ob temperaturah pod ničlo potrebovale električno pomoč, najnovejša enota pa je še odpornejša na mraz, kar za uporabnika pomeni občutne prihranke energije.

Altherma 3 H HT je idealna tudi v milejših podnebjih, primerna posebno za večje stavbe, ki zahtevajo večje ogrevalne ter ohlajevalne kapacitete. Kljub velikosti stavb Altherma uporabnikom zagotavlja udobje, ki ga pričakujejo.

Edinstveni dizajn črpalki omogoča, da se zlije z vsakim domačim okoljem. Oba modela, tako notranji, kot tudi zunanji pa sta že nagrajena. Nova Altherma je bila doslej že nagrajena z nagradama iF DESIGN AWARD in Red Dot Design Award v letu 2019.

Daikin Althermo 3 H HT zrak-voda toplotno črpalko odlikuje še izjemno tiho delovanje. Med delovanjem v okolje oddaja zvok, ki je na razdalji treh metrov, manjši od 35 dB (A). Enoto je mogoče preprosto namestiti in je uporabniku prijazna. Daikin Althermo 3 H HT - bistvo toplotne črpalke.

Bistvo delovanja V Daikinu razvit dvojni vbrizg kompresorja. Bluevolution tehnologija uporablja R-32 hladilno sredstvo zaradi: nižji potencial globalnega segrevanja (GWP 675), 30 % manjše porabe hladilne tekočine, 75 % manjšega izpusta CO2. Delovanje vse do -28 °C. Zagotovljena neprimerljiva temperature izhodne vode (LWT) vse do 70 °C. Kapacitete ogrevanja vse do -15 °C.

Bistvo zasnove Edinstvena vodoravna oblika s črno rešetko. Zastira pogled na ventilator. Ima plosko ohišje. Čista in sodobna. Elegantno se zlije z okolico. Sklada se z obliko edinstvene notranje zasnove.

Bistvo tišine Na razdalji 3 m je raven zvoka manjša od 35 dB (A). V Daikinu razvit videz ventilatorja: večji, postavljen nižje. Dvojno znižan hrup: vibracijska plošča, gumijaste blazinice in spodnja plošča. Troslojna zvočna izolacija: izolacijski zračni sloj, izolacijski material in kovinsko ohišje.



Daikin VRV in Daikin Altherma sta najbolje prodajani toplotni črpalki v Evropi, ki sta bili doslej dostavljeni na več kot 500 tisoč lokacij.

Naročnik oglasne vsebine je DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH.