Vodnik za izbiro gospodarnega in ugodnega ogrevalnega sistema

Izbira ogrevalnega sistema in energenta je ena od najpomembnejših odločitev, ki jih sprejemamo pri gradnji ali prenovi objekta. Kaj moramo vedeti pred nakupom ogrevalnega sistema? Katere so prednosti posameznih ogrevalnih sistemov ? Kako z ogrevalnimi aparati ogrevati kopalnice in druge manjše prostore? Kako zagotoviti najugodnejše višine zneskov mesečnih položnic, obenem pa zadovoljiti individualne želje in potrebe pri ogrevanju?

Spoznajte prednosti posameznih ogrevalnih sistemov, ki so vam na voljo v trgovinah M Tehnika po vsej Sloveniji.

Med gospodarnostjo in udobjem bivanja – zase izberite najboljši energent

Ogrevanje prostorov je izrazito individualno, saj predstavlja način življenja in potrebe družine, odvisno pa je tudi od lege stanovanjskega objekta oziroma posebnosti regije, kjer nekdo živi. V primorski regiji tako številni stavijo na ogrevanje s klimo, medtem ko se v gozdnatih predelih praviloma ogrevajo z lesom.

Ne glede na to, kje živimo, pa velja naslednje preprosto načelo gospodarnosti - ena nižja položnica na mesec manj odžene skrb ali dve stran. Pri M Tehniki lahko izberete energent, ki bo kar najbolje zadovoljil vse vaše potrebe in prinašal najboljše izkoristke ogrevanja. V trgovinah M Tehnika lahko izbiramo med široko ponudbo lesnih in premogovnih briketov, bukovih drv in peletov, ob nakupu nad 200 evrov pa so tudi brezplačno dostavljeni na vaš dom.

Ogrevanje z uplinjevalnimi kotli

Na trgu ni več mogoče kupiti klasičnih peči na drva za centralno ogrevanje, zato ima danes kupec, če želi ogrevati na drva, možnost nakupa uplinjevalnega kotla ali peči na podpih, ki omogoča uplinjevalno tehniko zgorevanja.

Vsi ponujeni modeli iz ponudbe M Tehnika so na seznamu Eko sklada in ob nakupu je zato mogoče uveljavljati do 60-odstotno subvencijo, odvisno od modela in občine. Prav tako so vsi modeli primerni za novogradnje in starejše objekte.

Topla voda s toplotnimi črpalkami

Toplotne črpalke so odlična izbira za tiste, ki stavijo na ogrevanje s pomočjo obnovljivih virov energije - toplote sonca, akumulirane v zraku, zemlji ali vodi. V trgovinah M Tehnika lahko izbiramo med pestro ponudbo priznanih proizvajalcev toplotnih črpalk za sanitarno vodo, ki jih odlikuje tehnična izpopolnjenost, zanesljivost in varčnost.

Štedilniki na trda goriva

Mnogi se pri ogrevanju svojih počitniških hiš ali posameznih prostorov v stalnih bivališčih odločijo za štedilnike na trda goriva. V M Tehniki lahko izberemo tako tradicionalne rešitve kot tudi inovativne štedilnike, ki se ob ogrevanju ponašajo s podobo kamina. Primerni so tudi za priključitev na centralne ogrevalne sisteme, hkrati pa lahko z njimi kuhamo in pečemo.

Peči - med tradicijo in sodobnostjo

Peči na trda goriva, plinske peči in tudi klasični kamini na pelete zagotavljajo pestro ponudbo ogrevalnih sistemov, ki zagotavlja velike toplotne izkoristke. Najnaprednejše peči ponujajo tudi računalniško regulacijo moči delovanja, prav vse pa hitro dosežejo nastavljeno temperaturo prostora in jo učinkovito vzdržujejo. Najzahtevnejši lahko v M Tehniki izbirajo tudi med vodnimi kamini ali pečmi, ki imajo funkcijo samočiščenja gorilnih naprav in možnost priklopa na sobne termostate.

Ogrevanje s klimatskimi napravami

Kombinirane klimatske naprave niso namenjene zgolj hlajenju v poletnih mesecih, saj v gospodinjstvih lahko predstavljajo tudi pomemben način ogrevanja prostorov. V M Tehniki imajo široko ponudbo klimatskih naprav, ki zagotavljajo preprosto namestitev v prostorih, hitro ogrevanje in tudi filtriranje morebitnih prašnih delcev v zraku.

Drugi načini ogrevanja

IR-paneli, kaloriferji, električni grelniki in radiatorji, konvektorji in električni oljni radiatorji so za mnoge rešitev za začasno ogrevanje, ogrevanje kopalnic in drugih manjših prostorov oziroma dopolnjevanje prevladujočih ogrevalnih sistemov.

V trgovinah M Tehnika lahko izbirate med najrazličnejšimi rešitvami, ki zagotavljajo ugodno bivalno klimo.

Zaupajte strokovnjakom notranjega ogrevanja, ki vedo, kako vaš dom vedno ohraniti optimalno topel

Strokovnjaki M Tehnike po vsej Sloveniji že niz let opremljajo tako starejše zgradbe kot novogradnje z optimalnimi ogrevalnimi sistemi in drugimi dodatki, ki spodbujajo ugodno bivalno klimo.