V kakšnem slogu bi morali opremiti domovanje glede na astrološki znak

Glede na mesec in pozicijo zvezd v času rojstva poglejte, kakšen slog notranjega oblikovanja bi najbolje ustrezal karakteristikam vašega astrološkega znaka.

Oven:

Oven spada v element ognja. Zanje je značilno, da so izjemno pogumni, strastni, impulzivni in iskreni. Barva, ki najbolje opisuje njihove osebnostne značilnosti, je rdeča. Ker se ne bojijo izzivov in eksperimentiranja, lahko ovni svoj dom poživijo tako, da pobarvajo stene v močne odtenke rdeče.

Kot kontrast rdeči je lahko bivalno pohištvo v umirjenih komplementarnih, a predvsem temnih tonih, zato da osrednjo točko prevzame prav ognjevita rdeča. Poleg slednje lahko svoj dom okrasijo še v odtenkih zlate, saj se zlata lepo dopolnjuje z rdečo. Obilje rdečih odtenkov najbolje pride do izraza v modernem, minimalističnem slogu.

Bik:

Venera je planet, ki vlada romantičnim bikom, kar pomeni, da obožujejo vse, kar ima opraviti z lepoto in razkošjem. Bikom največkrat pripisujemo trmo, vendar znajo biti tudi oni zelo nežni in občutljivi, prav tako pa so znani ljubitelji narave. Dom mora biti za bika predvsem udoben in domač.

Ker imajo radi nežnejše odtenke, kot sta pastelno rožnata in zelena, gre sklepati, da bi bil njihov sanjski dom odet v nežne, nevpadljive odtenke. Znano je, da ne marajo hitrih, nenadnih sprememb, zato je najbolje, da je njihov dom opremljen v tradicionalnem oziroma klasičnem slogu, saj ta nikoli ne gre povsem iz mode. V njihovem domu naj bo veliko zelenja, svetlobe in naravnih materialov.

Dvojček:

Dvojčki niso dvolični, le dve strani osebnosti imajo. Ena je bolj živahna in družabna, druga bolj umirjena. Zelo radi govorijo, znani pa so tudi po tem, da ljubijo knjige in glasbo. Tako kot njihova osebnost mora tudi njihov dom odražati dva nasprotna pola. Dom naj bo opremljen v modernem duhu, lahko v minimalističnem slogu, ne sme pa biti preveč zategnjen, saj imajo radi malce nereda. Ker imajo radi barve, naj bo notranjost čim bolj barvita in živahna.

Najbolje je, da stene ohranijo v belih tonih, z drugimi barvnimi odtenki pa naj se poigravajo pri izbiri pohištvenih elementov. Z belimi stenami bodo tako zadovoljili mirnejšo plat svoje osebnosti, z živahnejšimi pohištvenimi elementi pa bodo lahko izrazili še drugo stran sebe. Ravno tako pri njih ne gre pričakovati, da se bo med seboj vse ujemalo, saj so znani po svoji neodločnosti. Če gre opisati njihov slog, bi to bila moderna eklektičnost.

Rak:

Če kdo res uživa v varnem zavetju doma, so to raki. Izmed vseh veljajo za najbolj "domač" znak, saj se najbolj zabavajo ravno takrat, ko lahko posedajo na domačem kavču in se sproščajo pred televizijskimi zasloni. Za rake bi bilo idealno, da bi bil njihov dom nekoliko odmaknjen od mestnega vrveža, saj zelo cenijo svoj mir, še posebej v stresnih trenutkih, ko se najraje umaknejo od vsega.

Notranjost prostorov naj bo oblikovana tako, da bo spodbujala družinsko druženje in pogovor. Ker ne marajo pretiranega kiča, ravno tako pa se ne zmenijo za trenutne modne muhe, lahko navdih pri oblikovanju notranjosti iščejo v rustikalnih slogih, saj veljajo za zelo domače. Radi imajo svetlejše, naravne odtenke, kot sta bela in bež.

Lev:

Podobno kot ovni - oba znaka si delita element ognja - so tudi levi znani po svoji dominantni osebnosti. Zelo radi izstopajo, znani pa so tudi po svoji pretirani samoljubnosti. Ker obožujejo pozornost, ne skrivajo pa niti želje po občudovanju, lahko njihovo osebnost primerjamo kar s kraljevsko, navsezadnje lev ni kar tako kralj živali.

Dom mora odsevati močno energijo, tako kot njihova osebnost. Veliko naj bo odtenkov rumene, oranžne in zlate. Oblikovan naj bo v slogu maksimalizma, najbolje kar po zgledu kraljevih palač. Dekadentno opremljena notranjost jim najbolj ustreza, saj se radi razvajajo in uživajo. Ker mislijo, da si zaslužijo najboljše, gre pričakovati, da je vse v njihovem domu narejeno iz najbolj kakovostnih materialov.

Devica:

Device opisujemo kot sramežljive samotarje, ki so, kadar niso pretirano obsedeni z redom in čistočo, prav prijetni in nadvse prijazni. Zaradi svoje natančnosti in pretirane pedantnosti se le redko kdaj povsem sprostijo, imajo pa zato izmed vseh astroloških znakov najbolj urejen in čist dom.

Za njihov dom je najbolje, da ta odseva njihovo nežno naravo. Vse naj bo urejeno v svetlih, nevpadljivih odtenkih. Najbolj jim ustreza minimalizem, saj je izmed vseh najbolj "čist". Radi imajo naravne elemente, zato je zanje še posebej primeren slog japandi, ki se počasi prebija v svet notranjega oblikovanja in dizajna. Gre za nekakšen hibridni slog, ki svoj navdih črpa iz japonske organskosti in prečiščenosti linij, ki so poznane v skandinavskem oblikovanju.

Tehtnica:

Tehtnice so zelo ustvarjalne, ker imajo izmed vseh astroloških znakov najbolj razvit čut za estetiko. Čeprav so bolj znane po svoji neodločnosti, ne gre spregledati dejstva, da so ravno tehtnice tiste, ki bi znale najbolje zaobjeti bistvo ravnovesja in harmonije vseh bivalnih elementov. Zaradi teh lastnosti imajo tehtnice najboljše možnosti za oblikovanje čudovitega in zavidanje vrednega doma.

Imajo naravni talent, poleg tega pa še izjemno dober občutek za slog, s katerim zelo rade eksperimentirajo, zato se ne bojijo stopiti iz okvirov. Najbolje je, da v svojem domu mešajo klasične kose z modernimi, zanje je nadvse primeren slog art deco, ki meša tradicionalne elemente z modernimi.

Ne glede na to, za kateri oblikovalski slog se odločijo, velja eno, in sicer, tehtnice lahko iz še tako dolgočasnih in pustih elementov ustvarijo nekaj izvirnega. Na splošno imajo rade vse barve, vendar z njimi nikoli ne pretiravajo.

Škorpijon:

Škorpijoni so skrivnostni, zaradi česar so izjemno privlačni in enigmatični. Tako kot svojo osebnost radi skrivajo tudi same sebe, ker drugim zelo težko zaupajo. Ne marajo površinskosti, zato ne sledijo trendom, ampak raje ustvarjajo svoje. Radi imajo temnejše odtenke, s pomočjo katerih lahko kar "izginejo" iz zunanjega sveta.

Zaradi izjemne občutljivosti in skrivnostnosti skrbno varujejo svojo zasebnost, zato se redko zgodi, da v svoj dom povabijo tujce. Osebni prostori doma so rezervirani le za najbližjo družino in prijatelje. Ker ne sledijo trendom, je zanje najboljši klasičen slog. Pohištvo naj bo v temnih odtenkih, brez pretiranih okrasnih dodatkov in ornamentov. Zelo radi imajo mehke materiale, kot sta žamet in svila.

Strelec

Strelci so večni idealisti in avanturisti. So zelo nezahtevni in večinoma zavračajo pretirano materialnost. Svojo srečo raje gradijo s pomočjo partnerskih odnosov in z nenehnimi potovanji. Ker svoj prosti čas radi preživljajo v naravi, je edino primerno, da tudi njihov dom odseva organskost.

Idealno ima njihov dom velike okenske odprtine, da lahko skoznje pronica naravna svetloba. Zanje je najprimernejši slog počitniških hiš na morju, ki so opremljene v retro, boemskem slogu. Primerno je, da je v njihovih domačih prostorih obilo naravnih materialov - po možnosti neobdelanih, v svoji naravni podobi. Njihova barva je modra, ki jo lahko v dekor najlažje vključijo skozi oblazinjeno pohištvo, odeto v etno vzorce ikata ali indiga.

Kozorog:

Kozorogi izmed vseh najbolj spoštujejo tradicijo, so pa tudi zelo praktični in nezahtevni. Zanje je najbolj pomembno to, da najdejo užitek v majhnih stvareh. Niso materialistični, vendar pa cenijo unikatne izdelke. Najprimernejši je skandinavski slog, ki v svoji osnovi zagovarja praktičnost pred estetiko. Ravno tako pa velja ta slog za tradicionalnega in ne pretirano izumetničenega, kar bi lahko kozorogi še posebej znali ceniti.

Ker spoštujejo ljudi, ki so vešči dela z rokami, je najbolje, da je vse v njihovem domu izdelano po meri, izpod rok izurjenega mizarja. Tako bodo zadovoljili potrebe po maksimalni izkoriščenosti prostora in praktičnosti, obenem pa bodo ustvarili domovanje, ki zares odseva njihovo osebnost. Njihova barva je siva, zato lahko hladnost zabijejo z sivimi tapetami, ploščicami ali kavčem v dnevni sobi.

Vodnar:

Vodnarje takoj prepoznamo po njihovi energični in ekscentrični naravi, poleg tega pa imajo še zelo bujno domišljijo, zato so odlični sogovorniki in pripovedovalci zgodb. Navdušujejo se nad vsem, kar je neobičajno, drugačno in popolnoma v nasprotju s tradicijo. Večni uporniki, ljubijo svobodo, zato dom vidijo kot priložnost, kjer lahko izrazijo svojo edinstvenost.

Ker nenehno strmijo k drugačnosti, gre pričakovati, da bo tudi dom odražal željo po doseganju posebnosti. Njihov slog bi težko umestili pod slog, saj radi mešajo različne elemente in iz teh ustvarijo svojo, popolnoma edinstveno celoto. Ker jih privlačijo in se zanimajo za unikatne stvari, lahko njihov dom postane prava umetniška inštalacija. Namesto tradicionalnega pohištva bi lahko posegali po umetniških kosih. Slog, s katerim bi najbolje izrazili svojo posebnost, je eklekticizem.

Ribi:

Nežne ribe v primerjavi z vodnarji ne marajo eksperimentiranja, so pa zato globoko poduhovljene, zasanjane, čustvene in intuitivne. Po naravi so nagnjene k pesimizmu in melanholiji, vendar to nikakor ne pomeni, da so godrnjači. Prav nasprotno - zasanjanost in melanholija jim močno pomagata pri osebnem izražanju.

Ribe povezujemo z vijoličasto barvo, ki je nadvse romantična in nežna - tako kot one. Ker imajo rade umirjen in sproščujoč prostor, je najbolje, da svoje domove uredijo v eterično - zen oazo. Ravnajo naj po principu feng šuja. Zanje je najprimernejše subtilno, neizstopajoče bivalno pohištvo. Dom naj bo poln svetlih barv, zelenja in dišečih sveč.

