Ugodni in kakovostni zbiralniki za vodo

Gospodarno ravnanje z najdragocenejšim naravnim virom, vodo, je tema, o kateri je vedno več govora. In prav je tako. Vse več ljudi se danes za lepši okoljski jutri in za zavarovanje vodnih virov odloča pitno vodo nadomestiti z vodo iz lastnih podzemnih zbiralnikov . Razlogov za to je obilo, denimo, da vodo iz zbiralnikov lahko uporabite za splakovanje stranišč, pranje avtomobilov, zalivanje vrta … Predstavljamo vam cenovno dostopno rešitev – zbiralnik za deževnico AQUAstay . Njegove ključne prednosti? Hitra vgradnja, trajna rešitev, dobra tesnost, enostaven transport in nizka teža.

To poletje je suša nedvomno pokazala svoje zobe, tudi obeti za prihodnost niso prav nič spodbudnejši. Iz leta v leto bolj spoznavamo, da varčno in preudarno ravnanje z dragocenimi vodnimi viri postaja ne samo ekološka, pač pa tudi življenjska nuja.

Voda je bogastvo, je vir življenja, in če je v okolju, v katerem živimo povsem samoumevno, da imamo vedno čisto vode iz pipe, neoporečno in pripravljeno na zaužitje, marsikje drugod po svetu še zdaleč ni tako. Raziskave tako kažejo, da ima takšno srečo kot mi le vsak sedmi Zemljan. Da, Slovenija spada med vodno bogatejše države v Evropi – ne nazadnje je bila Slovenija leta 2016 tudi ena prvih držav, ki je pravico do pitne vode zapisala v ustavo, a da bo tako ostalo še dolgo, je treba z vodo ravnati spoštljivo in preudarno.

Poskrbite za okoljsko prihodnost

Obstaja nekaj načinov, kako lahko prav vsak preudarno ravna s pitno vodo. Najlažji način je ta, da jo porabljate zgolj takrat, ko jo resnično potrebujete. V vseh preostalih primerih jo lahko nadomestite z deževnico. Za to boste potrebovali zalogo lastne vode. To je izvedljivo z zbiralnikom za vodo, med katerimi je na voljo več različnih tipov – za deževnico, za pitno ali za odpadno vodo.

Z AQUAstay zbiralniki lahko že danes poskrbite za svojo okoljsko prihodnost. Voda iz zbiralnikov lahko v vašem stanovanju, hiši in v okolici stanovanjskega objekta ustrezno nadomesti vodo, ki jo uporabljate za splakovanje stranišč, pranje avtomobilov, zalivanje vrta in za potrebe namakalnega sistema.

Zbiralniki za deževnico predstavljajo učinkovito in ugodno rešitev, saj omogočajo lastno zalogo vode, gospodarno ravnanje in varčevanje z vodnimi viri. Pomenijo pomemben korak do samooskrbe na področju vodnih virov. Primerni so za gospodinjstva, deževnico pa lahko s pridom izkoriščajo tudi kmetje.

Zbiralnik za deževnico, pitno in odpadno vodo je zbiralnik s konstrukcijo, primerno za vkop v zemljo. Izdelani so po rotacijskem postopku iz polietilena in so 100-% neprepustni. V ponudbi podjetja Zagožen so na voljo številne različice, z naborom dodatne opreme, vse od tesnil, črpalk, filtrov, itd. Če se boste odločili za zbiralnik vode oziroma deževnice, boste deležni nemalo prednosti.

Odločite se za podzemno različico

V osnovi poznamo nadzemno in podzemno različico zbiralnikov za vodo, podzemna pa ima v primerjavi z nadzemno številne prednosti. Voda je na ta na račun tako zaščitena pred sončno svetlobo in toploto. Dodatno, voda v zbiralniku pozimi ne bo zamrznila, poleti pa se ne bo pregrevala, zato v njej ne bodo nastajale alge. Pravilno vgrajen zbiralnik za deževnico bo namreč poskrbel za konstantno temperaturo vode, in sicer med 8 in 12 stopinj Celzija. Na račun podzemne izvedbe pa lahko denimo izkoristite tudi dodaten prostor.

Prednosti, ki jim ni konca

Zbiralnike AQUAstay v prvi vrsti odlikuje visoka kakovost. Izdelani so polietilena, ki je obstojen, lahek, po končani življenjski dobi pa ga je mogoče reciklirati. Materiali, uporabljeni pri zbiralnikih AQUAstay, so testirani na razvoj mikroorganizmov (W270) v akreditiranem laboratoriju.

Velika prednost zbiralnika za vodo je tudi lastna zaloga vode. Ogromen zbiralnik vode AQUAstay premore kar 50 tisoč litrov volumna, lastna zaloge vode pa se bo gotovo izkazala za še kako pomembno v daljših sušnih obdobjih. Tudi v daljših sušnih obdobjih boste preskrbljeni z lastno zalogo pitne vode, z deževnico pa boste ohranili lep videz zelenice, gredic in vrtnin za nič dodatnih stroškov.

Široko uporabnost zbiralnikov za vodo AQUAstay smo deloma že omenili. Uporabni so tako za gospodinjstva (pranje avtomobila, zalivanje vrtov, splakovanje stranišč) kot tudi v kmetijstvu (pranje kmetijske mehanizacije in hlevov, sistemi za namakanje).

Investicija, ki se hitro povrne

In že smo pri naslednji prednosti. Le malo je potrebno, da ugotovimo, da je naložba v zbiralnik za deževnico dobra. Podatki kažejo, da štiričlanska družina v Sloveniji letno porabi približno 220 kubičnih metrov vode. Po občinah je cena vode zelo različna in se giblje med 0,8 in 1,5 evra na kubik, kar pomeni, da voda na letni ravni predstavlja precejšnji strošek. Z uporabo zbiralnika za deževnico bo ta prihranek znaten, več kot 50 %.

Pomembna prednost zbiralnika za deževnico so torej zagotovo tudi nizki stroški, saj boste porabili manj pitne vode in preostalih komunalnih storitev, ki so vezane na pitno vodo. Z zmanjšanjem stroškov boste investicijo v zbiralnik povrnili v dveh do treh letih.

Gledano v celoti je strošek investicije sicer odvisen od velikosti in tipa zbiralnika. Za zbiralnik velikosti 2.000 litrov, boste odšteli približno 700 evrov, če pa želite deževnico uporabljati še za zalivanje vrta, pranje avtomobila in splakovanje stranišča pa nekaj več kot 1.400 evrov.

V podjetju Zagožen za manjše počitniške in manjše hiše priporočajo manjše zbiralnike za deževnico, če pa imate doma večji nasad, pa seveda večjega.

Kako izbrati pravo velikost zbiralnika? Pri izbiri zbiralnika za deževnico je zelo pomembna tudi njegova velikost. Če vaša družina šteje štiri člane, potem zadostuje zbiralnik deževnice s prostornino pet tisoč litrov. Če je ljudi več, so večje tudi potrebe, sploh če se voda uporabi tudi za zalivanja vrta – v tem primeru je priporočljiv zbiralnik s prostornino med sedem in deset tisoč litri.

Hitra vgradnja in preprosta uporaba

Dodatno, zbiralnike za vodo podjetja Zagožen odlikuje tudi hitra in preprosta vgradnja.

Več o tem si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

