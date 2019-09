Trije koraki do sanjske hiše

Ne glede na to, ali gradite ali obnavljate, vam predlagamo, da upoštevate tri ključne korake, s katerimi bo vaša hiša postala dom, o katerem ste sanjali že vse življenje. Svoje sanje pa lahko uresničite že to jesen.

Foto: Getty Images Za prijetno bivanje v hiši v vseh štirih letnih časih in ne glede na zunanje vremenske vplive so ključni predvsem trije dejavniki: streha, fasadni in ogrevalni sistem.

Prav jeseni je pravi čas, da zavihate rokave in se lotite gradbenih projektov ter svoj dom ovijete v prijetno toplino, ki vas bo grela v prihajajočem obdobju.

Da bo zima resnično brezskrbna, vam bodo pomagali trije ključni partnerji, ki vam bodo omogočili kakovostno izvedbo.

Prvi korak: začnemo na vrhu

Strešni sistemi GERARD so izdelani tako, da bodo kos praktično vsem posledicam podnebnih sprememb.

Skozi slabo streho vam pozimi lahko uide kar tretjina toplote, poleti pa vam slaba kritina lahko povzroči pravo vročinsko nadlogo, zlasti v mansardnem delu hiše.

Prav zaradi tega je ključno, da izberete kritino, ki bo dovršeno poskrbela za ustrezno zaščito pred zunanjimi vplivi in vam bo tako pričarala udobje, ki ga pričakujete.

Streha mora biti takšna, da lahko prenese najrazličnejše dejavnike: vročino, mraz, dež, sneg, točo, močne sunke vetra in potres. Poleg tega je tudi pomembno, da je protipožarno in protihrupno zasnovana in da hkrati ne potrebuje veliko vzdrževanja. Le taka namreč zagotavlja udobje za ljudi, ki živijo v hiši pod njo.

Streha Gerard zagotavlja prav to. Prenese močna neurja. Veter, toča, sneg in led so brez moči. Kljubuje času in potresom, kar dokazuje z bogato 60-letno tradicijo. Izdelana je iz jekla – je močna, vendar hkrati lahka. Posip iz naravnega vulkanskega kamna ji daje klasičen videz in zagotavlja, da je tiha. S streho Gerard, ki jo nameščajo najboljši krovci, je vaša hiša pripravljena na vse, kar bo prinesla prihodnost, in to s 50-letno garancijo.

Drugi korak: oblecite hišo v kakovosten plašč

Saint-Gobain Weber je vodilni proizvajalec gradbenih materialov za fasado, visokokakovostnih toplotnoizolacijskih ETICS fasadnih sistemov, lepil za keramiko, hidroizolacij in sanirnih sistemov.

S pravo izbiro fasadnega sistema boste lahko vsako zimo svoje stroške ogrevanja znižali tudi za 30 odstotkov. Dobra fasada je pomembna tudi iz zdravstvenega vidika, saj preprečuje nastajanje plesni in vlage.

Fasada pa ima še eno pomembno vlogo, zvočno izolacijo, kar poleg seveda prav tako pomembnega estetskega vidika zagotavlja tisto intimo, ki jo pričakujemo od življenja v domači hiši.

Weber že od leta 1874 razvija fasadne sisteme in izdelke, s katerimi poleg estetskih rešujejo tudi energijske in arhitekturne izzive vsakdana. Njihova ponudba zajema raznovrstne fasadne sisteme za vse vrste stavb. Z dekorativnimi rešitvami učinkovito imitirajo kamen, les, opeko ter danes zelo priljubljen videz betona. Dodatne estetske učinke na fasadi dosežejo z bleščicami weberdesign.

Podjetje Weber ponuja pester nabor fasadnih izolacij, sistemskih fasadnih lepil, fasadne armirne mrežice ter vrhunske fasadne zaključne sloje oziroma omete. Fasadni sistemi povečujejo splošno toplotno učinkovitost stavbe in tako omogočajo znatne prihranke energije.

Tretji korak: prijetna toplota skozi vso zimo

Schiedel – vodilno evropsko podjetje na področju dimniških in prezračevalnih sistemov – je sinonim za ogrevanje in prezračevanje ter s tem tudi za življenje.

Ste prepričani, da ste pripravljeni na vse situacije, ki vam jih prinaša zima? V podjetju Schiedel so z inovativnimi idejami in neprecenljivimi izkušnjami postali vodilno evropsko podjetje na področju dimnikov – so sinonim za ogrevanje ter s tem tudi za življenje.

Udoben ogenj v kaminu ter pripadajoč dimniški sistem pomenita večje udobje bivanja in boljšo kakovost življenja, večjo varnost in neodvisnost. Zahvaljujoč 70-letnim izkušnjam podjetje Schiedel ponuja inovativne, zanesljive in visoko kakovostne proizvode ter storitve

.Dobro zasnovan kamin z dimnikom zelo hitro postane "srce" vašega doma, okrog katerega se dogaja vsa domača čarovnija. Posebna toplota, ki jo oddaja, pričara čarobno vzdušje in sproščujoč ambient, okrog katerega poteka družinsko življenje.

Da bo vaša izbira ponudnikov vseh treh storitev lažja, predvsem pa kakovostnejša in hitra, so trije veliki mojstri združili moči, tako da vam ponujajo skupno storitev, ki vam bo olajšala tako prenovo kot gradnjo vašega doma. Obiščite njihovo skupno spletno mesto na gradimoskupaj.si in si še danes zagotovite najboljše pogoje bivanja.

Uspešen trio bo tako poskrbel, da boste še pred koncem jeseni uživali v toplem udobju svojega doma in brezskrbno opazovali okolico, ki se bo spreminjala v brezčasnih podobah letnih časov.

V slogi je moč in to so želeli dokazati vsi trije junaki na gradbenem področju, ki vam bodo s tem močno olajšali načrtovanje tako pri obnovi kot gradnji.

Ste se morda ustavili pri izbiri ustreznih in kakovostnih materialov? Brez skrbi, tudi za to imamo prave rešitve. Pred vsemi vremenskimi pojavi dom zavarujte s strešno kritino Gerard, toploto doma vam bo pričaral Schiedel s svojim kaminom Kingfire, za varnost pa poskrbel z dimniškim sistemom. Vso prijetno toplino pa bo v domu zadržala kakovostna fasada Weber.

Tandem, ki vas lahko popelje na Mavricij

Ker je investicija v lasten dom velik projekt, bodo tri srečne graditelje nagradili z bogatimi nagradami:

1. nagrada: sanjsko potovanje na Mavricij za dve osebi,

2. nagrada: motorna kosilnica Honda za srednje velike površine,

3. nagrada: žar na oglje Weber Master-Touch Premium.

Obiščite spletno stran https://www.gradimoskupaj.si/, izpolnite obrazec in se še pred začetkom gradnje potegujte za privlačne nagrade. Do 30. 11. 2019 se namreč lahko prijavite vsi, ki šele razmišljate o nakupu strešnikov, fasade ali dimnika. Ob koncu nagradne igre pa boste srečni izžrebanci nagrado lahko prevzeli samo z dokazilom o dejansko opravljenem nakupu.

Gradimo, obnavljamo in proslavljamo skupaj!