Tri stvari, ki jih niste vedeli o svojem domu, a bi jih morali

Če kdaj, potem ste v zadnjih dveh mesecih veliko časa preživeli doma. V tem času ste se nekateri odločili za poglobljeno čiščenje in spoznavanje svojega doma in ob tem morda ugotovili, da vsega, kar skriva vaš dom, niste videli niti vedeli.

Med pogosto skrite stvari spadajo tudi odtoki in odtočni sistemi. Ker odtočnih cevi ne vidimo, se nam zdi, da zanje ni treba skrbeti. Vendar je to daleč od resnice – tudi za odtočne cevi je treba skrbeti, da ne pride do večjih zamašitev in škode. Da se izognemo zamašitvi odtoka ali celo večjih sanacij in predvsem visokim stroškom, lahko do določene mere poskrbimo sami.

Zakaj in kako pride do zamašitve odtokov? K nemotenemu delovanju odtočnega sistema lahko veliko prispevamo sami. Pri Komunali Odtok čedalje pogosteje ugotavljamo, da se odtoki zamašijo zaradi nepravilnega »smetenja« naše straniščne školjke. V odtokih s preventivnimi pregledi s kamero velikokrat najdemo stvari, ki vanje ne sodijo, ali celo onemogočijo pretok vode, kar privede do zamašitve ali do izlitja vode. Prvi znak, da je odtok zamašen, je neprijeten vonj, ki ga povzročajo zamašitve in obloge na ceveh. Zato je pomembno, da v kuhinjske odtoke, sanitarije in ostale odtoke ne mečemo bioloških odpadkov, higienskih in kozmetičnih artiklov, tekstilnih ter kemičnih izdelkov, strupenih snovi in ostrih predmetov. Prav tako v odtoke in odtočne cevi nikakor ne sodijo ostanki hrane, jedilna olja, pralni praški, ostanki barv, zdravila in podobni predmeti./OKVIRJA

1. Zamašitev odtoka lahko preprečite sami

Da se izognemo zamašitvi odtokov, lahko do neke mere to preprečimo sami. Priporočeno je, da odtoke sami poskusimo očistiti s pomočjo sode bikarbone ali belega vinskega kisa skupaj z vročo vodo enkrat mesečno ali vsaj vsake tri mesece. V večjih stanovanjskih stavbah priporočamo mehansko čiščenje s spiralami vsaj enkrat letno. S preventivnim letnim čiščenjem lahko preprečimo intervencije in morebitna izlitja vode, ki so lahko posledica zamašenih odtočnih kanalizacijskih cevi. Pri Komunali Odtok še posebej priporočamo preventiven pregled cevi s kamero, ki omogoča ugotavljanje stanja odtočnih cevi.

2. Izogibajte se uporabi kemičnih čistil

Pri Komunali Odtok odsvetujemo uporabo kemičnih čistilnih sredstev za čiščenje odtokov, saj so ta zelo agresivna in lahko na dolgi rok poškodujejo cevi, hkrati so pa škodljiva za okolje in ljudi. Kot že rečeno, lahko preventivno odtoke čistimo sami, a domača sredstva za čiščenje močnejših oblog po vsej verjetnosti ne bodo odstranila. V primeru močnejših oblog, ki ovirajo, ali celo preprečujejo odtekanje vode, je odtoke najbolje čistiti mehansko s spiralami. V določenih primerih je priporočljivo tudi visokotlačno čiščenje z vodo, seveda samo v primeru, ko je bilo pred tem prediranje s spiralami uspešno. Visokotlačno čiščenje odstrani obloge s sten cevi, z njegovo uporabo pa sicer preprečujemo, ali odstranjujemo neprijetne vonjave iz odtokov in cevi.

3. Vlažilni in čistilni robčki ne sodijo v cevi, ampak v smeti

Odgovorno ravnanje z odpadki, predvsem na področju odpadne vode, je pomembno, saj s tem ne pomagamo samo pri ohranjanju čistega okolja, pač pa tudi svoji lastni denarnici, ker se s tem izognemo stroškom škode, ki jo povzroča neustrezno odlaganje odpadkov v straniščni školjki. Kot ugotavlja Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, za sanacije škode zaradi neprimernega odlaganja odpadkov v sanitarije na nacionalni ravni nastane več kot 3,5 milijona evrov dodatnih stroškov. V času prisotnosti koronavirusa in povečane uporabe zaščitnih mask in rokavic bodimo tudi pozorni, da teh ne odlagamo v straniščne školjke, temveč v zato namenjene koše za smeti. Tudi Komunala Odtok se je pridružila akciji ozaveščenosti »Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak« v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo, ki poteka pod okriljem GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva. Kar 80 % odpadkov predstavljajo vlažilni in čistilni robčki za enkratno uporabo, ki z ostalimi odpadki zavirajo pretok vode in s tem povzročajo zamašitve cevi, v nekaterih primerih tudi okvare kanalizacijskega sistema.

Kaj torej narediti, ko pride do težav z odtokom?

Pri Komunali Odtok priporočamo, da se je bolje obrniti na strokovnjake, saj z domačimi recepti in improviziranjem velikokrat zadevo zgolj poslabšamo, saj se pogosto zgodi, da se nam v odtokih zaplete spirala, ki jo je težko odstraniti. Zamenjavo odtočnih cevi pa priporočamo šele tedaj, ko so cevi dotrajane, ko odmaševanje ni mogoče ali pa ko je cev stisnjena, poškodovana ali počena. Prav tako je smiselno odtočne cevi zamenjati pri prenovi kopalnice ali kuhinje, če so te že precej stare in dotrajane. Pomembno je, da cevi ne čistimo s kemičnimi sredstvi, saj lahko pride do poškodb in drage zamenjave cevi.

Z najsodobnejšo opremo po konkurenčni ceni ima Komunala Odtok rešitev za vsako zamašitev. Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 80 40, na voljo smo vam 24 ur na dan, sedem dni na teden, 365 dni na leto.

