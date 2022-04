Toplotna črpalka, ki pokaže svojo moč, kadar je zares mrzlo

Lastniki stanovanj, ki imajo toplotno črpalko, jo največkrat uporabljajo za ogrevanje in hlajenje svojih domov. Toda toplotna črpalka se lahko uporablja tudi za ogrevanje vode – bodisi kot samostojen sistem za ogrevanje vode bodisi kot kombinacija ogrevanja vode in sistema za hlajenje prostora.

Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode omogoča velik prihranek pri užitku. Foto: Shutterstock

Toplotna črpalka za sanitarno vodo zagotavlja vsakodnevno udobje

Topla voda je danes samoumevna – odpremo pipo in v nekaj sekundah priteče vroča voda. Ne pomislimo na napravo, ki nam to omogoča. Razen v primerih, ko tople vode ni ali ko pogledamo na račun za elektriko, ki nas spomni, kako potrošen je stari bojler.

Podatek statističnega urada za leto 2020, da povprečen Slovenec za potrebe gospodinjstva porabi 110 litrov vode na dan, kaže na to, kako pomembna je sanitarna voda v vsakdanjem življenju. Količina je precejšnja in lahko predstavlja velik strošek za štiričlansko družino, ko jo mora ta ogreti za potrebe osnovne higiene in gospodinjstva.

Znižanje tega stroška je lahko precej enostavno. Relativno nizka investicija v toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode zniža mesečni račun za njeno ogrevanje tudi do 70 odstotkov. Ob vsem tem pa vam ponuja neprimerljivo udobje v primerjavi z obstoječim sistemom, zagotovljeno učinkovitost in trajnostno rešitev.

Učinkovito delovanje tudi pri nizkih temperaturah Toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode Orca so proizvedene v Sloveniji v skladu z najvišjimi standardi. Omogočajo prihranke do 70 odstotkov na leto in delujejo tudi do minus 10 stopinj Celzija temperature vstopnega zraka. Priprava tople sanitarne vode vam odslej ne bo več predstavljala težav, predvsem pa bodo prihranki ogromni. Posebna prednost so različne možnosti postavitve v prostor, bodisi samostojno bodisi s priklopom na dodatni vir ogrevanja, kot je peč na drva ali solarni sistem. Za še višji izkoristek naprave vam voden zrak omogoča uporabo toplega zraka iz kurilnice, ne glede na postavitev same toplotne črpalke.

S toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode si boste prhanje vedno privoščili brez skrbi. Foto: Shutterstock

Sanitarna toplotna črpalka, ki sočasno ohlaja vašo klet

Če poenostavimo, toplotna črpalka sanitarno vodo ogreva na način, da vzame energijo iz okoliškega zraka, jo zviša in tako segreje vodo v zalogovniku. Namesto da bi morali trdo delati ali imeti visoke stroške z nabavo ustreznega energenta, delujejo tako, da črpajo obstoječo toploto iz zraka, ki jih obdaja – to lahko vključuje tudi odpadno toploto iz bližnje peči. Sanitarna toplotna črpalka uporablja električno energijo za prenos toplote z enega mesta na drugega, namesto da neposredno proizvaja toploto. Prav zato so lahko do 70 odstotkov učinkovitejše od običajnih bojlerjev.

Sanitarne toplotne črpalke Orca omogočajo voden izpih zraka, kar pomeni, da lahko sočasno s prenosom toplote iz vstopnega zraka na ogrevanje sanitarne vode, z odpadnim in s tem ohlajenim zrakom hladimo sosednji prostor. Super rešitev za klet in shranjevanje ozimnice, kajne? To je prednost, ki jo običajni bojlerji ne zmorejo.

Ena od stvari, ki jih običajni bojler ne zmore, je možnost namestitve toplotne črpalke tako, da hkrati, ko ogreva sanitarno vodo, s svojim izstopnim zrakom hladi drug prostor.

Pri Orci nudijo širok nabor produktov, od sanitarnih toplotnih črpalk z 230-litrskim grelnikom sanitarne vode, 300-litrskim grelnikom sanitarne vode ali model Wave Composite, ki ga je moč priključiti na obstoječ grelnik sanitarne vode vse do volumna 500 litrov. S tem vam omogočajo, da izberete optimalno sanitarno toplotno črpalko, ki vam bo glede na vaše potrebe prinesla maksimalne prihranke.

Ko želite res nizke stroške, se odločite za sanitarno toplotno črplako Orca Zeus Plus, ki segreva sanitarno vodo do 60 stopinj Celzija in deluje tudi takrat, ko se temperatura vstopnega zraka spusti vse do -10 stopinj Celzija, kar pomeni, da zagotavlja izredne prihranke tudi v najhladnejših dneh. Če ste omejeni s prostorom, je Orca Zeus idealna rešitev. Kljub temu, da zasede malo prostora, dosega zavidljiv izkoristek energije in odlično deluje tudi v mrazu.

Orca Zeus in Orca Zeus Plus toplotne črpalke za sanitarno vodo odlikujejo:



Toplotne črpalke za sanitarno vodo kot glavni vir delovanja uporabljajo zrak, kar stroške porabe električne enegije zmanjša tudi do 70 odstotkov. enostavno upravljanje;

prikaz osnovnih podatkov in nastavitev na začetnem zaslonu;

na voljo je v dveh velikostih: 300-litrski in 230-litrski, ki zasede izredno malo prostora;

dva časovna intervala za uporabo nižje (nočne) tarife elektrike;

voden zrak in možnost ohlajevanja drugega prostora (klet za ozimnico);

aktivna antilegionelna zaščita zagotavlja neoporečnost vode;

možnost priključitve na druge sisteme ogrevanja ali v primeru Orca Zeus Plus tudi na solarne kolektorje.

Prednosti sanitarne toplotne črpalke

Toplotna črpalka za sanitarno vodo ima vrsto prednosti v primerjavi z drugimi načini ogrevanja vode, kot so denimo ogrevanje na plin, drva, kurilno olje ...

Stroški investicije so resda višji od tistih za konvencionalne naprave, vendar pomislite, koliko manj boste porabili za letne stroške energije. V samo nekaj letih bi se lahko investicija v sanitarno toplotno črpalko povrnila, prinaša pa vam še desetletje in več prihrankov. Ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko je cenejše za do 70 odstotkov glede na druge vrste ogrevanja. Pravilna namestitev in vzdrževanje sanitarne toplotne črpalke lahko optimizirata njeno energetsko učinkovitost, denimo ko uporablja zrak iz kurilnice.

Sanitarna toplotna črpalka izkorišča obnovljive vire energije in s tem znižuje okolju škodljive emisije. Niti ni nevarna, ker ne uporablja goriv, ki bi vam lahko škodovala.

Toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode je preprosto namestiti v prostor, upravljenje z njimi pa je še preprostejše. Z njimi nimate praktično nobenega dela in skrbi. Ob naložbi v sanitarno toplotno črpalko vam nikoli več ne bo zmanjkalo tople vode. Zrak, ki ga potrebuje za delovanje, je vedno na voljo.

Odlična izbira za vse, ki iščete zamenjavo za svoj sistem ogrevanja vode

Orca toplotne črpalke za sanitarno vodo učinkovito nadomeščajo električni bojler ali kateri drug manj varčni način ogrevanja sanitarne vode. Toplotna črpalka zasede zelo malo prostora, saj ne potrebuje dodatnega shranjevalnika za energent. Zato praktično paše v vsak dom.

Če je vaš grelnik za vodo starejši od 10 let in morate poiskati učinkovito zamenjavo, je razmislek o naložbi v sanitarno toplotno črpalko vsekakor na mestu. Vzemite si čas in pretehtajte vse prednosti. Ko se boste odločili za nakup sanitarne toplotne črpalke, bo ta prinesla občutne prihranke za vaše gospodinjstvo in prispevala k zmanjšanju emisij ogljika.

Toplotno črpalko pa lahko priklopite tudi na obstoječi zalogovnik sanitarne vode. Orca Wave Composite namreč poskrbi, da vodo v njem ogrevate varčno. Odlična rešitev je za tiste, ki že imate kakovosten ali nov bojler za vodo, ki se mu ne želite odpovedati. V tem primeru v njegovo bližino namestite Orco Wave Composite in vaš obstoječ bojler se bo spremenil v varčno toplotno črpalko, ki s seboj prinaša vse prednosti, ki jih ima serija Orca.