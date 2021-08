Težko pričakovana ohladitev poletja

V tem vročem poletju ni boljšega od ohlajenega doma, ko se razgreti vrnemo iz vsakodnevnih obveznosti. Najnovejše klimatske naprave postajajo "pametne naprave" z digitalnimi zasloni, časovniki delovanja ter upravljanjem na daljavo kar preko naših mobilnih telefonov. So tišje, energetsko učinkovitejše in enostavnejše za namestitev in vzdrževanje, predvsem pa tudi cenovno dostopnejše. A pred nakupom je vredno upoštevati spodnje nasvete.

Klimatska naprava je spremenila način našega življenja in dela. Prinaša udobje, brez katerega si skorajda težko predstavljamo delovni dan. Foto: Getty Images

Kakšen je namen uporabe klimatske naprave?

Sodobne klimatske naprave delujejo s tehnologijo, ki poleg učinkovitega hlajenja v vročih dneh in nočeh lahko omogoča tudi energijsko varčno ogrevanje skozi hladnejše mesece in uravnava vlažnost, kar preprečuje rast bakterij in neprijetnih vonjav. Novejše klimatske naprave samodejno regulirajo moč, ki jo potrebujemo za doseganje in vzdrževanje želene temperature v prostoru.

Pred nakupom moramo vedeti, zakaj potrebujemo klimatsko napravo – le za hlajenje ali tudi denimo za ogrevanje. Kakšne so možnosti namestitve klimatske naprave? Na podlagi tega se bomo lažje odločili med fiksno ali prenosno klimatsko napravo. Prenosne so uporabne predvsem za počitniške prikolice ali najemniška stanovanja, ko želimo prostor ohladiti, a hkrati nimamo možnosti večjih posegov v stanovanje. Vsekakor je boljša in trajnejša izbira fiksne klimatske naprave.

Kakšen prostor mora klimatska naprava ohladiti?

Najpomembnejši podatek klimatske naprave je njena moč, ki nam pove, kako velik prostor ohladi na optimalno temperaturo. Razmislimo, ali bomo z njo hladili en ali več prostorov hkrati. Premočna klimatska naprava bo energetsko neučinkovita, saj bo porabila več električne energije, kot jo dejansko potrebujemo za ohladitev stanovanja ali hiše. Medtem ko prešibki enostavno ne bo uspelo ohladiti želelnega prostora do prijetne temperature.

Ob podatku, kako velik prostor mora klimatska naprava ohladiti, je pomembna tudi sama lega prostora, lega oken, višina stropa. Za prostore, ki ležijo na južni ali zahodni strani ali imajo visoke strope, bomo za učinkovito ohlajevanje potrebovali nekoliko močnejšo klimatsko napravo. Prav tako za prostore, kjer se izmenjuje veliko ljudi ali so v bližini kuhinj z več aparati, ki ustvarjajo toploto.

Prostori z večjimi okni zahtevajo namestitev klimatske naprave z nekoliko večjo močjo. Foto: Getty Images

Kako prepoznamo energetsko učinkovito klimatsko napravo?

Vsaka klimatska naprava je opremljena z nalepko, na kateri so predstavljeni podatki o porabi energije in glasnosti delovanja. Če dajete prednost energetski učinkovitosti, naj vas pri nakupu vodita predvsem dva podatka, ki povesta, kako učinkovita je naprava pri hlajenju in ogrevanju, to sta SEER (sezonsko hladilno število) in SCOP (sezonsko grelno število). Višja vrednost pomeni manjšo porabo energije za hlajenje oziroma ogrevanje. Ne spreglejte tudi podatka o letni porabi energije za hlajenje in ogrevanje.

Katere funkcije so nam pomembne?

Sodobne klimatske naprave so opremljene z najrazličnejšimi funkcijami, da prihranimo čas in energijo ter izboljšamo kakovost zraka. Napredne funkcije bodo olajšale samo upravljanje naprave ter hkrati uravnavale temperaturo v našem domu, da bo karseda ugodna za bivanje.

Ena takšnih funkcij je gotovo upravljanje na daljavo – z naloženo aplikacijo na svojem mobilnem telefonu lahko namreč zlahka, tudi ko nismo doma, upravljamo klimatsko napravo. In nikoli več nam ne bo treba stopiti v (pre)tople prostore našega doma, ko se vrnemo iz službe. Lahko pa uporabimo funkcijo za časovni vklop oz. izklop ter tako načrtujemo trajanje delovanja naprave in omogočimo varčnejšo uporabo le-te.

Upravljanje klimatske naprave s telefonom je v današnji dobi pametne tehnologije povsem enostavno. Z enim dotikom na zaslonu mobilnega telefona jo lahko upravljate karkoli in kjerkoli. Foto: Getty Images

Avtomatsko upravljanje klimatske naprave deluje na način, da klimatska naprava sama prilagodi hitrost ventilatorja in smer pretoka zraka, ko se razlika med sobno in nastalo temperaturo zmanjša. Nekatere klimatske naprave so opremljene z načini hlajenja, ki omogočajo hitrejše znižanje temperature v vročih dneh, pri čemer se vsekakor priporoča, da razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ne preseže pet stopinj Celzija. Omogočajo tudi samodejen preklop na najustreznejši način za spanje, brez mrzlega prepiha - prostor je prijetno ohlajen in zagotavlja neprekinjeno udobje tudi čez noč.

S klimatsko napravo ustvarite popolne temperaturne pogoje za spanje. Foto: Getty Images

Omogočajo tudi razvlaževanje zraka, ko je vlaga v prostorih previsoka, denimo zaradi poletne sopare, dežja, kuhanja, itd. Zagotovo je uporabna tudi funkcija samodejnega čiščenja, ki klimatsko napravo očisti neprijetnih vonjav.

In še bi lahko naštevali. Pred nakupom vsekakor pretehtajmo, katere funkcije bodo za naš dom najbolj uporabne, da bodo olajšale samoupravljanje klimatske naprave in zagotovile optimalno ohlajene prostore, nam pa prihranile dragoceni čas.

