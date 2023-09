Tem lastnikom nepremičnin zakonodaja nalaga pravočasno namestitev čistilne naprave

Danes se vse bolj zavedamo pomembnosti trajnostnega ravnanja z naravnimi viri in ohranjanja okolja za prihodnje generacije. Eno ključnih področij, kjer lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja, je gospodinjska raba vode in ravnanje z odpadnimi vodami, pri čemer šteje vsak korak v pravo smer.

Foto: Zagožen d.o.o.

Ste se kdaj vprašali, kako bi še lahko prispevali k trajnostnemu razvoju in ohranjanju planeta za prihodnje generacije? Skrb za čisto okolje ni le dolžnost, pač pa bi morala biti odgovornost vsakega posameznika. Prvi korak, ki ga lahko naredimo, je preudarna uporaba pitne vode.

Ko odpremo pipo, iz nje priteče voda, ki "čudežno" izgine v odtok in je nikoli več ne vidimo. Čeprav se ta prikaz življenjske poti vode zdi sila preprost, zahteva kar nekaj dela za vzdrževanja tega sicer zapletenega sistema.

Ohranjanje zapletenega ravnovesja med umazano in čisto vodo

V Sloveniji je z zakonom določeno, da skrbimo za čiščenje odpadnih voda, preden se te izlijejo v podtalne vode. To pripomore k preprečevanju onesnaževanja voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostne rabe naravnih virov, kar je ključno za trajnostni razvoj naše družbe.

Zagotoviti je treba, da je biološka čistilna naprava primerno zasnovana in dimenzionirana. Foto: Zagožen d.o.o.

V številnih slovenskih krajih, zlasti tistih izven mestnih središč, je še vedno pogosta težava neurejenega javnega kanalizacijskega omrežja. To pomeni, da morajo lastniki hiš sami poskrbeti za čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstva z namestitvijo biološke čistilne naprave. Časa imajo do konca leta 2025. To velja tako za novogradnje kot tudi obstoječe hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. 12. 2002, gradnja javne kanalizacije pa tam ni predvidena. Enako velja, če je vaša greznica dotrajana in pušča ali pa ni bila zgrajena po veljavnih predpisih.

Mala čistilna naprava je trajnostna rešitev za vsak dom

Glavna naloga čistilnih naprav je simulirati naravne procese čiščenja, vendar v bolj koncentrirani obliki. Namesto da bi se narava ukvarjala z odstranjevanjem onesnaževalcev, biološke čistilne naprave to nalogo prevzamejo same, s pomočjo mikroorganizmov.

Naložba v čistilno napravo je dolgoročna investicija v čisto okolje in udobje vašega doma. Pri nakupu je treba upoštevati vrsto kriterijev – vse od zanesljivosti delovanja, življenjske dobe, stroškov obratovanja in vzdrževanja ter seveda kakšno podjetje stoji za produktom. Zelo pomemben dejavnik pri izbiri male čistilne naprave je tudi njena velikost, ki je odvisna od števila članov gospodinjstva.

Čistilno napravo je treba postaviti na ustrezno posteljico, ki mora biti trdna in kompaktna. Posteljica naj bo pripravljena z drobljenim materialom, ki vsebuje zmes zrn v velikosti od 0 do 16 mm. Foto: Zagožen d.o.o.

V podjetju Zagožen že vrsto let ponujajo zanesljive male biološke čistilne naprave Puroo® Elements in AQUAmax®, ki dosegajo tudi do polovico nižje parametre očiščene vode od zakonsko predpisanih. So plod združitve slovenskega znanja in najboljših lastnosti čistilnih modulov nemškega proizvajalca ATB. Posebna patentirana tehnologija SBR zagotavlja manjšo možnost okvar, večjo varnost delovanja in prihranke pri porabi električne energije. Krmilnik omogoča enostavno upravljanje in – v primeru spremembe števila družinskih članov – tudi prilagoditev delovanja.

Biološka čistilna naprava AQUAmax® učinkovito in na naravi prijazen način že v samo enem dnevu povsem očisti tudi več kot 150 litrov odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo – brez dodajanja kemičnih in bioloških preparatov in to do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na izpustu tudi do polovice manjši od zakonsko zahtevanih. Zakaj izbrati AQUAmax®: neslišno in povsem avtomatizirano delovanje, brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov,

njeno delovanje lahko opcijsko nadzorujete tudi preko svojega mobilnega telefona,

za vgradnjo, priklop in redno vzdrževanje čistilne naprave AQUAmax® dolgoročno skrbijo zanesljivi in odzivni slovenski strokovnjaki iz podjetja Zagožen,

ponoči in ko ste v službi ali na dopustu, čistilna naprava AQUAmax® samodejno preklopi na varčevalni način delovanja in se ob povečanem dotoku avtomatsko vrne nazaj v normalno delovanje,

50-letna pričakovana življenjska doba podzemnega ohišja čistilne naprave in 2 leti garancije na vse tehnične dele, vsi potrebni mednarodni certifikati in CE oznaka, certifikat kakovosti ISO 9001 in ISO 14001.

Delovanje temelji na štirifaznem čiščenju vode. Foto: Zagožen d.o.o.

Za namestitev čistilne naprave številne slovenske občine ponujajo sofinanciranje. Razpisni pogoji se razlikujejo od občine do občine, zato jih preverite neposredno pri vaši. Zakonodaja nalaga pravočasno namestitev oz. zamenjavo. S tem se izognete nevšečnostim in morebitnim sankcijam, hkrati pa preprečite odvajanje odpadne vode iz vašega gospodinjstva v naravo in tako poskrbite za čistejše okolje.

Kako pa zmanjšati porabo pitne vode?

Povprečen Slovenec porabi okoli 150 litrov vode dnevno, večinoma za higienske in gospodinjske potrebe. Če pomislimo, da se je cena vode v zadnjih 20 letih povečala za več kot 350 odstotkov, kar je kar 200 odstotkov več od cen bencina v enakem obdobju, postane smiselno razmišljati o rešitvah, ki pomagajo pri varčevanju s pitno vodo.

Z uporabo zbiralnika za deževnico je mogoče nadomestiti do 80 odstotkov potreb po vodi, kar za povprečno gospodinjstvo pomeni pomemben prihranek. Deževnica, ki se zbira v zbiralniku, je mehka voda in ne vsebuje mineralov, torej ni skrbi zaradi nabiranja vodnega kamna. Poleg zalivanja vrta in namakanja je deževnico mogoče uporabiti za splakovanje stranišča, pranje avtomobila, pranje perila v pralnem stroju …

Za zalivanje vrta, čiščenje avtomobila in podobno lahko uporabljamo vodo, ki smo jo zbrali v rezervoar za vodo, torej deževnico. Foto: Zagožen d.o.o.

Zbiralniki AQUAstay so zagotovilo za kakovost in prihranek AQUAstay so visokokakovostni zbiralniki za vodo, ki so zasnovani za vkop v zemljo, izdelani pa so s pomočjo rotacijskega postopka iz trajnega polietilena, so 100-odstotno neprepustni, kar zagotavlja varno shranjevanje vode. Prednosti uporabe zbiralnikov AQUAstay: hitra vgradnja ter hitra in enostavna uporaba,

trajna rešitev za oskrbo z vodo, ki bo služila 40 let in več,

ustrezna povoznost, saj so zasnovani za visoke obremenitve,

dobra tesnost, ki preprečuje puščanje vode in ohranja vodo čisto in varno,

enostaven transport zaradi lahke teže elementov in kompaktnega oblikovanja. Podjetje Zagožen je v svojo ponudbo dodalo nov zbiralnik za vodo AQUAstay, ki ga odlikuje nova oblika FLAT. Prav zaradi nje je primeren tudi za zahtevnejše ali skalnate terene, kjer ni mogoč globok izkop. Prostornina zbiralnikov je 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 ali 25.000 litrov.

Zbiranje deževnice je zelo pomembno v času močnejših neviht in nalivov, ki lahko povzročijo veliko škodo in nenazadnje ogrožajo tudi ljudi. Zbiralniki AQUAstay FLAT se lahko uporabijo tudi kot zadrževalniki, ki začasno shranijo in upočasnijo odtok padavinske vode v ponikovalnico ali meteorno vodo, kjer je to dovoljeno.

Z novimi zbiralniki AQUAstay FLAT za zbiranje deževnice je vgradnja enostavnejša. Foto: Zagožen d.o.o.

Investicija v rezervoar za deževnico se povrne v približno dveh do treh letih, odvisno od velikosti strehe in porabe vode. Pri novogradnji je strošek postavitve in napeljave zanemarljiv, medtem ko se lahko odločite za naknadno vgradnjo tudi kasneje, kar bo zahtevalo nekoliko večji poseg in višjo naložbo, vendar se kljub temu na dolgi rok izplača.