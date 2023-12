Stanovanje na elitni lokaciji, ki čaka prav na vas

Nakup stanovanja lahko danes predstavlja precejšen izziv, še posebej kadar ne nakupujemo nepremičnine za investicijo, pač pa zase. Povpraševanje na trgu stanovanjskih nepremičnin presega ponudbo, zato prodajane nepremičnine hitro izginjajo s spletnih strani ponudnikov, številni kupci pa se lahko le obrišejo pod nosom. Ni namreč nenavadno, da je zanimanja za posamezen objekt toliko, da lahko prodajalci sami izbirajo med številnimi zainteresiranimi kupci.

Nadstandardna lokacija za vse okuse

Na trgu nepremičnin zagotovo izstopa Hiša Belin, ki se nahaja v bližini elitne Rožne doline. Njena lokacija je izvrstna, saj stoji v neposredni bližini vse pomembne infrastrukture, potrebne za ugodno in prijetno bivanje, tudi vrtca in osnovne šole. Primerna je za raznolik krog kupcev. Omogoča hiter dostop tako do starega mestnega jedra kot tudi do avtocestnega obroča in zelenih površin.

Ne glede na bližino cest, objekt prebivalcem zagotavlja tišino in mir, kar je investitor zagotovil z vrhunsko izolacijo sten, jaškov in oken. Da zunanja glasnost ne vpliva na kvaliteto bivanja, so potrdile tudi meritve glasnosti, izvedene s strani gradbenega inštituta.

Zgrajena po najboljših standardih

Dandanes se včasih zgodi, da investitorji spregledajo, da je za prijetno bivanje ključna kakovostna gradnja. Tega se še posebej zavedajo investitor Hiše Belin. Zgrajena je tako, kot da bi jo investitor gradil zase, kar je opazno prav pri vsaki podrobnosti in na vsakem koraku. V želji kar najbolj ustreči končnemu lastniku, so se načrtovalci projekta posvetili vsaki malenkosti, poiskali najboljše rešitve ter izvajalce in odlične materiale.

Hiša Belin je zasnovana sodobno, tako z vidika oblikovanja, kot tudi z vidika načina bivanja. Zunanji izgled je edinstven ter odraža sodoben in eleganten videz. Postavitev in orientacija stanovanj v zgradbi sta zasnovana tako, da lastnikom omogočata največjo mero zasebnosti, saj stanovanja praktično nimajo skupnih sten.

Parkirišča, e-polnilnice, letne kuhinje in pergole v mestnih stanovanjih

Objekt je zasnovan z mislijo na uporabnika, ki si želi vrhunskega bivalnega udobja, uživa v sodobnem načinu življenja, ceni mir in udobje doma in hkrati prednosti urbanega okolja. Ponuja osem že v celoti opremljenih sodobnih, prostornih, svetlih, luksuznih stanovanj s prostornimi terasami, ki bodo svojim uporabnikom nudila visoko kakovost bivanja.

Terase vseh stanovanj so opremljene z letnimi kuhinjami in pergolami, ki omogočajo senčenje in zaščito pred dežjem. Parkiranje je stanovalcem omogočeno v kleti objekta, kjer ima vsako stanovanje dve lastniški parkirni mesti s polnilnico za električni avto, lastno shrambo in možnost parkiranja koles.

Visoki stropi, velika okna in kamin

Kako narediti najboljši dom in najboljšo bivalno izkušnjo, sta bili vprašanji, katerima je investitor v času gradnje posvetil največ časa. Vrhunsko udobje in sodoben način življenja sta glavni lastnosti, ki zaznamujeta bivanje v teh prostornih stanovanjih z visokimi stropi, velikimi okenskimi odprtinami in razkošnimi terasami z zimzeleno zasaditvijo. Moderna zasnova stanovanj, ki stremi k miru in odprtosti zagotavlja tudi, da imajo stanovanja spalni del ločen od bivalnega. Posebno bivalno izkušnjo omogoča tudi kamin, ki daje občutek domačnosti oziroma bivanja v hiši.

Ker je za stanovanja v Hiši Belin veliko zanimanja, je dobro, da se čim prej dogovorite za ogled. Že opremljeno stanovanje čaka na vas.

Parket, položen v obliki francoske ribje kosti

Ljudje smo unikatni, radi se razlikujemo od drugih. Tako so zasnovana tudi domovanja v Hiši Belin. Da bodo bodočim stanovalcem resnično predstavljala njihov edinstven dom, se prav vsako stanovanje v objektu razlikuje od preostalih.

Vsako nosi svoj karakter, povezuje pa jih rdeča nit, ki jo pooseblja parket, položen v obliki francoske ribje kosti. Sicer je vsem stanovanjem skupna tudi vgradnja kakovostnih materialov in opreme skrbno izbranih proizvajalcev.

Končni izgled po najnovejših modnih smernicah

Trajnost, odporni materiali, ki omogočajo dolgotrajno uporabo ter elegantna in estetska dovršenost, so bili glavno vodilo pri izbiri notranje opreme.

Ker pa je bil cilj investitorja vseskozi udobno bivanje in dobro počutje novega lastnika, je poskrbel, da je notranja oprema izdelana v skladu s sodobnimi trendi v notranjem oblikovanju. Kupec tako v Hiši Belin prejme celotno notranjo opremo na ključ, tako da je selitev povsem mirna in predvsem brez nepotrebnih skrbi glede dobave opreme ter njene pravočasne in strokovne montaže.

Dom, ki ponuja vse prednosti pametne hiše

Vsa stanovanja v Hiši Belin so premišljeno opremljena z napredno tehnologijo pametne hiše, ki stanovalcu omogoča upravljanje vseh bistvenih elementov stanovanja. Preko nje je namreč možna regulacija razsvetljave, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in senčenja, skladno s posameznikovimi potrebami in željami. Upravljanje je mogoče tudi na daljavo, kar je še posebej koristno v času odsotnosti in celo v kontekstu varnosti.

Ko se prepletata tehnologija in trajnost Dom v Hiši Belin je vsekakor več, kot ponujajo druge nepremičnine na trgu. Je vrhunec dovršenega bivanja z najmodernejšimi tehnološkimi rešitvami. Vsako stanovanje poleg lastnosti pametne hiše zagotavlja tudi lastni centralni sesalni sistem in mehčalec vode, ki preprečuje tvorbo in nalaganje vodnega kamna. Da bi novi lastniki z nakupom lahko zaživeli tudi trajnostno, ima vsako stanovanje v garaži na voljo svojo lastno električno polnilnico za vozilo. Dom je nekaj, česar ne kupujemo le za nekaj let, zato je pomembno, da pri izbiri upoštevamo tudi prihodnost. Morda še nimate električnega vozila, a se zna to kaj kmalu spremeniti. Že vgrajena električna polnilnica tako olajša bivanje, saj bi njena kasnejša montaža predstavljala dodaten vložek, ki ga z nakupom doma v Hiši Belin lahko že danes prečrtate s seznama.

Vlaganje v nepremičnine najbolj varna naložba

Investitor ETIS d.o.o. je s Hišo Belin poskrbel za visoko kakovostna stanovanja, ki bodo lastnikom prinašajo veliko zadovoljstva, zato so vsekakor dobra naložba, ne glede na to ali iščete nov dom ali investicijo. Navkljub občasnim nihanjem cen na trgu nepremičnin, nas pretekle izkušnje učijo, da so tveganja z naložbo v nepremičnine nizka. To še posebej velja za novogradnje, ki bodo po pričakovanjih tudi v prihodnje obdržale svojo vrednost ali pa bo ta le še narasla. Nakup tako dovršenega stanovanja, kot ga najdete le v Hiši Belin, je tako zagotovo varna naložba.

Tudi za pomoč pri prodaji stanovanj v Hiši Belin, strokovno svetovanje, predstavitev in vodenje ogledov na najvišjem nivoju, je investitor med nepremičninskimi agencijami poiskal nepremičninsko družbo s stažem, dolgim več kot dve desetletji, podpisnico izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, imetnico certifikata "Zaupanja vredna nepremičninska družba" in z veliko kvalitetnimi referencami.