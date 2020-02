So večja okna res boljša odločitev?

Velika okna imajo eno očitno prednost. V vaš dom spustijo več naravne svetlobe. Pri menjavi oken se zato lastniki starejših gradenj pogosto vprašajo, ali bi bilo obstoječa okna smiselno povečati ali pa namesto klasike vgraditi kar panoramsko steno. Poglejmo kakšni so razlogi za in kakšni so lahko vaši pomisleki.

Način gradnje in materiali so se v zadnjih letih močno razvili in izpopolnili. Danes nam dopuščajo, kar je bilo v preteklosti za družinsko hišo nepredstavljivo – vgradnjo zelo velikih oken ali celo panoramskih sten.

Če si danes predstavljate sanjsko hišo, je to zagotovo hiša s prelepim pogledom skozi panoramsko steno.

Prednosti vgradnje večjih oken ali panoramskih sten

1. Več svetlobe v bivalnih prostorih

Največ dnevne svetlobe in zračenja si želimo v prostorih, v katerih preživimo največ časa – to sta običajno dnevna soba in kuhinja. Z večjimi okni ali celo panoramsko steno prostor optično povečamo, hkrati pa se notranjost in zunanjost lepo povežeta med sabo.

2. Izhod v zunanjost

Mnogi lastniki domov o vgradnji panoramske stene ali balkonskih vrat razmišljajo prav zaradi izhoda na vrt ali balkon. Povezava notranjosti z zunanjostjo doma namreč poveča bivalno površino, z njo pa tudi kvaliteto bivanja.

3. Večja vrednost nepremičnine

Panoramska okna so velik trend v sodobni arhitekturi in redko boste našli novogradnjo brez panoramske stene v dnevnem prostoru. Ker vgradnja panoramske stene predstavlja velik finančni zalogaj, ta precej poveča tudi vrednost vaše nepremičnine.

Slabosti vgradnje večjih oken ali panoramskih sten

4. Brez izgub pri energetski učinkovitosti

Včasih je veljalo, da večje steklene površine pomenijo tudi večje energetske izgube in slabšo zvočno izolacijo. Danes to ne velja več. Ob pravilni montaži in zasenčenosti panoramskih oken bodo ta prispevala k ohranjanju toplote oz. preprečila njeno izgubo, posledično pa bodo prispevala tudi k prihranku energije. Stroški ogrevanja se lahko z vgradnjo večjih oken tako celo zmanjšajo.

5. Estetski vidik

Če omenimo panoramsko zasteklitev zagotovo pomislite na panoramska okna, ki skoraj nimajo profilov. Razlog se skriva v izpopolnjenih prezračevalnih sistemih, ki omogočajo tudi vgradnjo fiksnih zasteklitev, pri katerih se profil oken skrije v steno in ne ovira vašega pogleda navzven.

Izzivi pri vgradnji večjih oken ali panoramskih sten

1. Prostor in lega

Vsaka lega ni primerna za večje steklene površine. Prav tako ne vsak prostor. V nasprotju s splošnim prepričanjem, je južna stran najmanj primerna za vgradnjo večjih oken ali panoramskih sten – če imate možnost, jih vgradite na vzhodni, jugovzhodni, zahodni ali jugozahodni steni. Prav tako se izognite vgradnji večjih oken v spalnicah, saj več svetlobe na žalost krati spanec.

2. Višja cena

Večja ali panoramska okna pomenijo višjo ceno. Pri panoramskih oknih je izjemno pomembna izbira odpiranja – klasičen nagibno-drsni sistem odpiranja je lahko tudi do 50 % cenejši od dvižno-drsnega. Za bolj prestižen videz lahko izberete tudi stekleni spoj, ki pa sodi med še dražje rešitve. Na ceno poleg tega vpliva še material profilov in seveda tip zasteklitve.

3. Dodatni gradbeni stroški

Stroški menjave starih oken z novimi večjimi ali panoramskimi bodo precej večji, če boste dela želeli izvesti na nosilni steni, ki je ključna za stabilnost vašega doma. To pomeni, da boste morali pred vgradnjo pridobiti gradbeno dovoljenje in se del lotiti s pomočjo statika in arhitekta. Podiranja ali prebijanja se nikakor ne lotite brez njune pomoči.

Ko govorimo v večjih finančnih investicijah se je o različnih možnostih najboljše posvetovati s strokovnjaki. V Arcont okna & vrata so vam na voljo strokovnjaki, ki bodo za vas opravili brezplačno svetovanje in izmero ter vam pomagali do optimalne rešitve za vaš dom.