Sanje o lastnem domu so uresničljive

Po dolgih letih življenja v najemniških stanovanjih ali pri starših je prišel čas, da začnete razmišljati o svojem lastnem domu. Tisti, ki v svojem stanovanju niso povsem zadovoljni ali jim funkcionalno ne ustreza več, pa se lahko začnejo poigravati z idejo, kako bi prenovili svoj dom in ga tako naredili bolj uporabnega, predvsem pa lepšega in udobnejšega.

Pot do lastnega doma je ponavadi dolga in polna preizkušenj, zato je prvi dan, ki ga preživimo v svojem domu, še bolj nepozaben. Nakup stanovanja ali prenova doma je finančno najbolj stresna preizkušnja v življenju, ki jo brez hujših prask lahko prebrodite le tako, da v načrtovanje te pomembne življenjske prelomnice vključite zanesljivo in odgovorno banko. Le tako boste brezskrbno pluli proti svojim sanjam.

V lastnem domu se boste lahko še bolj povezali z družino in prijatelji. Prav zanimivo bi bilo čez nekaj desetletij pogledati, kakšne skupne spomine boste ustvarili v svojem lastnem domu. Tudi če niste fleksibilni in finančno kreativni, so na voljo različne možnosti, kako priti do lastne nepremičnine ali prenoviti trenutno.

Preverite svoj finančni položaj

Pregled finančnega stanja in finančnih zmožnosti je nujen korak, ki ga morate opraviti, preden začnete iskati svoj idealen dom. Ko boste pregledali vse svoje mogoče vire financiranja, razmislite o vrsti nepremičnine, lokaciji in velikosti, ki si jo lahko privoščite.

V Novi KBM poudarjajo, da ljudje danes zmotno mislijo, da zaradi novih makrobonitetnih ukrepov njihov finančni položaj ne omogoča več najetja kredita. Na svoji spletni strani zato tako svojim strankam kot tistim, ki to niso, ponujajo informativni izračun, ki ponudi prvo informacijo o tem, kako je mogoče financirati željo po svojem lastnem domu.

Kakšen stanovanjski kredit potrebujete?

Namenski stanovanjski kredit s fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero lahko najamete do vrednosti 300 tisoč evrov, izkoristite ga lahko za nakup, prenovo ali gradnjo nepremičnine, poplačilo obstoječih stanovanjskih kreditov pri Novi KBM ali drugi banki. Zavarujete ga s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, lahko pa najamete kredit z rastočo hipoteko. Pri gradnji in adaptaciji vam do deset odstotkov odobrenega kredita izplačajo v gotovini. Če se odločite za fiksno obrestno mero, je ročnost kredita do 20 let, pri spremenljivi obrestni meri je ročnost do 31 let, pri kombinirani obrestni meri pa do 25 let.

Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini lahko do vrednosti 150 tisoč evrov prav tako izkoristite za nakup, prenovo ali gradnjo nepremičnine, poplačilo obstoječih kreditov pri Novi KBM ali drugi banki. Zavarujete ga lahko s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije. Fiksna ali spremenljiva obrestna mera omogoča ročnost kredita do 20 let.

Zakaj izbrati Novo KBM?

Pri Novi KBM so pripravili posebno ponudbo stanovanjskih kreditov, s katerimi se želijo približati vsem, ki načrtujejo nakup novega doma ali prenavljajo oziroma poplačujejo obstoječe stanovanjske kredite.

Brez skrbi: V banki so se že pred časom zavezali odgovornemu kreditiranju, kar pomeni, da kreditojemalce ozaveščajo, da podrobno razumejo ponudbo in najetje kredita. Zanesljiva in odgovorna banka je pri nakupu lastne nepremičnine po njihovem mnenju namreč ključen partner, ki s točnimi in transparentnimi informacijami stoji ob strani bodočemu lastniku nepremičnine ves čas odplačevanja kredita.

Brez stroškov odobritve kredita: Ne samo ugodne obrestne mere in financiranje do 300 tisoč evrov, v Novi KBM do konca junija ponujajo tudi posebno ponudbo stanovanjskih kreditov, saj vam stroške odobritve kredita podarijo.

Kombinirana obrestna mera: Posebnost stanovanjskih kreditov, ki jih ponuja Nova KBM, je tudi možnost kombinirane obrestne mere z ročnostjo do 25 let, pri čemer je zavarovanje kredita mogoče s hipoteko na nepremičnini, ki je predmet nakupa. Seveda lahko izbirate tudi med klasično fiksno in spremenljivo obrestno mero ali se odločite za stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini.

Dodatne ugodnosti: V Novi KBM novim komitentom, ki bodo prepoznali ugodnosti ponudbe stanovanjskih kreditov, omogočajo še šestmesečno brezplačno vodenje Paketa Komplet ali paketa Premium. Strankam, ki bodo najele stanovanjski kredit za nakup nepremičnine, katerih investitorji so partnerji Nove KBM, čaka še dodatna ugodnost – s cenitvijo nepremičnine ne bodo imele dodatnih stroškov.

V poslovalnico po rešitev, ki je primerna za vas

Najetje kredita spada med bančne posle, pri katerih se ljudje danes kljub digitalizaciji bančnih storitev odločajo za osebni stik z bančnim strokovnjakom, zato v Novi KBM vsem, ki razmišljajo o najetju stanovanjskega kredita, svetujejo obisk ene izmed njihovih poslovalnic, kjer vam bodo bančni strokovnjaki z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja, z njimi pa boste lahko poiskali tudi individualne rešitve.