S toplotno črpalko do stroškovno učinkovitega poletnega udobja

Na trgu je vrsta sistemov, ki ponujajo rešitve za udobje doma. A če iščete dolgoročno in zanesljivo naložbo, bi morali razmisliti o toplotni črpalki . Le-te postajajo vse bolj priljubljene, ker so energijsko učinkovite in vam lahko na dolgi rok prihranijo veliko denarja. Poleg tega predstavljajo okolju in uporabniku prijazen sistem in nudijo prijetno bivanjsko izkušnjo ter tako dvignejo kakovost življenja.

Funkcionalen in stroškovno učinkovit sistem za doseganje udobja v vsakem trenutku

Toplotna črpalka ponuja lastnikom nepremičnin izjemne možnost za udobje. Danes je prva izbira pri novogradnjah, vse pogosteje pa se zanjo odločajo tudi pri obnovah ali menjavi ogrevanja. Tako vztrajno izpodriva tradicionalne načine ogrevanja. Za delovanje potrebuje izredno malo električne energije, ima zelo velik izkoristek, je zelo zmogljiva, ne ustvarja nikakršnih izpustov, hkrati pa ustvarja prihranke.

Investicija ob nakupu toplotne črpalke se zdi visoka, a je primerljiva s ceno investicije za zamenjavo ogrevalnega sistema s katerimkoli drugim ogrevalnim sistemom. Cena toplotne črpalke je odvisna od njene zmogljivosti, za klasično enodružinsko hišo se cene navadno gibljejo od 5.500,00 evra naprej. V primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja toplotne črpalke močno znižajo stroške ogrevanja čez vso sezono, in sicer v dobro izoliranih domovih celo do 75 odstotkov, v slabše izoliranih pa za 60 odstotkov. Ta investicija se bo povrnila v maksimalno šestih letih.

Poletno udobje v naših domovih je vedno bolj cenjeno

V preteklih desetletjih so bila prizadevanja za izboljšanje toplotnega ugodja v hišah usmerjena zlasti v toplotno udobje pozimi. Zadnja leta pa vse več pozornosti posvečamo tudi poletnemu udobju v domačih hišah. Razvite so bile bolj ali manj učinkovite rešitve in pristopi za hlajenje hiš, pri čemer je treba upoštevati tudi finančni vidik hlajenja notranjih prostorov.

Doseganje poletnega udobja je zdaj izjemno pomembno, saj so poletja vedno bolj vroča. Doseganje tega pa ne bi smelo obremenjevati družinskih stroškov in kasnejših stroškov vzdrževanja. Stroškovno učinkovit sistem za zagotovitev prijetnih temperatur v vročih mesecih je toplotna črpalka, ki zagotavlja ogrevanje doma pozimi in hlajenje poleti. To pomeni, da vam ni treba skrbeti za izklop sistema ali namestitev ločene enote za različne letne čase. Pozimi bo toplotna črpalka poskrbela, da bo vaš dom topel, tako da vzame zunanji zrak in ga ogreje, preden ga razporedi skozi prezračevalne odprtine. Poleti pa bo delovala kot naprava, ki dom hladi na način, da bo topel zrak iz notranjosti vašega doma ohladila, preden ga spusti nazaj v prostor. Toplotne črpalke Orca delujejo izredno tiho in učinkovito ohladijo vaš dom tudi vse do 43 stopinj Celzija zunanje temperature.

Iz dnevne sobe, iz pisarne, s plaže ...

Ali ne bi bilo dobro in v duhu našega časa, če bi lahko sistem ogrevanja ali hlajenja doma upravljali iz dnevne sobe, službe, avtomobila? Greste na daljše potovanje in bi radi imeli ugodno temperaturo ob vrnitvi, hkrati pa varčevali med odsotnostjo in tako vzdrževali optimalno temperaturo doma? Vse to zagotavlja napredna regulacija prek oblaka, s pomočjo katere spreminjate nastavitve toplotne črpalke Orca kar prek računalnika ali svoje pametne naprave. Nadzor udobja doma je ena poglavitnih prednosti ogrevanja s toplotno črpalko. Z oddaljenim dostopom Moja Orca imate pregled nad delovanjem sistema kjerkoli in kadarkoli. Omogoča nastavitev želene temperature glede na temperaturo prostora ali glede na zunanjo temperaturo ter nastavitve dnevnih in nočnih intervalov ogrevanja. Prek spletnega vmesnika imate pregled vseh nastavitev in časovnih intervalov, trenutnega stanja in temperatur. Ker je zasnovan z mislijo na stranke, se ga boste hitro navadili in si z le klikom zagotovili udobje doma.

Z napredno regulacijo prek oblaka upravljajte toplotno črpalko Orca iz koderkoli in kadarkoli.

Je toplotna črpalka smiselna v nizkoenergijskih hišah?

Pasivne in nizkoenergijske hiše so zgrajene tako, da zmanjšajo toplotne izgube. To pomeni, da je energija, potrebna za ogrevanje tovrstnih hiš, občutno nižja kot pri drugih vrstah hiš. Pri nizkoenergijskih hišah je tako najbolj smiselno uporabljati obnovljive vire energije, ko gre za ogrevanje. Zato je odločitev za toplotno črpalko zagotovo prava. Toplotne črpalke lahko ogrevajo hišo trikrat bolj učinkovito kot druge vrste ogrevanja. V kombinaciji z grelnikom vode s toplotno črpalko pa znatno zmanjša stroške ogrevanja in sanitarne vode.

Dom24h – pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje. | Foto: Marles

Izbiro sistema ogrevanja in njegovo montažo v nizkoenergijske hiše je podjetje Marles zaupalo izkušenim in strokovno podkovanim svetovalcem v podjetju Orca Energija. Marles je največji in najstarejši slovenski proizvajalec montažnih objektov, ki z veliko odgovornostjo izdeluje hiše, ki omogočajo najvišjo kakovost bivanja in spadajo v sam evropski vrh, pri čemer so nosilci vseh najpomembnejših certifikatov za montažno gradnjo, ki jim omogočajo delovanje po celotni Evropi.

Podjete Orca Energija je v hiše Marles v naselju DRENovo namestilo toplotne črpalke, ki predstavljajo optimalno izbiro tudi pri nizkoenergijski gradnji. Le-te predstavljajo način ogrevanja prihodnosti – so do okolja in posameznika prijazne in ustvarijo tudi do 75 odstotkov prihranka na ogrevalno sezono. Doslej so zmontirali in zagnali že 27 toplotnih črpalk Orca DUO z zunanjo enoti Mitsubishi Electric, načrtujejo pa jih tudi v hišah, ki so še v fazi gradnje.

Pogled na naselje hiš v naselju DRENovo. | Foto: Marles

Kaj je najboljša izbira za vaš dom?

Ko gre za udobje vašega doma, imate na izbiro veliko različnih možnosti. Vse bolj priljubljene so toplotne črpalke, ki zagotavljajo optimalno temperaturo skozi celo leto. Zakaj bi imeli dva sistema, enega za ogrevanje, drugega za hlajenje, če imate lahko toplotno črpalko, ki je energetsko učinkovita rešitev tako v vročih poletnih kot v mrzlih zimskih dneh?